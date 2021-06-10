Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент (Байден. - Ред.) давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их (России. - Ред.) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", - заявила Псаки журналистам.
"На наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", - отметила она.
Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.
"И мы, конечно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в ближайшие пару дней. (...) Все еще обсуждается", - добавила она.
Переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.
Пожалуйста, подождите...
тем больше нравимся мы ей" (с)
Классика жанра.
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
Путин поделится деньгами и пообещает. Обещаний не выполнит.
29.01.21 07:07Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
Це у неї такий обмежений словарний запас чи у перекладачів ?
Чи інший варіант ?
Это о причёсках.
Выложу после переговоров.
Каблуки полуметровые не жмут, в прошлый раз ты был повыше ...
Всё шпилишь мальчиков в немытую попу, где твоя жена ?"
- Якщо ти негайно не заберешся з України я буду вимушений зняти з тебе санкції і дозволю тобі Україну окупувати!, - каже голосно пуйлу.
- Страшно.... , - пуйло ховає очі від суворого Джо.
...зафиксировав законодательно набор сомнительных и лживых утверждений, касающихся Второй мировой войны, и запретив их критикy. Таким образом, завершено превращение Российской империи, на последнем этапе ее существования, в теократию с несменяемым властителем.
_Если байден не будет сдерживаться, то ему придётся менять штаны на сухие, чистые.
"Ты - не хороший человек! Вонючка! Ыыы, и ты некрасивый, о!"
(с) Масяня, Школа троллей. Серия.. там.. какая-то.
Для таких встреч повестка обговаривается неоднократно и заранее. И Байден уже 100% все пункты и американскую позицию путену отправил. Равно как и путен ему всё уже прислал.
Я даже думаю, что путен не против, если Байден скажет на конференции, что высказал путену претензии о правах и свободах и прочее. путену до лампочки, а Байдену это позволит сохранить лицо. Меня намного больше интересует, что скажет после конференции путен, потому что ценности и прочее, конечно же важно, но на самом деле обсуждать они будут:
1. рос.вмешательство во всякие внутренние дела США.
2. вмешательство США во всякие внутренние дела РФ
3. безопасность в мире и европу - ну и тут как раз про Ближний восток и Украину
5. китай
И путен после таких договорняков всегда намного четче формулирует выводы. Потому что ему не перед кем отчитываться.
А штатовские представители боятся подставить себя под удар прессы, поэтому всегда скатываются к общим фразам про "обговорили права и свободы... выразили озабоченность... кремль должен...". Это всё неинтересно.
Если он только до 16-го числа не забудет зачем они вообще встречаются.
она совсем под Китай ляжет а амерам это совсем ни к чему.....
бывает друзей бывают совпадения интересов....
Как там, байденята, довольны?
Байден еще ваш или уже не ваш?
.)