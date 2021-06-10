РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 482 58
Зеленский (16627) переговоры (4648) путин (29877)

Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета "Известия".

"Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России. - Ред.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", — сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин

Далее он добавил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". 22 апреля Путин заявлял, что готов в Москве встретиться с Зеленским. 8 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подвижек по подготовке возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Сначала в НАТО , а потом и поговорить можно хоть с чертом 😀😀😀
Главное правильно расставлять приоритеты
показать весь комментарий
10.06.2021 08:08
+19
З сцикуном за корпоратив домовитись?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:09
+17
Педофил и уклонист - сладкая парочка !
показать весь комментарий
10.06.2021 08:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сначала в НАТО , а потом и поговорить можно хоть с чертом 😀😀😀
Главное правильно расставлять приоритеты
показать весь комментарий
10.06.2021 08:08 Ответить
З сцикуном за корпоратив домовитись?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:09 Ответить
Принять отчет зеледента о проделанной работе.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:36 Ответить
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 2186
показать весь комментарий
10.06.2021 09:06 Ответить
Было бы не плохо если бы забрал! Мне, честно говоря пох кто его заберет (хоть марсиане) лишь бы его тут не было!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:20 Ответить
неплохо
показать весь комментарий
10.06.2021 11:17 Ответить
Педофил и уклонист - сладкая парочка !
показать весь комментарий
10.06.2021 08:11 Ответить
Выпьем, закусим. о делах наших скорбных покалякаем.. (с)

Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить - Цензор.НЕТ 8095
показать весь комментарий
10.06.2021 08:11 Ответить
Да, газопровод СП-2 в руках стран НАТО плохая идея.
Давай кацапня, к Володьке ЗЕ на колени.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:13 Ответить
Да не будет никакого НАТО пока идет война и не разрешен территориальный вопрос по Донбассу и Крыму. Кто-то надеется что НАТО ввяжется в войну с рфией ради какого-то коррумпированного ворья которое хочет чужими руками выгребать каштаны из огня
показать весь комментарий
10.06.2021 08:13 Ответить
а то вони до сьогодні ще не знали...
Чо, дарма Порох їх консультував?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:19 Ответить
deceitful nonentities - лживые ничтожечства
показать весь комментарий
10.06.2021 11:45 Ответить
Нагадає нелоху про його обіцянки.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:18 Ответить
не знаю что скажет Зеленский, но догадываюсь что скажет *****:
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 7377
показать весь комментарий
10.06.2021 10:53 Ответить
только о возврате крыма и донбасса и размере репараций. иначе со своей лошадью разговаривай.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:19 Ответить
Ты зеленые медяки отрабатываешь или всерьез думаешь, что оно прогундосит эти условия пуйлу? Если так думаешь, то тебе к психиатру. Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 5709
Разговор между Вовами будет исключительно о порядке вхождения Украины в рашку федеральным округом! Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3531
показать весь комментарий
10.06.2021 08:24 Ответить
Еще КАПСОМ напиши... Может и за умного сойдешь Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3847
показать весь комментарий
10.06.2021 08:56 Ответить
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 25
показать весь комментарий
10.06.2021 12:04 Ответить
Ну во-первых не рашку, а свинособакию, а во-вторых, свои влажные мечты, ***** оставь
показать весь комментарий
10.06.2021 09:14 Ответить
Прежде чем обсуждать встречу Зе с *****, рекомендую всем послушать « не шустеровско гордонивского лизоблюдного журналиста» ОСТАПА ДРОЗДОВА

https://youtu.be/4UQzBCfwStc

С ***** встречаться ни к чему !!!
показать весь комментарий
10.06.2021 08:24 Ответить
А зазирнути вглаз?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:33 Ответить
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 4031 Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3545
показать весь комментарий
10.06.2021 08:43 Ответить
УКРАИНА AS IS
Рейтинг партий за КМИС:
СН - 17,7
ЕС - 15,4
ОПЗЖ - 14, 7
БЮТ - 13,9
СИЧ - 8,0
РПЛ - 5,0
"Наши" Мураева (т.е. телеканала НАШ) 4,6
Партия Шария 4,5
Свобода 3,4
Голос 2,9
За будущее - 1,4
Предложение - 0,9
53 +%. - придерживаются патриотических взглядов
20% - ватники и "надо договаривальщики"
27%-пофуисты им насрать
показать весь комментарий
10.06.2021 08:58 Ответить
Зонды от ермака всё тревожнее
показать весь комментарий
10.06.2021 09:08 Ответить
Говорить с путиным должны говорить либо психиатры либо следователи в международном трибунале ...
показать весь комментарий
10.06.2021 09:13 Ответить
Выходит, что и с Зе - тоже... коль его неумолимо тянет в ту палату...
показать весь комментарий
10.06.2021 09:23 Ответить
сначала вывод российских банд с крыма и донеччины потом встречи по рапарациям
показать весь комментарий
10.06.2021 09:28 Ответить
Ты с Немцовым много говорил!!!! ???????
Ты ноль против него!!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:29 Ответить
ХЛО ти розумієш у України з росією лише три питання не розуміння Звільніть Крим, звільніть Донбас, і ідіть на Х
показать весь комментарий
10.06.2021 09:34 Ответить
Путін *****!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:44 Ответить
А у клоуна в запасе всегда есть какой-нибудь доселе невиданный номер, который он готов продемонстрировать благодарному зрителю
показать весь комментарий
10.06.2021 09:56 Ответить
зачем ботаксному, педофильному Шнырю встречаться с мплоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом, если ему и так все известно из докладов кремлевской Крысы ермака(козыря) и всей 5 колонны из его окружения....
показать весь комментарий
10.06.2021 10:39 Ответить
Обратиите внимание, что до 2019 ***** говорило "Кто угодно только не Порошенко".
А уже в 2021 "Нам всегда есть о чем поговорить с Зеленским".

Шо, зебилы, вам Прох не нравится? Так он и ***** не нравится.
Шо, зебилы, вам ЗЕ нравится? Так он и ***** нравится.

Потому что 73% избирателей ЗЕ - суть есть ватные ублюдки.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:56 Ответить
))))))Чули Українці ..хто ви ??? ...ну ті хто голосував за зеленського Це вам каже троляка Герхард..свята , особливо првильна, знаюча що кому робити і як кому голосувати, іт.д.і т.п людина.
Цікаво що ви відповісте на це пану троляці Герхарду..??? Я хоч і не голосував на за Зеленського...але дуже хочу відповісти так ТА ПІШОВТИ НА Х.. ЩОБ ТОБІ ОТІ 73 % КОЖЕН ПО РАЗУ ДУПУ РОЗІРВАЛИ.)))
показать весь комментарий
10.06.2021 11:57 Ответить
Ясен перец, давно не отводили войска.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:38 Ответить
Интервью Виктора Медведчука Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ



ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.



Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
показать весь комментарий
10.06.2021 12:08 Ответить
Медведчука связывают с Порошенко, но почему же тогда мы не услышали НИ ОДНОЙ записи разговоров Медведчука и «Пороха» на пленках Бигуса?


ДЛЯ ТЕХ, КТО КАК ПОПУГАЙ ПОВТОРЯЕТ ПРО "ДРУЖБУ" ПОРОШЕНКО И МЕДВЕДЧУКА.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ОТ САМОГО МЕДВЕДЧУКА (ЦИТАТА):

"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,

ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (БАГАТО! РОКІВ!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК. HTTPS://GORDONUA.COM
показать весь комментарий
10.06.2021 12:40 Ответить
Мені от цікаво.питання Де і коли хтось зв'язував по цім плівкам Порошенка і Медведчука...звинувачення Порошенку виносили ??? Підозри??? НІ. Тоді скажіть а навішо раніше часу кричати лови вора))))???Чесно я вже просто не навиджу слово Порошенко просто зща те що його усюди пхнуть як затичку в кожну дирку..Тому Зелі вже начхати де Порошенко куди порошенко а ви все носитесь з цим словом як дурні зі ступою Мабуть що про нього не забули..люди.. як би не нагадували точно забулиб люди про того Порошенка як за засрані старі штани))))Ну треба відробляти заплачені гроші..працюйте ...))))Тільки сильно не напружуйтесь а то поділ в низу спини аж жл лопаток може розірваться)))
показать весь комментарий
10.06.2021 13:00 Ответить
Иной человек, ваша мечта, чтобы народ забыл Порошенка не исполнится даже в будущем.
Порошенко много сделал для Украины и будет вписан в ее историю.
Так что не сильно не напружуйтесь, а то получите депрессию
А тем более сейчас забыть о нем не дает "найвеличниший" лидер современности
"Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"
Йому болить...
показать весь комментарий
10.06.2021 13:23 Ответить
Та мені байдуже що до Порошенка щодо Зеленського...Мені просто цікаво чому люди іноді тупі фанатики стають із за грошей чи із за шизи??? Все. Робіть що хочете...хоч на своїй зал..пі наколіть Я людлю Порошенка.. ))))))
показать весь комментарий
10.06.2021 13:28 Ответить
Иной человек, вы сделали вид, что не поняли и не заметили, что я пишу не от себя, а привожу интервью очень известного ненавистника Порошенка (Мудачука) в свете обнародования пливок с личными умозаключениями Бигуса, о которых уже криком кричат зелебени, доказывая, что Порошенко прямо целовался с Мудачуком.

Я даю им и вам возможность услышать (прочитать ) мнение самого Мудачука, а не домыслы
Бигуса и ему подобных брехунців.
Вам не хочется этого знать? Правда муляет? Ну так обращайтесь с претензиями к самому Мудачуку
показать весь комментарий
10.06.2021 13:43 Ответить
И да, я не "людлю" Порошенка. Он не девушка, чтоб его любить. Я его уважаю, за то, что он сделал и продолжает делать для Украины.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:47 Ответить
Шановний мене не цікавить розслідування Бігуса ..Я роблюпростіше і правильніше ніж ви Я не слухаю судження інших поки не ознаймлюст чисто з матеріалом ..Я прослухав плвки. поті продумав що це може бути і не автонтичний запис а нарізка ..значить відокремив те де можно було сфальфікувати ..відокреми ті фрази цілі і вже по ни робив висновок про те хто є хто.. не треба мене вчити як прийти до істини лояльно і безпредвзято..Для мене питання що всі люди спершу хороші ..головне.Все. Ну вибачне опечатка))) але вам же больніше буде слово люблю довше ніж поважаю ..ну та й грець зним ви фанатично повожаюча людина витерпити раді свого поважного кумира ноколювання хоч мапи всього його маєтку у вас на сраці))))) Бажаю терпіння ... хотілосьби побажати розуміння але не буду це пусте
показать весь комментарий
10.06.2021 13:53 Ответить
"витерпити раді свого поважного кумира ноколювання хоч мапи всього його маєтку у вас на сраці))))) "

Вот и уровень вашей дискуссии - какие-то прплетенніе ник селу , ни к городу "нОколювання",
"у вас на сраці))))) ""

"Аргументы " просто убойные!!!
Все понятно. Продолжаю писать для адекватных, а вам досвидания!
показать весь комментарий
10.06.2021 14:31 Ответить
Вова Зеленский, будь ты проклят, мразь, до седьмого колена в потомках твоих, чтобы род твой прахом развеялся!!!
Американцы видя зеленую куклу вуду и ее криминального кукловода, снимают санкции с СП-2. Немецкие концерны хотят снять все санкции с РФ. И это заслуга ВоФФки - подонка.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:36 Ответить
В США прорыв осознания. Осознания того, что Украиной правят "deceitful nonentities".

Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet

"deceitful nonentities" лживые ничтожества
показать весь комментарий
10.06.2021 13:29 Ответить
Зрада. Путин сдаёт россию Зеленскому.
показать весь комментарий
11.06.2021 05:21 Ответить
 
 