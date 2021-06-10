Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в "нормандском формате".
Об этом Маас сказал на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в "нормандском формате", в котором Германия и Франция роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", - сказал Маас.
Он отметил, что от имени немецкого правительства еще раз сказал Кулебе, что Германия будет и впредь крупнейшим двусторонним донором и партнером для Украины.
"Мы можем расширить возможности, если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться", - сказал министр.
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Газ по ПП2 не пустили би.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" . Условное название "План Мааса-Дмитриева.1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему. 2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения. 3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
2, Россия выплачивает Украине контрибуцию : а также пенсии( ПОЖИЗНЕННО ) всем пострадавшим и потерявшими имущество в результате агрессии раши
3, российскую власть судят в Гааге
4 жители оккупированных не имеют права голосовать в Украине в течении 20 лет
5. Жители оккупированных областей не имеют права быть избранными по власть и участвовать в партиях
6. На оккупированных землях власть в виде военных администраций в течении 20 лет
7. Руководители и персонал военных администраций назначается из жителей западной Украины
9. Любое обращение в органы местного самоуправления должно начинаться лозунгом "Слава Украине".
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Маас вообще в курсе что Германия это независимое государство или он все еще в ГДР живет ?
Да Маас - придурок - он позволяет это сказать Украине , которую раша убивает
Танки?Противотанковые ЗРК?
Такие же и рвутся во власть.
10.06.2021
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
все Хайки вместе со Штангенциркулями сливаются в унитаз
Интересы Германии и немецких граждан нам дороже интересов Украины. Мы не готовы поставлять вам готовое вооружение, но готовы предоставить кредиты и оборудование для производства современного вооружения в Украине. Но вас это не интересует, т.к. за 7 лет войны вы не построили не один военный завод в Украине. И как мы это должны воспринимать? Ну, не хотите, как хотите ...
Просить можно "удочку" что бы поймать эту рыбу
Просить можно помочь построить завод по производству удочек
В какой просьбе нам отказала Германия?
Через 82 года ничего не меняется. Германия удивительно недальновидно и слепа перед блеском золота рашистов.