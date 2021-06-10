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Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден обсудит с Меркель последствия запуска

Американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.

Об этом, как сообщила пресс служба Белого дома, заявил во время общения с журналистами в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я ожидаю, что вопрос Nord Stream 2 будет поднят во время разговоров с немцами", - ответил Салливан на вопрос, планирует ли президент Байден обсудить с канцлером Меркель тему российского газопровода.

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Советник президента США отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине "хорошо понимают беспокойство" Соединенных Штатов.

"Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины", — отметил Джейк Салливан.
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Топ комментарии
+6
Все уже решено а это показуха для электората. Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3679
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10.06.2021 07:56
+4
Попьют пивка с колбасками и поржут над ЗЕ.
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10.06.2021 08:00
+3
що там обсуждать дві торпеди , одну в газогін , другу в корито яке його прокладає !
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10.06.2021 07:56
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Все уже решено а это показуха для электората. Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3679
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10.06.2021 07:56 Ответить
що там обсуждать дві торпеди , одну в газогін , другу в корито яке його прокладає !
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10.06.2021 07:56 Ответить
Супер решение.
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10.06.2021 12:34 Ответить
Попьют пивка с колбасками и поржут над ЗЕ.
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10.06.2021 08:00 Ответить
Меркель эгоистично защищает интересы Германии .
Байден же интресы США ( продажа сжиженного газа Европе) накрыл медным тазом
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10.06.2021 08:05 Ответить
а покупка электроэнергии у РФ и остановка собственных АЭС, это защита чьих интересов?
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10.06.2021 08:08 Ответить
Это форменное безобразие !!!
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10.06.2021 08:10 Ответить
Это забота об экологии родной страны и здоровье ее граждан
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10.06.2021 08:20 Ответить
Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1407
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10.06.2021 08:06 Ответить
Главное для Меркель- договор с пуйлом, а потом можно не только украинскую трубу но и саму Украину поделить на двоих. Есть исторический опыт плодотворного сотрудничества
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10.06.2021 08:22 Ответить
Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2452
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10.06.2021 08:22 Ответить
Фрау Меркель не подведёт друга Владимира
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10.06.2021 08:24 Ответить
Коли наша делегація в 19 році просила допомоги у Зелі щоб посилити санкції запаребріку за ПП-2, так воно відмовчалось бо це ж папірєднікі. Тепер верещить памагітє. Гнида зелена.
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10.06.2021 08:25 Ответить
Звичайно, найголовніше це гешефт, а все інше то хня.

Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2848
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10.06.2021 08:58 Ответить
Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4668 Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5496
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10.06.2021 08:38 Ответить
Пропоную єдині гарантії, які нас влаштують.
Негайний вступ в НАТО.
Відкриття ПП 2 - і в ту ж хвилину ми член НАТО.
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10.06.2021 08:54 Ответить
 
 