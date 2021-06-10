Двое немцев, которых задержали за незаконный въезд в Украину, все-таки продолжили свое путешествие

Двое граждан Германии, которых на прошлой неделе задержали на Львовщине за незаконное пересечение границы Украины, впоследствии все же пересекли польско-украинскую границу на законных основаниях и, после остановки во Львове, движутся на велосипедах в направлении Киева.

Об этом в среду, 9 июня, информагентства dpa сообщил один из велосипедистов, 36-летний Мориц Геллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Геллера, украинские пограничники отпустили его и товарища через 24 часа после задержания. Они выехали из Украины в Польшу и снова въехали в Украину - уже через пункт пропуска.

Мужчина рассказал, что при задержании пограничниками и во время пребывания под стражей с ними обращались корректно. По его словам, недоразумение с пограничниками возникло из-за того, что он со своим спутником не заметили, как пересекли государственную границу между Польшей и Украиной. По словам Геллера, целью их велопоездки является Таиланд.

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"Велотур из Германии в Таиланд был всегда моей мечтой", - отметил мужчина, который, как и его друг, Морис Гебгард, живет в Дюссельдорфе на западе ФРГ, но большую часть времени в течение года проводит в Таиланде. В Киеве путешественники планируют получить российскую визу, чтобы отправиться дальше на восток.

Напомним, 4 июня Госпогранслужба Украины сообщила о задержании двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу со стороны Польши. Нарушителями оказались 21- и 36-летний мужчины, которые около двух недель назад на велосипедах отправились из Дюссельдорфа, планируя осуществить велопоездку в Таиланд. "Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - пояснили в Госпогранслужбе.