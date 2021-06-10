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Новости Происшествия
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Двое немцев, которых задержали за незаконный въезд в Украину, все-таки продолжили свое путешествие

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое немцев, которых задержали за незаконный въезд в Украину, все-таки продолжили свое путешествие

Двое граждан Германии, которых на прошлой неделе задержали на Львовщине за незаконное пересечение границы Украины, впоследствии все же пересекли польско-украинскую границу на законных основаниях и, после остановки во Львове, движутся на велосипедах в направлении Киева.

Об этом в среду, 9 июня, информагентства dpa сообщил один из велосипедистов, 36-летний Мориц Геллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Геллера, украинские пограничники отпустили его и товарища через 24 часа после задержания. Они выехали из Украины в Польшу и снова въехали в Украину - уже через пункт пропуска.

Мужчина рассказал, что при задержании пограничниками и во время пребывания под стражей с ними обращались корректно. По его словам, недоразумение с пограничниками возникло из-за того, что он со своим спутником не заметили, как пересекли государственную границу между Польшей и Украиной. По словам Геллера, целью их велопоездки является Таиланд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу. ФОТО

"Велотур из Германии в Таиланд был всегда моей мечтой", - отметил мужчина, который, как и его друг, Морис Гебгард, живет в Дюссельдорфе на западе ФРГ, но большую часть времени в течение года проводит в Таиланде. В Киеве путешественники планируют получить российскую визу, чтобы отправиться дальше на восток.

Напомним, 4 июня Госпогранслужба Украины сообщила о задержании двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу со стороны Польши. Нарушителями оказались 21- и 36-летний мужчины, которые около двух недель назад на велосипедах отправились из Дюссельдорфа, планируя осуществить велопоездку в Таиланд. "Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - пояснили в Госпогранслужбе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
А если бы немцы украинцев так задержали,бил бы депорт и запрет на въезд в Европу лет так на десять.
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10.06.2021 03:18
+3
Ничего обычного, просто хейткры-блогеры нужны бонусы и подписчиков себе зарабатывают, дальше им через Донецк или Крым, потом Грузия и как они поедут? Догадайтесь. А тут и Нагорный Карабах. Дальше Иран Ирак и Конечно Кувейт, типа заблудились. Продолжаем Пакистан/ Афганистан... Не... Ну если не обосрутся и не пересядут на самолет, то флаг им в ...
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10.06.2021 06:08
+2
я думаю они уже в раше пропадут безвести
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10.06.2021 10:03
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Интересно как дальше они маршрут спланировали? Через Афганистан или Китай?
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10.06.2021 02:39 Ответить
Цікаво, їх пояснили що спроба заїхати у окупований Крим, а потім незаконно покинути Україну у напрямку Таманського півострова це теж злочин ? )
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10.06.2021 04:24 Ответить
Ничего обычного, просто хейткры-блогеры нужны бонусы и подписчиков себе зарабатывают, дальше им через Донецк или Крым, потом Грузия и как они поедут? Догадайтесь. А тут и Нагорный Карабах. Дальше Иран Ирак и Конечно Кувейт, типа заблудились. Продолжаем Пакистан/ Афганистан... Не... Ну если не обосрутся и не пересядут на самолет, то флаг им в ...
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10.06.2021 06:08 Ответить
Мандрівники обоє проживають у Дюссельдорфі і зараз здійснюють веломандрівку з Німеччини до Таїланду. Далі їхній маршрут пролягає через територію Росії.
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10.06.2021 06:34 Ответить
https://storage1.censor.net/images/0/1/5/7/015765250093bec501c83f3d45d5bd19/original.jpg
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10.06.2021 08:33 Ответить
Кабул, Исламабад...
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10.06.2021 08:44 Ответить
я думаю они уже в раше пропадут безвести
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10.06.2021 10:03 Ответить
Далі Росія, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан.
Афганістан обходять північніше, Китай, здається теж обходять, з заходу.
Взагалі в інеті є мапа маршруту
https://storage1.censor.net/images/0/1/5/7/015765250093bec501c83f3d45d5bd19/original.jpg
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10.06.2021 11:21 Ответить
А если бы немцы украинцев так задержали,бил бы депорт и запрет на въезд в Европу лет так на десять.
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10.06.2021 03:18 Ответить
Потому, что ЕС - союз цивилизованных демократических государств и ограждать себя от варваров. Иначе, завтра в ЕС хлынут десятки миллионов.
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10.06.2021 08:29 Ответить
Как раз таки варваров к себе Европа пропускает. Тысячи безработных варваров с азиатских и африканских стран попавших в Евросоюз по мигрантским квотам грабят насилуют и убивают европейцев. Эти дикари им почему то друзья, а вот украинцы почему то враги.
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10.06.2021 09:47 Ответить
Наверное Европа не видит разницы между безработных из азиатско-африканских стран и безработных украинцев. А если выпил - то не знаю в чью пользу сравнение.
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10.06.2021 10:10 Ответить
А что ту видеть? Безработный украинец ищет работу. Безработные варвары из азиатских и африканских стран идут воровать и грабить. Украинец 100% ассимилируется в той стране в которую приехал, африканоазиаты в 80% нет. Десятки видео с Европы о грабеже дальнобойщиков этой швалью. А на счет выпивших, так это вы немцев, поляков или венгров пьяными не видели, а я видел, агрессивные и наглые свиньи, намного хуже наших.
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10.06.2021 10:18 Ответить
Так задержали же в Европе португальские погранцы нашего соотечественника. Задержание закончилось избиением и смертью украинца.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/30/7108149/
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10.06.2021 09:44 Ответить
залежить від ступеня "построїть із себе дурачка" - в українців це проходить.
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10.06.2021 09:48 Ответить
Сижу и думаю, как можно украинцу незаконно пересечь украинско-немецкую границу?
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10.06.2021 11:23 Ответить
За бугром живут миллионы украинцев,по сути вторая Украина,точно так и с Польшей,население Польши около 40 млн,за бугром живут столько же.... Двое немцев, которых задержали за незаконный въезд в Украину, все-таки продолжили свое путешествие - Цензор.НЕТ 662
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10.06.2021 03:56 Ответить
А у ,"немцев"не был ли замечен необычный рязанский акцент?
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10.06.2021 05:49 Ответить
Да...а може это Баширов и Питров? хто проверял?
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10.06.2021 06:59 Ответить
"Cтрельцы задержали князя перед Слободой и спросили его - "Чего он едет в "неВолю"? (А Толстой "Князь Серебряный")
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10.06.2021 06:19 Ответить
велоЗЕПЕД их встретит...
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10.06.2021 06:53 Ответить
Девушки едут
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10.06.2021 07:52 Ответить
Немцам -велосипедистам может не повезти в Украине.Автавтохамов -охотников за скальпами велосипедистов и пешеходов на наших дорогах -тьма -тьмущая,тем более ПДД всегда на их стороне.Спасибо Авакову!
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10.06.2021 09:05 Ответить
велосипедисты в Украине тоже особо не отличаються знанием правил и сообразительностью
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10.06.2021 09:18 Ответить
вони і в Європі такі.
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10.06.2021 09:49 Ответить
Дети и животные -тоже.Но это не оправдывает любителей скальпов невинных.
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10.06.2021 11:04 Ответить
він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною -як це розуміти, кордон що прохідний двір? Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож - Цензор.НЕТ 6099
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10.06.2021 10:26 Ответить
Скажіть їм хтось що на московії й досі з німецько-фошиздами воюють.
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10.06.2021 11:05 Ответить
Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож - Цензор.НЕТ 5251
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10.06.2021 15:16 Ответить
 
 