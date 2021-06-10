Паспортизация в ОРДЛО демонстрирует, что РФ не собирается завершать конфликт, - Минреинтеграции
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Российская Федерация выдачей российских паспортов украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей демонстрирует, что не намерена завершать конфликт.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Последняя риторика, которая демонстрировалась Российской Федерацией, и действия, которые демонстрировались Российской Федерацией, они абсолютно противоположны, и та же ускоренная паспортизация на Донбассе - это абсолютно четкий сигнал к тому, что Российская Федерация не имеет никакого намерения завершать этот конфликт и как-то его урегулировать ", — сказал он.
Также Яременко отметил, что Россия на протяжении последних двух лет, в частности, пыталась внутри расшатать Украину, разделить людей, посеять раздор и панику, но, по его мнению, россиянам не удалось этого сделать.
В связи с этим заместитель министра считает, что РФ будет искать "новые методы работы на украинской шахматной доске".
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- В каком смысле?
- Начинают звучать неприятные вопросы: Чем вы там все занимаетесь? Где результаты? Сколько денег налогоплательщиков уходит на содержание нашего министерства?
- Да они что, совсем оборзели, такие вопросы задавать!
- Успокойтесь, коллеги. Мы и не такие наезды переживали. Но надо что-то делать
- Что значит "что-то" делать? Вы что, предлагаете нам работать?!
- Не надо перегибать палку! Мы все понимаем, что мы здесь не за этим, но мы все знаем наше основное правило: "Чтобы не работать - надо уметь создавать видимость работы". Я об этом.
- Придумал! Давайте сделаем заявление
- Какое заявление?
- Ну, мы же министерство по оккупированным территориям, вот и сделаем заявление на эту тему?
- Опасно. За заявление и спросить могут.
- А мы сделаем заявление о том, что и так все знают. Ну типа: Если на небе грозовые тучи, то пойдет дождь.
- Да, ты такой умный, а если спросят: И что вы собираетесь делать с этим дождем?
- Кто спросит? Это же заявление, а не допрос у следователя!
- Верно. Какие будут предложения?
- А давайте про паспорта РФ в ОРДЛО. Тема актуальная, так сказать "в тренде".
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