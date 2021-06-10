Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения

Экономические и гарантии в сфере безопасности относительно сохранения транзита российского газа по территории Украины после запуска "Северного потока-2" в случае его достройки должны стать предметом детальных международных переговоров.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с немецким коллегой Хайко Маасом брифинге в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что "Северный поток-2" еще не достроен, а все гарантии для Украины в случае его окончания должны делиться на те, что в области безопасности и экономические.

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По словам Кулебы, он сегодня заверил Хайко Мааса, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в истинном желании Германии поддержать Украину. "Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться каких-либо договоренностей. Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии. Но стороной этих гарантий будет Россия, и вот тут у нас есть сомнения, поэтому нам нужно очень много предметно и детально вести переговоры", - сказал Кулеба.

В свою очередь Маас заявил: немецкая сторона предупреждала Кремль, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" привязано к продолжению транзита российского газа через территорию Украины.

"Что касается Германии, то федеральная канцлер это еще несколько лет тому назад четко сказала президенту Путину, что завершение "Северного потока-2" привязано к тому, чтобы и в дальнейшем был транзит газа через территорию Украины", - заявил Маас, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то гарантии от Германии относительно защиты украинских интересов после завершения строительства "Северного потока-2".

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По словам Мааса, это также было причиной, почему Германия прилагала много усилий для заключения в 2019 году соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

"Федеральная канцлер об этом четко заявляла президенту Путину, и эта наша позиция не изменилась. И мы как правительство Германии и в дальнейшем на всех уровнях четко будем говорить об этом российской стороне в плане "Северного потока-2", - добавил глава немецкого МИД.