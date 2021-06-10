Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий
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Президент США Джо Байден, прибывший 9 июня в Великобританию, заявил, что намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.
Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", - добавил президент.
Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".
Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.
Напомним, переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.
Пожалуйста, подождите...
Дешево, незалэжно, экологично!
Байден ещё больше засыпит ***** пряниками, чтобы тот умер от сахарного диабета!
А уж какое будет глубокое сожаление - не описать...
С какого перепугу США помогать дебилам, которые выбирают врагов в разгар войны в президенты?
С какого перепугу США сотрудничать с ЗЕвластями, которые ведут себя как проститутки, но при этом еще и гадят?
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так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
Обіцяють, =погрожують= "нє дапустіть"-"атвєтіть" і т.д.
Тільки дії протидежні.
Випрошують-вимолюють (не робіть хакерські атаки), сподіваються, вірять ...
"Професіонали".
Болвана побачиш на першій сторінці свого паспорту.