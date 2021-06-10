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Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий

Президент США Джо Байден, прибывший 9 июня в Великобританию, заявил, что намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
о недопустимости нарушения

==
так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
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10.06.2021 01:14
+6
Вот только демократичность Украины при ЗЕ вызывает все больше сомнений у США.
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10.06.2021 00:36
+5
Помнится, летом 2008 г. Путин вмешался в Грузию. Пришедшие через полгода к власти Обама с Байденом этого "не заметили" и начали перезагрузку. В итоге получили Украину. Демократы они такие демократы...
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10.06.2021 00:35
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Після запуску Північного потоку-2 російські диверсанти будуть підривати українські газогони цілодобово, особливо в найбільші морози щоб заморозити населені пункти і довести ситуацію до гуманітарної катастрофи! Потрібно переводити частину котлів міських котелень на тверде паливо - деревину та лушпиння соняшника щоб не дати терористам заморозити українські міста!
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10.06.2021 01:04 Ответить
На кизяки (сушеный навоз).
Дешево, незалэжно, экологично!
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10.06.2021 09:22 Ответить
Може хоч це трохи розбудить українців, хоча й сам не вірю, що може щось таки розкрити очі. Зробили ікону з цього напів-мертв'яка і моляться - "байден прийде, порядок наведе. Санкції з Пекла... шо там ще?"
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10.06.2021 04:02 Ответить
Конечно не останется!
Байден ещё больше засыпит ***** пряниками, чтобы тот умер от сахарного диабета!
А уж какое будет глубокое сожаление - не описать...
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10.06.2021 00:35 Ответить
Помнится, летом 2008 г. Путин вмешался в Грузию. Пришедшие через полгода к власти Обама с Байденом этого "не заметили" и начали перезагрузку. В итоге получили Украину. Демократы они такие демократы...
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10.06.2021 00:35 Ответить
Вот только демократичность Украины при ЗЕ вызывает все больше сомнений у США.
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10.06.2021 00:36 Ответить
Вылезшая из Байдена социалистическая сущность, начинает подбешивать. А вроде так хорошо для нас начинал.
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10.06.2021 00:40 Ответить
Трамп ласково называл ввп своим другом, а на деле вводил санкции против СП2. Байден на словах называет ввп убийцей, а на деле - мы видим. Короче, я уже начинаю скучать по Рыжему.
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10.06.2021 01:03 Ответить
А слив Украины в 2019-м конечно же тут не причем.

С какого перепугу США помогать дебилам, которые выбирают врагов в разгар войны в президенты?
С какого перепугу США сотрудничать с ЗЕвластями, которые ведут себя как проститутки, но при этом еще и гадят?
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10.06.2021 01:21 Ответить
А що було хорошого ?
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10.06.2021 01:28 Ответить
Зачем это всё цитировать? Ведь ясно же, что Байден с ****** давно знакомы, и не будут говорить теми лозунгами, которые нам сейчас впаривают.
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10.06.2021 00:41 Ответить
То есть Байден пообещал сам наказать сша за свою политику. Может даже отморозить уши, лишь бы отомстить Трампу. Прикольно, да?
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10.06.2021 00:42 Ответить
Боюсь я что путин к 16 числу отмочит какую-то гадость, чисто чтобы окончательно опустить Байдена, который не смотря ни на что побежит на переговоры, чтобы заглянуть х@&лу в глаза.
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10.06.2021 00:47 Ответить
слово '*****' можно не вуалировать.
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10.06.2021 00:59 Ответить
Конечно, не останется без последствий. Какой-нибудь СП3 построят - из Сибири через Аляску и Тихий Океан - в Европу.
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10.06.2021 01:01 Ответить
о недопустимости нарушения

==
так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
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10.06.2021 01:14 Ответить
Старческий склероз. Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 7387
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10.06.2021 01:15 Ответить
Как Вы обращаетесь к этому... существу, "товарищ Байдин"?! Должны по всей процедуре обратиться - дорогой наш Леонид Ильич бидон!!!
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10.06.2021 03:59 Ответить
Одна й та сама платівка грає вже майже 5 місяців ...
Обіцяють, =погрожують= "нє дапустіть"-"атвєтіть" і т.д.
Тільки дії протидежні.
Випрошують-вимолюють (не робіть хакерські атаки), сподіваються, вірять ...
"Професіонали".
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10.06.2021 01:26 Ответить
похоже на выяснение отношений двух дедов из гериатрического пансионата .
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10.06.2021 01:27 Ответить
Знову ***** нв 'понт' хочуть взяти.... досі не зрозуміли що КГБіст та син сатани *****-путлер на 'понт' не 'ведеться'.
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10.06.2021 03:52 Ответить
Путлер политик,....Анекдот для тебя БОЛВАНА... Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 3914
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10.06.2021 04:08 Ответить
Путлер - ***** а не політик.
Болвана побачиш на першій сторінці свого паспорту.
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10.06.2021 12:14 Ответить
Путлер и Байден хотят договориться о развале блока НАТО..., Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 3756и вместе на него напасть,как страшно жить... Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 4716 Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 609
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10.06.2021 04:04 Ответить
Состоялся внезапный съезд Партии ЕС Порошенко,а речь Гетьмана Украины слушали?Аналитэги блин Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 8228
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10.06.2021 04:07 Ответить
Taк он уже выплатил выкуп за перезапуск нефтепровода. Кто ж его теперь уважать будет ?
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10.06.2021 04:46 Ответить
Ну ротом у Св. Джо еще немного получается говорить, особенно с суфлером.
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10.06.2021 05:09 Ответить
Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 1405 Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 4389
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10.06.2021 06:11 Ответить
Да вы заколебали уже с этими "последствиями". Вас уже не первый год чмырят, а вы все никак не можете ответку кинуть. Это же тупо позиция терпил. Перашенцы это видят и продолжают борзеть.
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10.06.2021 06:37 Ответить
Марианская впадина ничто по сравнению с глубочайшей озабоченностью западного мира действиями Мордера!
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10.06.2021 07:39 Ответить
СП-2 уже слил, теперь еще западлянку придумает
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10.06.2021 07:43 Ответить
и опять юла бла бла.. треп один короче
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10.06.2021 09:14 Ответить
 
 