РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11089 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 984 64
Байден (2384) путин (29877) россия (91364) США (23262) Женева (80) Псаки (168)

Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки

Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент (Байден. - Ред.) давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их (России. - Ред.) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", - заявила Псаки журналистам.

"На наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.

Читайте также: Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий

"И мы, конечно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в ближайшие пару дней. (...) Все еще обсуждается", - добавила она.

Переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 4968 Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
10.06.2021 08:42
+7
мені все більше і більше здається, що оте рандеву в Женеві - формальність. Оскільки кожен президент США в першій рік своїх повноважень мусить зробити турне по Європі і побачитись зо всіма важливими лідерами, в т.ч. з ******. Така традиція...
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
показать весь комментарий
10.06.2021 08:51
+6
Правильно. Байден вміє вмонтувати міцне слівце.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 4968 Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
10.06.2021 08:42 Ответить
Зебиленский: Єслі я скажу шо Путін убівца завтра на дамбасє загінєт сто чілавек Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 2604
показать весь комментарий
10.06.2021 08:59 Ответить
Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4564
показать весь комментарий
10.06.2021 09:07 Ответить
А дальше что? Шо ви хотите услышать от стагого евгея? Только то, что вам нада!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:13 Ответить
Вот как быстро прошла вся любовь к Украине у старика, когда он увидел ЧТО ею управляет.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:42 Ответить
"Чем меньше женщину мы любим,
тем больше нравимся мы ей" (с)
Классика жанра. Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3592
показать весь комментарий
10.06.2021 08:44 Ответить
Это ты про ***** сваво чтоль?
показать весь комментарий
10.06.2021 09:18 Ответить
Прямо трёхэтажным и начнёт переговоры! Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 7805
показать весь комментарий
10.06.2021 08:42 Ответить
херня все это.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:44 Ответить
важна суть, а не форма
показать весь комментарий
10.06.2021 08:51 Ответить
мені все більше і більше здається, що оте рандеву в Женеві - формальність. Оскільки кожен президент США в першій рік своїх повноважень мусить зробити турне по Європі і побачитись зо всіма важливими лідерами, в т.ч. з ******. Така традиція...
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
показать весь комментарий
10.06.2021 08:51 Ответить
Правильно. Байден вміє вмонтувати міцне слівце.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:52 Ответить
Общались? Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 3343
показать весь комментарий
10.06.2021 08:55 Ответить
Ну не с ****** же твоим общаться, западло
показать весь комментарий
10.06.2021 09:19 Ответить
Байден даст Путину гарантии. Потом окажется, что они были не нужны.
Путин поделится деньгами и пообещает. Обещаний не выполнит.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:52 Ответить
у футбольных фанов даже песня есть готовая, можно напеть х.лу
показать весь комментарий
10.06.2021 08:53 Ответить
Игра слов и не больше.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:54 Ответить
Байден готовится к встрече с пещерным жителем, размахивающим над головой футболкой нашей сборной. Поэтому необходимо рассматривать возможные варианты нейтрализовать ****************.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:54 Ответить
Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 6011
показать весь комментарий
10.06.2021 09:00 Ответить
Он так и скажет: путин - )(уйло?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:54 Ответить
Англосаксы, помницца с полгода решали, как перевести на инглиш слово %уйло. Вроде как большинство склонилось к dickhead. Не думаю, что Байден публично будет выдавать неоднозначно трактуемые термины. Кто такой Путин, он уже определил. И в принципе, этого вполне достаточно.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:00 Ответить
А вот и ответ на единственный актуальный вопрос о встрече Байдена и Путина(тм): "Розгами или батогами?". Псаки ответила, что батогами.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:55 Ответить
Шо,будуть обзивати Трампа як захочуть?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:55 Ответить
высказываний не достаточно .. нужно плешивца за жопу брать !
показать весь комментарий
10.06.2021 08:55 Ответить
Они оба плешивцы. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 2925
Это о причёсках.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:58 Ответить
Конечно,же не будет сдержан в высказываниях. Да что толку--ведь Путин не мальчик -Кулеба,как бы там ни было,скулить не станет...Стали бы вы с ним разговаривать, если бы не боялись...
показать весь комментарий
10.06.2021 08:56 Ответить
Заскринил посты.
Выложу после переговоров. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4104
показать весь комментарий
10.06.2021 08:56 Ответить
И все правильно Байден, не надо сдерживаться,тем более в таком возрасте)) Путену к золотому дождю не привыкать)
показать весь комментарий
10.06.2021 08:56 Ответить
Слова.....слова.....А кто реально узнает о чем порешали?
показать весь комментарий
10.06.2021 08:57 Ответить
Уже мурашки пошли по коже. СП-2, я так понял - не предел!
показать весь комментарий
10.06.2021 08:59 Ответить
А в глазик тоже будет заглядывать ?
показать весь комментарий
10.06.2021 09:00 Ответить
Говорят Дж.Байден сейчас в своем графике выделяет ежедневно по 45минут на посещение курсов усовершенствования в российской ненормативной лексике. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 9014
показать весь комментарий
10.06.2021 09:01 Ответить
"Шьёрт побьеры" Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4791
показать весь комментарий
10.06.2021 09:04 Ответить
Мабуть, складно дається така наука в такому віці, шо стіки часу витрачає.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:14 Ответить
"Да, Володья, вид у тебя какой-то предраковый...
Каблуки полуметровые не жмут, в прошлый раз ты был повыше ...
Всё шпилишь мальчиков в немытую попу, где твоя жена ?"
показать весь комментарий
10.06.2021 09:08 Ответить
ставлю на Байдена. В 7-м раунде он завалит *****. Конечно, дядюшке Джо будет сложно, все-таки возраст... Но ведь и ***** уже не тот
показать весь комментарий
10.06.2021 09:09 Ответить
Уже столько известно о переговорах Байдена и путина, что и встречаться уже смысла нет!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:10 Ответить
Уявляю, Джо такий червоний:
- Якщо ти негайно не заберешся з України я буду вимушений зняти з тебе санкції і дозволю тобі Україну окупувати!, - каже голосно пуйлу.
- Страшно.... Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 7568, - пуйло ховає очі від суворого Джо.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:11 Ответить
Государственная Дума Российской Федерации отменила историю

...зафиксировав законодательно набор сомнительных и лживых утверждений, касающихся Второй мировой войны, и запретив их критикy. Таким образом, завершено превращение Российской империи, на последнем этапе ее существования, в теократию с несменяемым властителем.

Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 8499
показать весь комментарий
10.06.2021 09:24 Ответить
Воно і правильно! Для цього кюу Байдена є неперевершені Псвкі, яка це робить значно краще. 😁 А у нас і Зєлєнскій ьеззубий, якщ це не стосується Порошенка, і його спікер у питаннях пуцина глухонімі і позбавлені фантазії.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:29 Ответить
Сначала обложит трехэтажным матом, после чего грязно выругается!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:31 Ответить
да-да...главное не смотреть в глаза и не становится на колени.....своими действиями и переговорами с убийцей (по словам самого Джо), приглашением его на саммит он уже показал как и что он будет говорить. А для сми можно и надувать щёки и кидать понты. Все уже поняли что Байден это чуть более пиарная версия Обамы... Действия нужны.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:33 Ответить
_Так он и действует: отказывается от остановки СП-2, отказывается противодействовать расие, поощряет людоедов на новые, ещё более масштабные и тяжкие злодеяния, даёт зелёную дорогу Третьей Всемирной! Безответственный ублюдок... Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 135
показать весь комментарий
10.06.2021 09:48 Ответить
"Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным"
_Если байден не будет сдерживаться, то ему придётся менять штаны на сухие, чистые.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:43 Ответить
Маасу, несомненно, надо плотно перетереть с Байденом, о том, что можно и нужно говорить Недосцарю Обнуленному. А еще лучше с Дещицей. Правда, в последнем случае могут возникнуть трудности перевода...
показать весь комментарий
10.06.2021 09:46 Ответить
Тільки з Дещицею. Вся дипломатія у двох словах. Тонко, дотепно, по суті. І до .уйла дійдуть одразу всі нюанси політики США щодо парашки
показать весь комментарий
10.06.2021 10:50 Ответить
Это у них такая психологическая накачка самих себя идет? Типа, ух, мы не будем сдерживаться, ух, мы ему покажем, ух, мы ему выскажем обеспокоенность, ух, мы его призовем соблюдать права человека...
показать весь комментарий
10.06.2021 10:10 Ответить
Да, не сдерживаться!!
"Ты - не хороший человек! Вонючка! Ыыы, и ты некрасивый, о!"
(с) Масяня, Школа троллей. Серия.. там.. какая-то.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:53 Ответить
Судя по тому сколько уже бравадно наговорили подозреваю что будет полный пшик.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:09 Ответить
за словом в карман не полезет Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 9383
показать весь комментарий
10.06.2021 11:22 Ответить
Если Байден хочет путену на встрече почитать мораль про западные ценности, демократию и прочее, он может не заморачиваться и отправить ему смску. Так проще и не надо время тратить. Кремль это вовсе не интересует.
Для таких встреч повестка обговаривается неоднократно и заранее. И Байден уже 100% все пункты и американскую позицию путену отправил. Равно как и путен ему всё уже прислал.
Я даже думаю, что путен не против, если Байден скажет на конференции, что высказал путену претензии о правах и свободах и прочее. путену до лампочки, а Байдену это позволит сохранить лицо. Меня намного больше интересует, что скажет после конференции путен, потому что ценности и прочее, конечно же важно, но на самом деле обсуждать они будут:
1. рос.вмешательство во всякие внутренние дела США.
2. вмешательство США во всякие внутренние дела РФ
3. безопасность в мире и европу - ну и тут как раз про Ближний восток и Украину
5. китай

И путен после таких договорняков всегда намного четче формулирует выводы. Потому что ему не перед кем отчитываться.
А штатовские представители боятся подставить себя под удар прессы, поэтому всегда скатываются к общим фразам про "обговорили права и свободы... выразили озабоченность... кремль должен...". Это всё неинтересно.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:30 Ответить
"Президент Байден давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече".
Если он только до 16-го числа не забудет зачем они вообще встречаются.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:29 Ответить
*...не будет сдерживатся в высказываниях...*---ну отпустило чуть, полегчало. Пусть кроет. Как в том старинном стишке---*...буря небо матом кроет...*. Ох и пуганётся низкорослый! А нам опять повезёт с дружбаном заокеанским.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:41 Ответить
сложность проблемки в том чтобы не укантрапупить расеюшку до полного изнеможения ибо
она совсем под Китай ляжет а амерам это совсем ни к чему.....
показать весь комментарий
10.06.2021 13:01 Ответить
зы. а если честно то нам ухо нужно держать очень востро потому как в политике не
бывает друзей бывают совпадения интересов....
показать весь комментарий
10.06.2021 13:02 Ответить
Нужны дела а не слова их на хлеб не намаже
показать весь комментарий
10.06.2021 13:01 Ответить
Так вот что значит "санкции из ада" для России от Байдена!

Как там, байденята, довольны?
Байден еще ваш или уже не ваш?
показать весь комментарий
10.06.2021 13:59 Ответить
Абассака гонит, как обычно в поледнее время.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:41 Ответить
Ваш ход мистер пу..
.)
показать весь комментарий
09.12.2021 10:45 Ответить
 
 