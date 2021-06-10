Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета "Известия".
"Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России. - Ред.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", — сказал Путин.
Далее он добавил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".
Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". 22 апреля Путин заявлял, что готов в Москве встретиться с Зеленским. 8 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подвижек по подготовке возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.
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Главное правильно расставлять приоритеты
Давай кацапня, к Володьке ЗЕ на колени.
Чо, дарма Порох їх консультував?
Разговор между Вовами будет исключительно о порядке вхождения Украины в рашку федеральным округом!
https://youtu.be/4UQzBCfwStc
С ***** встречаться ни к чему !!!
Рейтинг партий за КМИС:
СН - 17,7
ЕС - 15,4
ОПЗЖ - 14, 7
БЮТ - 13,9
СИЧ - 8,0
РПЛ - 5,0
"Наши" Мураева (т.е. телеканала НАШ) 4,6
Партия Шария 4,5
Свобода 3,4
Голос 2,9
За будущее - 1,4
Предложение - 0,9
53 +%. - придерживаются патриотических взглядов
20% - ватники и "надо договаривальщики"
27%-пофуисты им насрать
Ты ноль против него!!!!
А уже в 2021 "Нам всегда есть о чем поговорить с Зеленским".
Шо, зебилы, вам Прох не нравится? Так он и ***** не нравится.
Шо, зебилы, вам ЗЕ нравится? Так он и ***** нравится.
Потому что 73% избирателей ЗЕ - суть есть ватные ублюдки.
Цікаво що ви відповісте на це пану троляці Герхарду..??? Я хоч і не голосував на за Зеленського...але дуже хочу відповісти так ТА ПІШОВТИ НА Х.. ЩОБ ТОБІ ОТІ 73 % КОЖЕН ПО РАЗУ ДУПУ РОЗІРВАЛИ.)))
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
ДЛЯ ТЕХ, КТО КАК ПОПУГАЙ ПОВТОРЯЕТ ПРО "ДРУЖБУ" ПОРОШЕНКО И МЕДВЕДЧУКА.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ОТ САМОГО МЕДВЕДЧУКА (ЦИТАТА):
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (БАГАТО! РОКІВ!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК. HTTPS://GORDONUA.COM
Порошенко много сделал для Украины и будет вписан в ее историю.
Так что не сильно не напружуйтесь, а то получите депрессию
А тем более сейчас забыть о нем не дает "найвеличниший" лидер современности
"Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"
Йому болить...
Я даю им и вам возможность услышать (прочитать ) мнение самого Мудачука, а не домыслы
Бигуса и ему подобных брехунців.
Вам не хочется этого знать? Правда муляет? Ну так обращайтесь с претензиями к самому Мудачуку
Вот и уровень вашей дискуссии - какие-то прплетенніе ник селу , ни к городу "нОколювання",
"у вас на сраці))))) ""
"Аргументы " просто убойные!!!
Все понятно. Продолжаю писать для адекватных, а вам досвидания!
Американцы видя зеленую куклу вуду и ее криминального кукловода, снимают санкции с СП-2. Немецкие концерны хотят снять все санкции с РФ. И это заслуга ВоФФки - подонка.
Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet
"deceitful nonentities" лживые ничтожества