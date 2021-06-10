Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом
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Американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.
Об этом, как сообщила пресс служба Белого дома, заявил во время общения с журналистами в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я ожидаю, что вопрос Nord Stream 2 будет поднят во время разговоров с немцами", - ответил Салливан на вопрос, планирует ли президент Байден обсудить с канцлером Меркель тему российского газопровода.
Советник президента США отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине "хорошо понимают беспокойство" Соединенных Штатов.
"Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины", — отметил Джейк Салливан.
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