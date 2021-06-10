В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 1 785 новых случаев заражения, 6 513 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"10 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 77 детей и 73 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 741 человек;
летальных случаев - 97;
выздоровели - 6 513 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 28 997 человек,
методом ИФА - 10 741 человек,
экспресс-тестами - 19 683 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 219 824 человека;
выздоровели - 2 115 197 человек;
летальных случаев - 51 507;
проведено ПЦР-тестов - 10 434 574.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях", - рассказали в Минздраве.
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На 01.06.2020 в Україні було 13604 хворіючих на ковід, а на 31.08.2020 було вже 61544. Зростання у більше, ніж у 4,5 рази.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/