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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Газовая война
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Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по

Американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Такое заявлении сделали в Госдепартаменте США в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.

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"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в комментарии Госдепартамента.

Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе.
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Топ комментарии
+4
Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
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10.06.2021 09:13
+4
Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
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10.06.2021 09:18
+3
меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
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10.06.2021 09:18
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Правила форума Совет форумчан
ТАК риск не в Германии,риск в *****
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10.06.2021 09:10 Ответить
Германия тоже могла б отрасти яйца и отказаться от его проекта
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10.06.2021 09:28 Ответить
Германия отрастила яйца, и послала США
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10.06.2021 10:39 Ответить
Вообще то США даже не рыпались вводить санкции по СП2! У Байдена подписанные Сенатом с января месяца лежали бумаги про санкции! Он их не подписал!
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10.06.2021 10:47 Ответить
Не захотел ссорится с ЕС. Для ЕС СП-2 жизненно необходим
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10.06.2021 10:52 Ответить
"Для ЕС СП-2 жизненно необходим" что за бред?
Он необходим ЕС, если в Украине война и взорваны трубопроводы. Если войны нет, ЕС ничего не угрожает. СП2 просто, как альтернатива, уменьшает риски, но не жизненно необходим!
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10.06.2021 10:54 Ответить
Сергей Иванофф Я немного пожил на свете, и помню 1980 год, тогда начали строить газопровод Уренгой- Помары - Ужгород (частью которого и есть Украинская ГТС). Тогда Рейган, наехал на канцлера Шмидта, что никакого газопровода. Шмидт ответил, что это жизненно необходимо для ФРГ и стройка не прекратится ни при каких обстоятельствах. Специалисты, тогда определили срок службы ГТС в 40 лет. Считай. Трубе уже труба, аварии в Чебанах и Бродах, тому подтверждение.
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10.06.2021 11:10 Ответить
Сейчас идет борьба за природные ресурсы и никто газопровод не прикроет.
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10.06.2021 09:12 Ответить
Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
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10.06.2021 09:13 Ответить
Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3899
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10.06.2021 09:17 Ответить
Были бы наши власти поумнее и не такие жадные,то еще при Ющенко сформировали бы с немцами газовый консорциум.И не было бы этих проблем. Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1857
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10.06.2021 09:14 Ответить
Та мы в курсе Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9296озабоченность на озабоченности и озабоченностью погоняет ..от и все ваши разговоры ...
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10.06.2021 09:14 Ответить
Ну почему же ? Мокшандия под санкциями потихоньку сдыхает . Это есть гуд !
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10.06.2021 09:48 Ответить
Окончание строительства уже сомнений не вызывает.
Теперь остаётся говорить только о рисках после его завершения.
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10.06.2021 09:14 Ответить
Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
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10.06.2021 09:18 Ответить
меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
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10.06.2021 09:18 Ответить
Каким боком Германия к тому меморандуму?
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10.06.2021 10:44 Ответить
И знову ткнули Зєлю в його брехню.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2». Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, Украина была предупреждена о решении США.

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», - заявил Блинкен.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2» и тем, что узнал об этом из СМИ."

https://glavcom.ua/ru/news/blinken-upreknul-zelenskogo-ssha-preduprezhdali-o-reshenii-po-severnomu-potoku-2-761594.html
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10.06.2021 09:26 Ответить
Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 8014
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10.06.2021 10:07 Ответить
Риск не в потере 1,5 миллиардов, а в том, что СП2 очистил территорию Украины для полномасштабной войны! Начни ордынцы наступление, Германии и ЕС это уже не будет ничем угрожать.
На месте Зеленского, я бы отдал приказ заминировать все наши атомные станции, чтобы не достались врагу в случае наступления, раз наши "доноры" такие хитрожопые.
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10.06.2021 10:44 Ответить
 
 