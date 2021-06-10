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Германия (6050) Северный поток (1426) Кулеба Дмитрий (2657) Маас (213)

Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба о запуске

Экономические и гарантии в сфере безопасности относительно сохранения транзита российского газа по территории Украины после запуска "Северного потока-2" в случае его достройки должны стать предметом детальных международных переговоров.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с немецким коллегой Хайко Маасом брифинге в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что "Северный поток-2" еще не достроен, а все гарантии для Украины в случае его окончания должны делиться на те, что в области безопасности и экономические.

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По словам Кулебы, он сегодня заверил Хайко Мааса, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в истинном желании Германии поддержать Украину. "Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться каких-либо договоренностей. Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии. Но стороной этих гарантий будет Россия, и вот тут у нас есть сомнения, поэтому нам нужно очень много предметно и детально вести переговоры", - сказал Кулеба.

В свою очередь Маас заявил: немецкая сторона предупреждала Кремль, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" привязано к продолжению транзита российского газа через территорию Украины.

"Что касается Германии, то федеральная канцлер это еще несколько лет тому назад четко сказала президенту Путину, что завершение "Северного потока-2" привязано к тому, чтобы и в дальнейшем был транзит газа через территорию Украины", - заявил Маас, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то гарантии от Германии относительно защиты украинских интересов после завершения строительства "Северного потока-2".

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По словам Мааса, это также было причиной, почему Германия прилагала много усилий для заключения в 2019 году соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

"Федеральная канцлер об этом четко заявляла президенту Путину, и эта наша позиция не изменилась. И мы как правительство Германии и в дальнейшем на всех уровнях четко будем говорить об этом российской стороне в плане "Северного потока-2", - добавил глава немецкого МИД.
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Топ комментарии
+7
Пусть они Кулебе гарантии на туалетной бумаге пропишут,нашел кому верить... Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 9916
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10.06.2021 07:55
+6
почитай Будапештський меморандум , ознайомся з гарантіями !
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10.06.2021 08:05
+4
А гарантії від москалів ? Но в них сумніви? Зелені з нас знущаються ?
Цих придурків розвели як лохів.Не треба було два роки ,соплі жувати .Хай ЗЕ ще щось пообіцяє.Це все що він вміє.
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10.06.2021 07:36
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Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 6024...
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10.06.2021 07:32 Ответить
Кулеба гарантии какие -- озабоченность и обеспокоенность Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 9336 Болтовня -- швабы даже оружие не дают ... Какие могут быть ГАРАНТИИ Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 4394
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10.06.2021 08:25 Ответить
скажіть хто кулибі що всі його останні заяви то вже не дипломатія а відверта зневага до країни з боку цивілізованого світу, світ не розуміє тупуватих "жартів" 95 кварталу які керують нині Україною, особливо коли йдеться про такі серйозні речі як державотворення коли говорять одне роблять друге а заявляють третє.
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10.06.2021 09:03 Ответить
Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 3831 Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 6818
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10.06.2021 07:34 Ответить
А гарантії від москалів ? Но в них сумніви? Зелені з нас знущаються ?
Цих придурків розвели як лохів.Не треба було два роки ,соплі жувати .Хай ЗЕ ще щось пообіцяє.Це все що він вміє.
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10.06.2021 07:36 Ответить
Балабольство дипломатии.
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10.06.2021 07:49 Ответить
Пусть они Кулебе гарантии на туалетной бумаге пропишут,нашел кому верить... Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 9916
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10.06.2021 07:55 Ответить
Ну тоді одна торпеда і нема Сєвєрного потока....
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10.06.2021 08:02 Ответить
Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим.

И в чём же эти гарантии заключаются? В том, оказывается, что Германия будет чётко говорить "ну-ну-ну, Вова". Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 2431
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10.06.2021 08:03 Ответить
почитай Будапештський меморандум , ознайомся з гарантіями !
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10.06.2021 08:05 Ответить
Гєрманія і расія - це одна сторона.
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10.06.2021 08:18 Ответить
А я зелені не вірю.
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10.06.2021 08:30 Ответить
-сюжет из недалёкого будущего-. Уже довольно давно,почти год,точнее Пять ( 4 ) месяцев успешно работают два газопровода.Украина довольная,может пора уже прекращать этот цирк а? Да сказала унылая лошадь пора,пора перекрывать краник,но ,а что же скажет Меркель с Германии? А мне всё равно,это не мы,клоун сам на трубу наступил ногой, ещё и подпрыгнул два раза,у нас "спутниксоюзмультфильм" всё заснял.Ну а Меркель если будут возникать вопросы и пожелания что они тоже перестанут сосать газ,ну чтоожж нужно будет уважать соседей,перекроем и им.После этого лысеющий карлик мило заулыбался и посмотрел на календарь,наступал Очень красивый месяц Декабрь.
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10.06.2021 08:31 Ответить
Наступает очень хороший месяц,Декабрь.
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10.06.2021 08:34 Ответить
Які ще гарантії ?
Що фуйло на нас не нападе ?
Так меркельши вже не буде. А наступник скаже - нічого не знаю Я був проти ПП2.
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10.06.2021 08:35 Ответить
Ксения! Аш гнев понятен. Но что Кулеба еще может сказать? Просто Зеленский сам все просрал, а отдуваться заставил министра
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10.06.2021 09:18 Ответить
Та Кулєба взагалі ніхто. То хай би і мовчав.
Він не міністр. Всіма справами командує єрмак.
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10.06.2021 09:20 Ответить
Про Ермака понятно. НО... Отдуваться будет не Ермак, а Кулеба. Это же классическая тема клоуна. Виноваты все, только он цаца
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10.06.2021 10:11 Ответить
Так ты уж мальчик-дипломат разберись в своих беспокойствах: то говоришь ,что Россия нам злейший враг,то вдруг переживаешь за транзит вражьего газа--а зачем он нам (газ),если вражий?+ага!деньги за транзит важны.....--добывай наш, украинский, или накладно..К тому же если идти по правилам логики(экономической)--зачем хозяину газа(России) ненужное накручивание цены :газ(цена газа)+издержки(плата за транзит),если можно в обход и напрямую поставлять лицемерной Европе..раз враги,всё ..на войне все методы хороши--привыкайте воевать на все сто, и скулёж здесь неуместен.
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10.06.2021 08:49 Ответить
идиот.. не более...
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10.06.2021 09:13 Ответить
Идиот? В чем именно?
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10.06.2021 09:16 Ответить
в том что во первых такое озвучивает, во вторых что думает что германия будет жертвовать своей прибылью , огромной прибылью, ради Украины, в третьих что все на кого то надеются, при этом сами, властьимущие, палец о палец не ударили... а в четвертых - нужно все же определиться или агрессор или партнер...раз и навсегда, а не юлить сракой то туда то сюда... И в пятых что вообще кому то верит! В меморандум беловежской уже поверили! Мало что ли!? Где они эти гарантии!?
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10.06.2021 09:44 Ответить
он озвучивает то, что ему сказали озвучить в офисе зелебени. Все остальное просто лишние слова...
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10.06.2021 10:09 Ответить
Мы уже верили Германии. И не раз. И не два. Все гарантии оказались банальным пустословиям и грабежом
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10.06.2021 09:15 Ответить
Глава 1 Будапештского меморандума:
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины."

Одни уже гарантировали...
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10.06.2021 10:19 Ответить
идиоты!!!! какие могут быть гарантии со стороны рашки!?????
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10.06.2021 10:28 Ответить
Нашли кому верить - немецкой ***** с окружной и её сутенёру!
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10.06.2021 10:28 Ответить
Клоунским сцыкунам только и остаётся чесать, что они верят. Меркантильным озабоченным бошам, которые в Крым турбины продали. Испуганных дурачков-клоунов не уважает никто
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10.06.2021 15:04 Ответить
 
 