РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11203 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
3 216 4
беспилотник (2123) обстрел (20439) Донбасс (26928) наемники рф (2004)

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 10 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе Новотошковское российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

Вблизи Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сводке.

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 02
Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
душили, душили, душили, душили
показать весь комментарий
10.06.2021 09:26 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:02 Ответить
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6444

.«9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблої захисниці», - йдеться в повідомленні пресслужби 128 ОГШБр
При цьому у бригаді не уточнили обставини трагедії.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:56 Ответить
Героям слава !
показать весь комментарий
10.06.2021 12:44 Ответить
 
 