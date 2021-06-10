Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней. ФОТОрепортаж
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Президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 9 июня посетил с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил. Во время поездки президента Украины сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб пресс-центра ООС.
"Глава государства посетил передовые позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Выговского и где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал президент, расположены в нескольких сотнях метров от противника", - подчеркивают в штабе.
Отмечается, что верховный главнокомандующий ВСУ заслушал доклад об оперативной обстановке.
"Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - отметил глава государства.
Он также пообщался с военнослужащими, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны и вручил воинам государственные награды и ценные подарки. По его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.
"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности, - добавил Зеленский.
"Далее президент Украины посетил позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Глава государства побывал непосредственно на передовом наблюдательном посту. Здесь он ознакомился с условиями, в которых воины несут службу. Глава государства отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих", - добавили в штабе.
"Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", - сказал президент, подчеркнув, что лица наших защитников всегда излучают спокойствие и героизм.
Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военнослужащих и брать с них пример для смелых государственных шагов.
"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский.
Вручая бойцам бригады государственные награды и ценные подарки, президент Украины отметил: "Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждому военному за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев".
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а сейчас будут истерить что "Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней".. .. а чего не за ГОД? за год - выросло.. но об этом по зомбоящику не скажут.
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.
Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке
Клен кудрявый...
"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский."
Источник: https://censor.net/ru/p3270517
Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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Інша справа - кого грають українці, що досі не вимагають Зєлє дострокові?
Вот и вся помощь, хлопцы, зеледент изобразил волонтера и хватит. Гособоронзаказ? Не, не слышал. Там чорти в Укроборонпроме разбираются. Так что воюйте тем, что я привез.
- Вошьдь, как-то без энтузиазма, играла роль доброго сцаря, "отца солдата", стараясь не отклоняться от сценария ОПы, а специально подобранные бойцы - роль благодарных зрителей..
- цветов на сцену так никто и не вынес.. а Зеля ж злопамятная..(
- Вы рады, что гремит гром, а не выстрелы? Благодаря Богу, т.е. мне.
- Конечно рады, господин президент. Мы ведь именно за этим и пошли на передовую - чтобы слушать гром.
Ну не может клоун из Квартала выглядеть главнокомандующим.
Воспринимается как очередное комедийное шоу.
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать:
если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук: ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил.
Подробности ее смерти не разглашаются
https://www.rbc.ua/rus/styler/donbasse-tragichno-pogibla-*******************-1623311742.html
Бо кожне Ваше відвідання передової закінчується тим, що в Зеленського збільшуються "робочи" візити на схід де він "пишається" захисниками та дивиться в ТР незрозуміло куди, як на шостім фото.
Звісно це жарт, проте виглядає він жалюгідно. Знущайтесь як можна більше над ним таким чином.
З повагою
- а правда шо то гром гремит?
- а шо ж еще...перемирие ж...
- а это точно моя униформа..
- ну а чья ж еще???
ЦЕ МАБУТЬ ТОМУ ЩО ТИ Зе КЛОУН ПООБІЦЯВ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ
Кацапи не лохи на відміну від теба і просто так не припиняють стріляти
за 2017 погиб 191 воин, за год перемирия - втрое меньше.