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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1628) США (23262) Северный поток (1426)

Нынешний подход к "Северному потоку - 2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нынешний подход к

"Северный поток - 2" способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщили в Госдепараменте США.

"Мы понимаем, что нынешний подход к проблеме "Северного потока - 2" в краткосрочной перспективе может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией. Но долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что цель "Северного потока - 2" как раз и заключается в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство.

"Эту проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза", - заявили в Госдепартаменте США.

Читайте: Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Что и требовалось доказать.
Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
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10.06.2021 09:31
+2
Те, кто интересуются происходящим в США всё известно. Трамп думал о США, байден разваливает страну, это - факт.
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10.06.2021 09:59
+2
Это еще раз подчёркивает то что Вы совсем не в курсе что происходит в США.
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10.06.2021 10:28
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Что и требовалось доказать.
Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
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10.06.2021 09:31 Ответить
А Росія за Байдена, чи Трампа?
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10.06.2021 09:35 Ответить
В мордоре всё наоборот, так что когда они орали - Трамп наш, так они понимали что им жопа будет, сейчас кричат что ничего хорошего не ждут от администрации байдена, а на самом деле от него одни плюшки, по факту!
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10.06.2021 09:50 Ответить
А может так оно и было задумано ? Типа какцапы топят за Трампа, чтобы потом их не обвиняли во вмешательстве в выборы.
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10.06.2021 13:00 Ответить
За животворящого.
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11.06.2021 00:19 Ответить
а что произошло? США в первую очередь думает о своих интересах а не интересах Украины??? Вот это удивительно !!!!! Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9192
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10.06.2021 09:56 Ответить
Те, кто интересуются происходящим в США всё известно. Трамп думал о США, байден разваливает страну, это - факт.
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10.06.2021 09:59 Ответить
в сша это работает совсем по другому,там какой бы корявый президент не был он страну не развалит,уж очень она сильная и могущественная,там кроме президента есть еще много других влиятельных людей,так что можешь не переживать что США загнется,а на счет того что Байден не оправдывает твои надежды на то что он всеми силами будет помогать Украине,так извиняй,так устроен мир,слабаков никто не любит
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10.06.2021 10:05 Ответить
Это еще раз подчёркивает то что Вы совсем не в курсе что происходит в США.
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10.06.2021 10:28 Ответить
Не в курсі того, що коїться зараз в США навіть українські політолухи, які з трусів вискакували, вихваляючи жо байдена, а тепер намагаються викрутитися, звалюючи все на вувузєлу. Найголовніша причина - знання англійської на рівні "Гітлер капут" і "хенде хох".
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11.06.2021 00:23 Ответить
Что произошло? А то, что Зеленский за свои два года успешно превратил Украину в дешёвую разменную монету, чего он, в принципе и добивался.
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10.06.2021 12:06 Ответить
Одноклеточным кто топил за тупого зе... Который с успехом просрал всю внешнюю политику - БОЛЬШОЙ и ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ.
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10.06.2021 10:02 Ответить
Да им кстати, тоже, большой привет.
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10.06.2021 10:30 Ответить
Ну это понятно. Трамп был пророссийский и жарил СП-2.....это было выгодно Украине и не только и пришёл друг Украины и СП-2 зеленый свет и он типа враг путлера?!
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10.06.2021 09:32 Ответить
И "большой друг" порошенка и Украины?!
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10.06.2021 09:32 Ответить
При Трампе построено 90% СП2
Хорошо он его "жарил"
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10.06.2021 10:02 Ответить
Трамп його "лічно строил"? Він зупинив те будівництво. А добрий дєдушка жо дав відмашку на відновлення. Брехати - негарно.
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11.06.2021 00:24 Ответить
вышел очередной договорняк между США и куйлом - Германия посредник и выгодопреобритатель..... а по остатку будут думать как сдерживать агрессию рф.......
ну а кловану отдельное "спасибо" в международной политике провал за провалом..... вот что бывает когда самолётом управляет доярка а не пилот......
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10.06.2021 09:39 Ответить
А можно ли сею северную реку повернуть вспять? Был такой грандиозный проект при совдепии. Впрочем, ещё крокодил Гена из мультика убедительно продемонстрировал под водой как это делается.
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10.06.2021 09:50 Ответить
Так чего так прислуживает власть в Украине?
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10.06.2021 09:57 Ответить
Это Вы так мягко и толерантно сказали... Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 76
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10.06.2021 10:10 Ответить
многие наши граждане думают по другому,они вообще по жизни считают что им все кругом должны Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6543
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10.06.2021 09:57 Ответить
а папередники власти прям так модернизировали и деньги вкладывали? Кобелев говорил одно а делал убытки и вредительство за огромные деньги при яйценюке. гройсмане, порошенко...новые только продолжают схему дерибана страны.
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10.06.2021 09:59 Ответить
каждый думает о своих интересах, Германия о дешевом газе с россии, расия о другом пути транспортировки этого газа в Европу, США о том чтобы не испортить отношения с расией и Германией,а мы о том чтобы не получить еще один рычаг давления на нас со стороны расии и чтобы зарабатывать и дальше денег за транспортировку газа,но со всех этих стран ни с чем останется как всегда Украина,так как самая слабая и коррупционная страна
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10.06.2021 10:01 Ответить
Пожалуйста от деда для победы! Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 633
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10.06.2021 10:27 Ответить
Північний потік 2 був побудований за прокремлівського ідіота Трампа і його ніби то потуги зупинити цей проект насправді тільки вносили розбрат між США та Німеччиною. Байден вірно поступив і у майбутньому перекриє кран трубопроводу на німецькій стороні руками німців, попередньо налагодивши дружні відносини між США та Німеччиною.
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10.06.2021 10:33 Ответить
"Байден вірно поступив і у майбутньому перекриє кран трубопроводу на німецькій стороні руками німців, попередньо налагодивши дружні відносини між США та Німеччиною."
Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 296 Чи ольгинец?!
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10.06.2021 11:40 Ответить
Ти диви, як викручуються корисні ідіоти глобалістів, виправдовуючт маріонетку куйла Жо байдена. Тільки виглядає все це недолуго й кумедно.
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11.06.2021 00:26 Ответить
**** я торчу. Ни дня без зашквара. Хоть бы дед не учудил чего нибудь. Тут правление Обамы бес ужаса не вспоминаю. Украина и Сирия не даст сбрехать.
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10.06.2021 12:09 Ответить
Учудіт. Можете не сумніватися.
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11.06.2021 00:26 Ответить
 
 