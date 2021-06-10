Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США
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Американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.
Такое заявлении сделали в Госдепартаменте США в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.
"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в комментарии Госдепартамента.
Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе.
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Он необходим ЕС, если в Украине война и взорваны трубопроводы. Если войны нет, ЕС ничего не угрожает. СП2 просто, как альтернатива, уменьшает риски, но не жизненно необходим!
Теперь остаётся говорить только о рисках после его завершения.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2». Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По его словам, Украина была предупреждена о решении США.
«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», - заявил Блинкен.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2» и тем, что узнал об этом из СМИ."
https://glavcom.ua/ru/news/blinken-upreknul-zelenskogo-ssha-preduprezhdali-o-reshenii-po-severnomu-potoku-2-761594.html
На месте Зеленского, я бы отдал приказ заминировать все наши атомные станции, чтобы не достались врагу в случае наступления, раз наши "доноры" такие хитрожопые.