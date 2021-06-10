Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС
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Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.
Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, в России заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.
"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.
На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.
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Нам в будь-якому випадку платити за газ більше і воювати ще років 40-50. Нє, можна, звичайно приєднатися областями до Росії. Тоді й газ буде дешевше, й пенсії вище і війни на нашій території не буде. Правда, будуть бити за вишиванки й українську мову, а українські хлопці будуть гинути не на Донбасі під команди українських генералів, а в Сирії під команди російських генералів
Просто Божественная некомпетентность и тупизна!
В детстве я читал журнал "Мурзилка". Там в одном из номеров напечатали "пословицы народов СССР". Мне запомнилась на всю жизнь казахская: "кулаками, которыми ты не махал при драке, после драки нужно бить по собственной голове!"
Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
Митних постів згідно даних гугла в Україні зараз 29. 3х29=87 млн доларів на місяць недоотримав бюджет. 87х12=1044 млн доларів - за рік.
Отже, тільки на цьому простому прикладі ми бачимо, що втрата труби легко компенсується з кишень контрабандистів та митників-корупціонерів, якщо подолати це явище. І навіть будемо в плюсі, бо тих 1.5 млрд доларів на рік, які нам платив загарбник за прокачку газу, не йшли в бюджет, а використовувалися на обслуговування труби і решта розкрадалася.