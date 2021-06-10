В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"10 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 77 детей и 73 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 741 человек;

летальных случаев - 97;

выздоровели - 6 513 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 28 997 человек,

методом ИФА - 10 741 человек,

экспресс-тестами - 19 683 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 219 824 человека;

выздоровели - 2 115 197 человек;

летальных случаев - 51 507;

проведено ПЦР-тестов - 10 434 574.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях", - рассказали в Минздраве.







