Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий

Президент США Джо Байден, прибывший 9 июня в Великобританию, заявил, что намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", - добавил президент.

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Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

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