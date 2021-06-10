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Зеленский (16627) Донбасс (26928) операция Объединенных сил (4176)

Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 9 июня посетил с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил. Во время поездки президента Украины сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб пресс-центра ООС.

"Глава государства посетил передовые позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Выговского и где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал президент, расположены в нескольких сотнях метров от противника", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что верховный главнокомандующий ВСУ заслушал доклад об оперативной обстановке. 

"Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - отметил глава государства.

Он также пообщался с военнослужащими, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны и вручил воинам государственные награды и ценные подарки. По его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности, - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона. ФОТОрепортаж

"Далее президент Украины посетил позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Глава государства побывал непосредственно на передовом наблюдательном посту. Здесь он ознакомился с условиями, в которых воины несут службу. Глава государства отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих", - добавили в штабе.

Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 01
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 02
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 03
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 04
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 05
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 06
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 07
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 08
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 09
Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней 10

"Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", - сказал президент, подчеркнув, что лица наших защитников всегда излучают спокойствие и героизм.

Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военнослужащих и брать с них пример для смелых государственных шагов.

"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский.

Вручая бойцам бригады государственные награды и ценные подарки, президент Украины отметил: "Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждому военному за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
Селфи президент, больше ни на что не годен. Не считая рояля конечно
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10.06.2021 09:34
+34
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 7909
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10.06.2021 09:38
+29
На сцикуна дивиться як на гімно.Респект Захиснику!

Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 1864
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10.06.2021 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Селфи президент, больше ни на что не годен. Не считая рояля конечно
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10.06.2021 09:34 Ответить
ну так.. и голо совали за него зебилы именно по этому признаку...

а сейчас будут истерить что "Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней".. .. а чего не за ГОД? за год - выросло.. но об этом по зомбоящику не скажут.
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10.06.2021 10:02 Ответить
Зеля "Атаман" на фронте Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 4618
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s
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10.06.2021 10:08 Ответить
а еще можно Солнцу помолится и поблагодарить его что оно пока еще всходит ,правда со стороны агрессора но какаяразница
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10.06.2021 09:34 Ответить
А почему шашлыков военным не пожарил?
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10.06.2021 09:34 Ответить
другие "вайска" в приоритете
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10.06.2021 09:36 Ответить
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 7909
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10.06.2021 09:38 Ответить
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 260
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10.06.2021 09:51 Ответить
Патамушто они военнообязанные, а пригретые журнашлюшки, обязанные только тем, кто больше платит, к примеру - го#дон...
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10.06.2021 10:33 Ответить
Бла...бла...бла...сценаристов много...а оно озвучивает. Апладисменты не забудьте.
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10.06.2021 09:35 Ответить
Лєнка-апалченка.
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10.06.2021 09:41 Ответить
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
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10.06.2021 09:44 Ответить
Зеля, пойми, как сп2 запустят, так тут такое начнется, готовить армию надо, возможно нужны непопулярные меры, но фишка "надо просто прекратить стрелять" не сработает. Всё что пока еще сдерживает х-ла - это сп2, не более. Импотентная администрация в США уже показала что у нее нет зубов. Европе вообще насрать с самого начала. Пора просыпаться..
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10.06.2021 09:36 Ответить
Коли в 19 році наша делегація просила допомоги у нього щоб посилити санкції запаребріку за ПП-2, так воно відмовчалось, бо то ж папірєднікі, а тепер верещить памагітє. Гнида зелена.
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10.06.2021 09:45 Ответить
тоді він і побіжить в Аман Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 8955
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10.06.2021 10:07 Ответить
"Пересчитываю бабосы от рашистов за свои сериальчики и еду на передовую гордиться.", - Зеля.

"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский."

Источник: https://censor.net/ru/p3270517
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10.06.2021 09:37 Ответить
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 836
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10.06.2021 09:39 Ответить
7 червня російський телевізійний канал "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та знаходиться під українськими економічними санкціями, більше 11 годин поспіль транслював серіали, які були зняті в Україні компанією "Студія Квартал 95".

Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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10.06.2021 09:41 Ответить
этаж мозг потечет папика смотреть целый день Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 2445 ладно еще сватов смотреть, там хоть про реальную жизнь дегенератов в русской глубинке рассказывают Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 9784
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10.06.2021 09:47 Ответить
ждем завтра новый закон о громах
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10.06.2021 09:39 Ответить
На сцикуна дивиться як на гімно.Респект Захиснику!

Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 1864
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10.06.2021 09:40 Ответить
який переляканий зепоц Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 3528
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10.06.2021 10:05 Ответить
,, як " потрібно прибрати 😀
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10.06.2021 12:15 Ответить
янелох не понимает, что просто перед встречей с Байденом, плешивому надо казаться как можно миролюбиво... а после, если Байден всеже его отчехвостит, можно ожидать и пиз.е .ца!
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10.06.2021 09:40 Ответить
"Гром гржміт, кусти трясутся. Что там дєлают"? - Це охорона найвеличнішого відганяє тх, хто хоче в нього плюнути. Вава знову затягнув стару пісню про головне - про мир, але таким фальшивим голосом, що пісня стала схожою на скрегіт, який отримають тяабчи пилку по оцинкованій балії.
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10.06.2021 09:42 Ответить
вовик опять значки раздавал.... а слабо солдатам и офицерам вместо цацок на грудь бабла подвалить да квартиры дать?
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10.06.2021 09:44 Ответить
Сколько из налогов граждан денег ушло на памперсы вл время грома?
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10.06.2021 09:45 Ответить
Почему зеленое чучело без маски? Неужели короновирус побежден в стране?
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10.06.2021 09:45 Ответить
Припхалось туди пропіаритись.
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10.06.2021 09:47 Ответить
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 5119
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10.06.2021 09:47 Ответить
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 422
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10.06.2021 10:08 Ответить
Зєля продовжує грати дебіла. Розумно. Бо яка у дебіла відповідальність?
_______________
Інша справа - кого грають українці, що досі не вимагають Зєлє дострокові?
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10.06.2021 09:48 Ответить
73% українців такі ж дебіли як і презедент. Тому ніяких дострокових не буде, а буде другий термін. А потім він обйявить себе ****** і буде керувати вічно Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 7175
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10.06.2021 09:51 Ответить
Хочу не погодитись. Якщо цього літа ми не встигнемо поміняти цю владу на нормальну, то Україна зникне, як така. Навіть не так, від України залишиться теріторія без населення. Де дінуться 40 млн. мешканців? Є різні способи. Думаю, що гребувати не будуть нічим. А навіщо новим хозяям старі мешканці, які вже все майно продали? Це ж природньо.
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10.06.2021 09:58 Ответить
Ты бы тварь продажная перед выборами об этом думал. Иди теперь сметай ,как бахвалился.
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10.06.2021 11:06 Ответить
Ти ж його й привів до влади.
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10.06.2021 12:16 Ответить
Яж не порохобот, щоб Зєлю приводити. Тобі до Мародера.
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10.06.2021 13:18 Ответить
Ти агітував за Зеленського. І за нього голосував.
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10.06.2021 13:21 Ответить
"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности, - добавил Зеленский.

Вот и вся помощь, хлопцы, зеледент изобразил волонтера и хватит. Гособоронзаказ? Не, не слышал. Там чорти в Укроборонпроме разбираются. Так что воюйте тем, что я привез.
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10.06.2021 09:50 Ответить
Це не передова. зелена гидота бреше , як завжди , ти кіно знімає для лохів , своїх шанувальників
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10.06.2021 09:50 Ответить
Також подумав подумав шо десь у тилу. Звезли військових, шоб з зебілом пофоткались...
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10.06.2021 09:52 Ответить
Третя лінія.
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10.06.2021 13:22 Ответить
Частота провокаций от ордло снизилась,потому что распутька готовится к встрече с Байденом.Дана команда.Все временно.Сушить порох надо активно.Янукович перед крахом разоружил и деморализовал Украину полностью.Даже ракетное топливо вывез в Россию.Лишил алюминия,титана.Нужны молодые креативные умы в создание и реализацию наших новейших военных разработок.В США открыли тайну.Безос и Маск не платили подоходный в течение многих лет.Почему? Потому что они на острие глобальных инноваций и важнейшие подрядчики Пентагона!!!Безос летит в космос на своем корабле!
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10.06.2021 09:51 Ответить
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 7959
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10.06.2021 09:59 Ответить
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 288
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10.06.2021 10:00 Ответить
Кацапы специально уменьшили количество обстрелов, чтобы не испугать"беременную лягушку"...Кстати, Зеленскому действительно нельзя было идти в армию.Смотрите сами, ну какой из него боец? Так,на корпоративах поприкалываться разве что...
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10.06.2021 10:01 Ответить
..короче, всем было неудобно:
- Вошьдь, как-то без энтузиазма, играла роль доброго сцаря, "отца солдата", стараясь не отклоняться от сценария ОПы, а специально подобранные бойцы - роль благодарных зрителей..
- цветов на сцену так никто и не вынес.. а Зеля ж злопамятная..(
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10.06.2021 10:01 Ответить
"Не Лох" приїхав до воїнів.Чудасія Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 6207
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10.06.2021 10:03 Ответить
Звичайно кількість обстрілів зменшилася... Кацапи бояться зачепити агента Моніку.
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10.06.2021 10:10 Ответить
Ія там був мед пиво пив по бороді тікло а в рот не попало.
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10.06.2021 10:27 Ответить
Как же гнусно делается от мысли, что судьба страны находится в руках вот ЭТОГО вот...
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10.06.2021 10:29 Ответить
Разговор Зеленского с воинами на передовой
- Вы рады, что гремит гром, а не выстрелы? Благодаря Богу, т.е. мне.
- Конечно рады, господин президент. Мы ведь именно за этим и пошли на передовую - чтобы слушать гром.
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10.06.2021 10:36 Ответить
Тот,кто кормит крокодилов,может рассчитывать только на то,что его съедят последним.(Черчилль)
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10.06.2021 10:40 Ответить
Володя, не в обиду, но фотки смешные.
Ну не может клоун из Квартала выглядеть главнокомандующим.
Воспринимается как очередное комедийное шоу.
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10.06.2021 10:44 Ответить
С единственным словом не согласен - "как"... =)
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10.06.2021 10:54 Ответить
Обстрелы снизились потому что неделю на передке идут дожди. Трудно менять позицию после обстрела, да и в блиндажах полно воды, негде прятаться.
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10.06.2021 11:16 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать:
если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.

Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук: ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:11 Ответить
Вчера, 9 июня, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая.
Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил.
Подробности ее смерти не разглашаются

https://www.rbc.ua/rus/styler/donbasse-tragichno-pogibla-*******************-1623311742.html
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10.06.2021 12:15 Ответить
Медведчука связывают с Порошенко, но почему же тогда мы не услышали НИ ОДНОЙ записи разговоров Медведчука и «Пороха» на пленках Бигуса?
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10.06.2021 12:45 Ответить
Цікаво , що привіз Зепотерпіллєр нашим воякам , крім нагрудних значків ?
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10.06.2021 12:23 Ответить
Президент Петро Олексієвич, припинить постачати на передову системи відеонагляду.
Бо кожне Ваше відвідання передової закінчується тим, що в Зеленського збільшуються "робочи" візити на схід де він "пишається" захисниками та дивиться в ТР незрозуміло куди, як на шостім фото.

Звісно це жарт, проте виглядає він жалюгідно. Знущайтесь як можна більше над ним таким чином.

З повагою
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10.06.2021 12:39 Ответить
..

Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 1681

- а правда шо то гром гремит?
- а шо ж еще...перемирие ж...
- а это точно моя униформа..
- ну а чья ж еще???
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10.06.2021 12:44 Ответить
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 6988
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10.06.2021 12:56 Ответить
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 6727
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10.06.2021 13:04 Ответить
Що кому, а сліпій курці просо...
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10.06.2021 13:14 Ответить
"Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Источник: https://censor.net/ru/n3270517

ЦЕ МАБУТЬ ТОМУ ЩО ТИ Зе КЛОУН ПООБІЦЯВ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 9645
Кацапи не лохи на відміну від теба і просто так не припиняють стріляти Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 9185
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10.06.2021 15:33 Ответить
Зеленский привез на передовую свою "... глубокую убежденность в том, что ..." Порошенко - комплексы оптической разведки.
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10.06.2021 21:16 Ответить
молодец, всё верно сказал и сделал.
за 2017 погиб 191 воин, за год перемирия - втрое меньше.
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11.06.2021 04:49 Ответить
Дивно не стріляють, не "гремить". А наші захисники кожного дня гинуть або зазнають поранень. Це так у Зеленського зі слухом чи з зором? Медицинські світила не бачать хвороби першої особи?
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12.06.2021 09:48 Ответить
 
 