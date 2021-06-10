За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 55 573 человека, всего - 1 364 568, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 180 453 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"55 573 человека привиты против COVID-19 за сутки 9 июня 2021. Первую дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы - 19 075 человек.

В течение суток работали: 516 мобильных бригад, 616 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 10 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу - 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 545 019 прививок", - рассказали в Минздраве.





