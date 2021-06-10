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Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, в России заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

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"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.
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Топ комментарии
+11
Дуже на це сподіваюся. Гроші від російського транзиту були для нас тим самим джерелом шари, що для росіян нафтодолари. Втрата цих грошей, нарешті, принить боротьбу олігархів за трубу і примусить владу робити реальні реформи
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10.06.2021 09:30
+7
И вот что интересно, полтора лярда для такой страны, с таким населением и обьемами экономики, половина которой тупо даже не в тени а в черной дыре, в принципе вообще не деньги. Да у нас чинушы тырят в десятки раз больше и пилят на всяких тендерах. Экономика не сильно и потеряет, наша экономика каждый год десятки лярдов теряет из-за тупости нашей элитки и ничего, всем пох. А вот бабло от транзита потеряет не какая-то мифическая экономика, а вполне конкретные люди с фамилиями, которые присосались к этой трубе. А это как правило именно те кто при власти. Потому им это ну очень болезненно.
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10.06.2021 10:09
+4
Стонут, заламывают руки. Все пропало! Это не у вас пропало, а у олигархов!
Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
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10.06.2021 10:37
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Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 2144
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10.06.2021 09:29 Ответить
Дуже на це сподіваюся. Гроші від російського транзиту були для нас тим самим джерелом шари, що для росіян нафтодолари. Втрата цих грошей, нарешті, принить боротьбу олігархів за трубу і примусить владу робити реальні реформи
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10.06.2021 09:30 Ответить
Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 6801
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10.06.2021 09:31 Ответить
Та які там реформи? Ще більше піднімуть ціни га газ - і готово рішення!
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10.06.2021 09:37 Ответить
ЦІни на газ будуть зростати в будь-якому випадку. Треба щоб зростали зарплати і була можливість платити за газ. Відсутність шари примусить владу відчепитися від бізнесу і дати йому заробляти.

Нам в будь-якому випадку платити за газ більше і воювати ще років 40-50. Нє, можна, звичайно приєднатися областями до Росії. Тоді й газ буде дешевше, й пенсії вище і війни на нашій території не буде. Правда, будуть бити за вишиванки й українську мову, а українські хлопці будуть гинути не на Донбасі під команди українських генералів, а в Сирії під команди російських генералів
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10.06.2021 09:41 Ответить
Ви ж розумієте що в ваших словах правди десь на 10%... Труба це не тільки гроші це ще і політичний вплив... Коли москалі хотіли нам газ відключити. Чого цього не зробили?! А я вам відповім. Бо транзит. Бо якщо не продати Європі газ то не буде грошей. Тепер для московії ми чисте поле. Хочеш бомби а хочеш ні... Практично ніяких фінансових втрат. Гарантії Германії, Франції а також США то фількіна грамота...
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10.06.2021 09:50 Ответить
Звичайно. Але ж наша влада ставить питання перед Європою саме про втрату грошей. Ми втрачаємо за транзит, дайте нам гарантії транзиту і компенсацію. А треба казати: хлопці, якщо ви добудуєте Північний потік - 2, може бути війна з мільйонами українських біженців до Європи і для вас це буде криза гірша, ніж під час арабської весни. Наша влада ставить це питання перед Європою? Ні, вона говорить тільки про втрату грошей від транзиту. Хоча я впевнений, що із цих грошей від транзиту простим українцям нічого не перепадає
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10.06.2021 10:39 Ответить
Клоуны про*рали все, что можно!

Просто Божественная некомпетентность и тупизна!
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10.06.2021 09:31 Ответить
Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 2386
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10.06.2021 09:32 Ответить
юлька казала -трубу никому не продамо , вона наша-
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10.06.2021 09:33 Ответить
Нічого фінансово не буде втрачено. Ще тисяч 300-500 поїдуть на заробітки до Польщі - і всєх дєлов.
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10.06.2021 09:37 Ответить
Заробітчани кожного року ввозять в Україну майже 12 млрд USD,а труба дорівнює 1,1 млрд...На мою думку, це більш політизоване питання,ніж економічне. Це мало колись відбутитися,рано чи пізно. Друге питання,що ці "транзитні" гроші на пряму заходили до "дерибанщиків"
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10.06.2021 10:22 Ответить
При чому тут газ взагалі. Це політичний вплив на московію. Ви думаєте що будівництво газопроводу відіб'ється мокшам фінансово?! Це було чисто політичне рішення... І ми цю війну успішно просра...и
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10.06.2021 09:54 Ответить
упс, а раньше кричали 3млрд!? потеряет не Украина, а ряд чиновников... с их заоблачными зарплатами.. простые украинцы ничего не имели от этого... где там "наш" газ по 100 долл для населения!?
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10.06.2021 09:50 Ответить
3 млрд - это было при прежних уровнях транзита. Он уже сократился наполовину. Из этих 3 млрд осталось потерять 1,5.
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10.06.2021 20:50 Ответить
Украина после ассоциативного членства с ЕС стала иметь дополнительно в год от 20 млрд только на агросекторе , так что катитесь со своим транзитом куда подальше.
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10.06.2021 09:51 Ответить
Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 2164
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10.06.2021 09:56 Ответить
30 лет сидеть на игле и не расти в сторону Польши.
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10.06.2021 09:53 Ответить
Если бы не крикливые "патриоты" типа Юли, нужно было лет 20 назад создать совместное с немцами и итальянцами предприятие по прокачке!
В детстве я читал журнал "Мурзилка". Там в одном из номеров напечатали "пословицы народов СССР". Мне запомнилась на всю жизнь казахская: "кулаками, которыми ты не махал при драке, после драки нужно бить по собственной голове!"
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10.06.2021 09:54 Ответить
Досить плакатися і скиглити! Пора думати, як жити без труби (вона не у всіх є, але держави живуть). Для кого в Україні, чи в ГТС ця можливість(зникнення транзиту) стала несподіваною новиною? Готуйтеся, шукайте альтернативи, або ідіть до Путіна на поклін... Але не скигліть!
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10.06.2021 09:59 Ответить
Мда... Ось так читаю коментарі. І думаю, тепер зрозуміло чого на виборах переміг голобородько. Ще раз пояснюю. Головна проблема не тільки в грошах(хоча втрати будуть відчутні, перші пару років точно). ПП-2 це стратегічно, політично виважений крок москалів після революції гідності.
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10.06.2021 10:00 Ответить
И вот что интересно, полтора лярда для такой страны, с таким населением и обьемами экономики, половина которой тупо даже не в тени а в черной дыре, в принципе вообще не деньги. Да у нас чинушы тырят в десятки раз больше и пилят на всяких тендерах. Экономика не сильно и потеряет, наша экономика каждый год десятки лярдов теряет из-за тупости нашей элитки и ничего, всем пох. А вот бабло от транзита потеряет не какая-то мифическая экономика, а вполне конкретные люди с фамилиями, которые присосались к этой трубе. А это как правило именно те кто при власти. Потому им это ну очень болезненно.
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10.06.2021 10:09 Ответить
А если просто банда прекратит воровать, ту мы будем в огромном плюсе! Может стоит подумать над этим?
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10.06.2021 10:23 Ответить
на електроенергии с атомных станций сколько уходит и куда непонятно. перестали платить кацапам за утилизацию ядерного топлива - вот вам уже треть трубы отыграли. свою добычу нарастили - еще столько же. в чем смысл етого плача?
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10.06.2021 11:42 Ответить
А что-нибудь другое создавать-развивать не пробовали? Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 2135
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10.06.2021 10:16 Ответить
тродолжайте мысль дальше. а 1,5 ярда это всего десятая часть того что за год крадется в Ураине. так что вернув деньги из черного оборота в бютжет, можно совсем не париться с этой трубой. но только вот моня не хочет (зробити це разом)
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10.06.2021 10:23 Ответить
Менш красти а думати про державу, мудрі керуючі, всі їм должні .
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10.06.2021 10:30 Ответить
Стонут, заламывают руки. Все пропало! Это не у вас пропало, а у олигархов!
Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
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10.06.2021 10:37 Ответить
Каких только цифр мы не слышали: и 3 млрд, и 2, и вот 1,5 млрд. Говорят разные люди и только, якобы, президент - молчит на этот счет. Не знаете почему?
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10.06.2021 10:38 Ответить
Да еще и все узнают, что реверс фуфлыжный. Срамота.
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10.06.2021 10:49 Ответить
мы их и не видим ети миллиарды. одна укрзализныця сколько сжирает как в бездонную бочку
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10.06.2021 11:40 Ответить
А говорили ТРИ????
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10.06.2021 11:44 Ответить
Это мелочь.У нас один экспорт IT продукта каждий год прибавляет по 0.5 -1 млрд долларов.
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10.06.2021 13:37 Ответить
Ну да, конечно мелочь. Минус один оборонный бюджет, которого и так не хватает
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10.06.2021 13:56 Ответить
Тільки один начальник митного посту Ягодин, тільки за один місяць віз наверх 700 000 доларів. І напевне ще щось лишилося йому та місцевим виконавцям особисто. Беремо грубо мільйон доларів за місяць по одному посту. Звідки вони беруться? В основному їх платять контрабандисти, щоб не платити офіційні податки. Отже, по офіційних податках число сміливо множимо на три, хоч може це і більше.

Митних постів згідно даних гугла в Україні зараз 29. 3х29=87 млн доларів на місяць недоотримав бюджет. 87х12=1044 млн доларів - за рік.

Отже, тільки на цьому простому прикладі ми бачимо, що втрата труби легко компенсується з кишень контрабандистів та митників-корупціонерів, якщо подолати це явище. І навіть будемо в плюсі, бо тих 1.5 млрд доларів на рік, які нам платив загарбник за прокачку газу, не йшли в бюджет, а використовувалися на обслуговування труби і решта розкрадалася.
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11.06.2021 08:51 Ответить
 
 