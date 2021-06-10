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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"10 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 77 детей и 73 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 01 госпитализирован - 741 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 01 летальных случаев - 97;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 01 выздоровели - 6 513 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 04 методом ПЦР - 28 997 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 04 методом ИФА - 10 741 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 04 экспресс-тестами - 19 683 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 07 заболели - 2 219 824 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 07 выздоровели - 2 115 197 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 07 летальных случаев - 51 507;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 10 434 574.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели 14
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Влітку вірус у відпустці.
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10.06.2021 08:42 Ответить
Вирус поедет на юга....., там будет размножаться)))))
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10.06.2021 09:00 Ответить
Минулоріч не розмножився.
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10.06.2021 09:07 Ответить
Ви знову сильно спотворюєте ситуацію з ковід-19.
На 01.06.2020 в Україні було 13604 хворіючих на ковід, а на 31.08.2020 було вже 61544. Зростання у більше, ніж у 4,5 рази.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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10.06.2021 11:06 Ответить
Ти хоч би на наші моря влітку виїхав, чи страшно?
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10.06.2021 11:13 Ответить
Ви сподіваєтеся, що це якось відмінить той факт, що Ви збрехали?
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10.06.2021 11:18 Ответить
Ні, бо йшлося про південь.
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10.06.2021 11:19 Ответить
Ви стверждуєте, що внесок у зростання захворюваності в 4,5 рази за літо 2020 зробили всі області, за винятком південних?
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10.06.2021 11:51 Ответить
В багатьох курортних місцях жодного захворівшого місцевого за все літо, просто не заразилися. Дощі скінчаться, поїдемо про зиму спитаємо. А ти працюй, не відволікайся.
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10.06.2021 12:03 Ответить
Тобто від відповіді на пряме питання Ви ухилилися. Передбачувано.
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10.06.2021 12:06 Ответить
Ти забув до цих цифр прилепити по аж десь 15 померлих на добу по всій країні в липні, наприклад.
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10.06.2021 15:40 Ответить
А ти забув, що в 2020 році померло 616 835 українців, в той час, як в 2019 - 581 114. І якщо до літа 2020 помирало менше, ніж в 2019, то восени помирало вже більше. Не останню роль тут зіграли "геройські" поїздки на моря, з товкотнею по вагонах, вокзалах, маршрутках та автостанціях.
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11.06.2021 08:10 Ответить
Ну если 1800 заразились, и 6500 выздоровели - зачем вы нам мозги компостируете ?
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10.06.2021 10:23 Ответить
 
 