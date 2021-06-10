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Паспортизация в ОРДЛО демонстрирует, что РФ не собирается завершать конфликт, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Паспортизация в ОРДЛО демонстрирует, что РФ не собирается завершать конфликт, - Минреинтеграции

Российская Федерация выдачей российских паспортов украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей демонстрирует, что не намерена завершать конфликт.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последняя риторика, которая демонстрировалась Российской Федерацией, и действия, которые демонстрировались Российской Федерацией, они абсолютно противоположны, и та же ускоренная паспортизация на Донбассе - это абсолютно четкий сигнал к тому, что Российская Федерация не имеет никакого намерения завершать этот конфликт и как-то его урегулировать ", — сказал он.

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Также Яременко отметил, что Россия на протяжении последних двух лет, в частности, пыталась внутри расшатать Украину, разделить людей, посеять раздор и панику, но, по его мнению, россиянам не удалось этого сделать.

В связи с этим заместитель министра считает, что РФ будет искать "новые методы работы на украинской шахматной доске".
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Набирают бесплатную раб силу, для Китая в Сибирь... =)
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10.06.2021 09:27 Ответить
Кацапи звісно користуються ситуацією на всіх фронтах з огляду на те, що в Україні "мудрий нарід" обрав Гідранта.
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10.06.2021 09:45 Ответить
до вас только дошло??? на седьмой год!? пипец ***** вы же умные!
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10.06.2021 09:51 Ответить
і дійсно, хто може ще вірити в те, що рфія всю цю різанину влаштувала, щоб врегулювати й підти зі сходу України?
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10.06.2021 12:19 Ответить
наши властьимущие верят)) германия верит, сша верит... судя по их действиям.. они всему верят, как дети!
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10.06.2021 14:09 Ответить
Україні треба проінформувати тих громадян які отримують паспорти Россії що після визволення окупованих територій вони не будуть мати тих прав які мають громадяни України а лище ті права які мають іноземці..Згідно законів України. Особливо дозвіл на присутність на території україниі обмежені права на майно.
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10.06.2021 10:35 Ответить
- Коллеги, в последнее время над нашим министерством начинают сгущаться тучи
- В каком смысле?
- Начинают звучать неприятные вопросы: Чем вы там все занимаетесь? Где результаты? Сколько денег налогоплательщиков уходит на содержание нашего министерства?
- Да они что, совсем оборзели, такие вопросы задавать!
- Успокойтесь, коллеги. Мы и не такие наезды переживали. Но надо что-то делать
- Что значит "что-то" делать? Вы что, предлагаете нам работать?!
- Не надо перегибать палку! Мы все понимаем, что мы здесь не за этим, но мы все знаем наше основное правило: "Чтобы не работать - надо уметь создавать видимость работы". Я об этом.
- Придумал! Давайте сделаем заявление
- Какое заявление?
- Ну, мы же министерство по оккупированным территориям, вот и сделаем заявление на эту тему?
- Опасно. За заявление и спросить могут.
- А мы сделаем заявление о том, что и так все знают. Ну типа: Если на небе грозовые тучи, то пойдет дождь.
- Да, ты такой умный, а если спросят: И что вы собираетесь делать с этим дождем?
- Кто спросит? Это же заявление, а не допрос у следователя!
- Верно. Какие будут предложения?
- А давайте про паспорта РФ в ОРДЛО. Тема актуальная, так сказать "в тренде".
...
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10.06.2021 10:57 Ответить
 
 