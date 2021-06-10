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Новости Политика Украины
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Закарпатье (2401) Ривне (505) ромы (22)

Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Ривного Третяк о ромах в городе:

Мэр Ривного Александр Третяк грозит ромам принудительным выселением их города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в эфире "Радіо трек".

"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная варта, которую мы вот-вот запускаем", - отметил Третяк.

Отмечается, что привлечь к ответственности ромов непросто. Поскольку, как правило, это бездомные, не имеющие паспортов, регистрации, постоянного места жительства.

Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+55
Достаточно принять закон о призыве цыган в армию и их сдует в пять секунд в неизвестном направлении
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10.06.2021 09:49
+35
Зара на мера посипляться обвинувачення в нетолерантності та нацизмі.
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10.06.2021 09:50
+31
краще в Індію, до предків Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 3769
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10.06.2021 09:52
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Правила форума Совет форумчан
Перепрошую, але в Румунію.
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10.06.2021 09:49 Ответить
краще в Індію, до предків Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 3769
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10.06.2021 09:52 Ответить
Не вийде Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9400. Звідтам предки їх уже нагнали.
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10.06.2021 11:29 Ответить
Тогда уж, если быть более точным - на Цейлон!
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10.06.2021 14:04 Ответить
Як варіант - до мадярів (за все хороше).
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10.06.2021 11:30 Ответить
- Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. (с)
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10.06.2021 11:33 Ответить
Кривавий Пастор-2 Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 2251

Мэр Ривного Александр Третяк
керівник Руху Реформації в Рівненській області
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10.06.2021 15:46 Ответить
Достаточно принять закон о призыве цыган в армию и их сдует в пять секунд в неизвестном направлении
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10.06.2021 09:49 Ответить
лучше о призыве на работу
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10.06.2021 09:53 Ответить
чтобы они работодателя обобрали до нитки?
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10.06.2021 10:25 Ответить
да какие они работники (
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10.06.2021 11:52 Ответить
Только принудительно.Цыганве работать образование не позволяет. Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9685
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10.06.2021 10:26 Ответить
Не можна! Всю зброю здадуть на металобрухт!
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10.06.2021 10:25 Ответить
они хотели служить в ВСУ, исключительно за гильзы Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 1541
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10.06.2021 15:50 Ответить
Там женщины
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10.06.2021 10:39 Ответить
В армію і замість АКМ видити БСЛ( і от утра до забора)
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10.06.2021 12:14 Ответить
разрешите цыганам собирать цвет-мет перед нашими позициями - они проведут тотальное разминирование Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9256
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10.06.2021 15:48 Ответить
Тоді вже краще в Румунію)
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10.06.2021 09:50 Ответить
Нє, до Угорщини. Що Вам румуни зробили зле? А от мадяр від ватності тре' лікувати. Найкраща тут... циганотерапія: надовго забудуть, як підсирати Україні.
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10.06.2021 11:32 Ответить
Зара на мера посипляться обвинувачення в нетолерантності та нацизмі.
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10.06.2021 09:50 Ответить
немцьі їх вигрібають на раз із своїх територій, так що парочку статейок із Європи під рило захисникам зроблять своє діло.
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10.06.2021 09:57 Ответить
Бред не пишите во Франции Италии их просто грузили как мусор в поезда самолеты и под охраной контролем... полиции вышвыривали из Страны... в Норвегии за 3 недели по требованию граждан вышвырнули 25 тысяч мусульман беженцев которые нагло игнорировали тишину и правила поведения на улицах и общественных местах Норвегии думали с ними будут утю-тю купили им билеты сем и выбросили в Африке...у нас в Одессе покойный мой отец ему было 10-12 лет при оккупации жил так вот немцы и РУМЫНЫ те самые цыган вообще за людей не считали просто убивали у евреев было больше шансов остаться в живых чем у цыган..у цыган нагнали уже после того как Румунию уклали в социалистический лагерь.. это было негласно гетто для всех цыган СССР и Варшавского Дтоговора потом места не хватили заселили в Венгрии а потом уже началось выдавливание в Закарпатье..
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10.06.2021 09:57 Ответить
До 43-го немцы цыган вообще не трогали.... А как советы начали под видом цыган перебрасывать ДРГ, так и понеслось...
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10.06.2021 10:04 Ответить
?
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10.06.2021 11:54 Ответить
Трогали и еще как. У Гитлера было определение паразитирующая нация с которыми не церемонились.
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10.06.2021 12:25 Ответить
В 1938 году ученые из "Анненербе" сделали Гимлеру доклад, из которого следовало, что самыми чистокровными потомками древних ариев являются именно цыгане. Гимлер пришел в ужас, ученым под страхом смерти велел держать язык за зубами, а "цыганский вопрос" решил в традиционном для нацистов ключе.
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10.06.2021 13:36 Ответить
Франция как-то пережила вой со стороны некоторых стран Европы - бульдозерами сровняла табора с землей и выслала цыган из страны .....
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10.06.2021 09:58 Ответить
або нехай беруть їх собі у хату.
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10.06.2021 09:59 Ответить
Ще не відомо з якої вони країни.
Якщо немає паспорта , тобто і громадянства..
Хто вони такі ??
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10.06.2021 09:51 Ответить
Як то - хто? Безцінний лохторат!
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10.06.2021 11:36 Ответить
В индию!! исторические корни ромов - иендия! туда им и дорога..
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10.06.2021 09:53 Ответить
цікаво, коли знаходять мауглі, то з ним роблять усе вплоть до паспорта. а тут вони не можуть. відбитки пальців, днк ви хоч берете, коли вони до вас попадають?
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10.06.2021 09:54 Ответить
Они чаще всего продают свои паспорта. Сколько было историй, что на такие паспорта брали кредиты. А что с рома возьмешь.......
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10.06.2021 10:39 Ответить
кров же вони не замінять.
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10.06.2021 10:42 Ответить
Краще на донбас до сєпарів, цигани в них всі танки та решту мотлоху в металолом здадуть. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4778
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10.06.2021 09:54 Ответить
В совку в паспортах циган писали "циган кочующий".
новостворену міську варту назвати "ціпаками" і носити ціпи щоб пиз.....и Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 5660

Потрібно згадати забуте старе. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 8771
Так львівська поліція у ********* розумінні виникла 27 листопада 1785 року, коли цісарським декретом було призначено її першого директора - Даніеля Ґаламу фон Ґітхін. Цим же декретом встановлювався особовий склад поліції, який складався з власне директора, діловода, писаря і чотирьох дільничних наглядачів.
Таким чином, львівська поліція є однією з найстаріших поліцій світу. Наприклад, славнозвісна паризька Сюрте почала діяти у 1810, а всесвітньо-відомий Скотленд-Ярд - щойно у 1829 році. Та й очолювати ці служби не дворяни, як у Львові, а колишні кримінальні злочинці.До впровадження поліції порядок у Львові підтримувала міська сторожа у кількості п'ятнадцяти чоловік, котрих також називали ціпаками. Ними керував начальник міської сторожі, або нічний бургомістр. У нього знаходилися ключі від міських брам і хвірток. Начальника міської сторожі призначав виключно магістрат, і лише перед магістратом ціпаки та нічній бургомістр несли відповідальність за свої дії. З призначенням директора львівської поліції міську сторожу було скасовано, а озброєння - окуті залізом ціпи, здано до музею. Їх тепер можна бачити у музеї «Арсенал». Таким чином, австрійська влада ліквідувала одну з найважливіших ланок міського самоврядування - право самостійно призначати правоохоронців. Але були у такій реорганізації й свої позитиви. Часто міські райці використовували ціпаків у власних цілях. Були приклади самодурства з боку самих ціпаків. Окрім того, міська сторожа діяла виключно у межах міста та приміських сіл, які належали Львову. Таким чином, злочинці або аферисти з інших міст могли спокійно продовжувати свою діяльність у Львові, бо міська сторожа нічого не знала про їх попередні «подвиги». Інакше стало, коли централізована поліційна мережа охопила всю Австро-Угорщину. Циркуляри з описами злочинців (так звані гончі листи) одночасно надходили до всіх дирекцій поліції.
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10.06.2021 09:56 Ответить
Дивно, але як тільки викидають це біосміття за межі своєї області, відразу ДУЖЕ різко знижується рівень злочинності і наркоманії. Даний науковий феномен уже доведено практичними експериментальними дослідженнями навітт не в одній країні 😄
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10.06.2021 09:57 Ответить
Звісно. Бо вони варять ширку і кришують наркотрафік на пару з аваковим. А скільки краж. Один опер казав що нацменів всіх якщо не брати до уваги то лишиться 10% злочинів, і ті- чисто хтось когось по п'яні підріже.
Цигани-наркота, крадіжки.
Грузини- грабіжництво, крадіжки в квартирах.
Азера- махінації і шахрацства
Армяни- афери з автівками і кидалово на бабки
Кавказці-рекет, віджим, рейдерство, бандитизм.
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10.06.2021 11:22 Ответить
Что не так? Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4780
Ромы пожаловались, что не могут уехать из города, потому что не ходит транспорт.
Мэр хочет бедным, несчастным ромам помочь с транспортом.

"Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк."

Источник: https://censor.net/ru/n3270523
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10.06.2021 09:58 Ответить
В резервацию их чернобыльскую! Выживут, ещё и поплодятся, радиация роме не помеха.
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10.06.2021 09:58 Ответить
Ага, а потом ещё мутанты всякие выведутся, которых хрен истребишь 😁
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10.06.2021 14:09 Ответить
Ромы, в большинстве, - паразитыв и преступники. В Харькове тоже уже местные жители не раз бунтовали. Но бестолку. Цыган крышуют. Они - золотая жила для правоохранителей и местных властей, т.к. черех ромов протекают очень серьезные деньги. Все знают, что они распространяют наркотики. Люди жалуются местным властям, полиции. Без толку. Нигде не работают, бабы попрошайничают и воруют. При этом живут в таких хатынках, как депутаты и ездят на крутых тачках. Бездеятельность местных властей приведет к самосудам. Прольется кровь с обеих сторон. И опять крайним будет народ. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4511
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10.06.2021 09:59 Ответить
Львівська поліція - одна з найдавніших в світі
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-politsiya-odna-z-najdavnishyh-v-sviti/
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10.06.2021 10:00 Ответить
Цыгане?
Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 3473
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10.06.2021 10:04 Ответить
О-о-о... Зараз почнеться: фашисти, гестапівські методи у 21-му столітті, варвари, і т.д. і т.п. Толерастів у нас розвелося...
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10.06.2021 10:06 Ответить
Мдя... А потом все плачут 18 мая, в день депортации крымских татар...
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10.06.2021 10:07 Ответить
И жюкова вспоминают, которому для украинцев вагонов не хватило...
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10.06.2021 10:09 Ответить
Давид Стрембовский, тільки кримських татар радянські окупанти депортували з їхньої рідної землі.
тільки українців російські/радянські окупанти винищували на їхній рідній землі.
роми, перебуваючи на чужій землі, поводяться нахабно, агресивно та бикувато. як на мене різниця очевидна.
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10.06.2021 10:34 Ответить
Да? Только рашики точно также считали, что это их земля, и точно на таких же основаниях проводили депортацию... Они и сейчас точно так же считают Украину, вместе с Крымом своей землей...
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11.06.2021 20:07 Ответить
та це ж просто чудово, утотожнювати окупанта на чужій землі та корінне населення на власній.
Давиде, а чия ж це земля - Україна?
ви хочете сказати, що українці, так само як і москалі, претендують на те, що їм не належить?
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11.06.2021 23:26 Ответить
Емм, а у цих циган є ровенська прописка, як у татар була кримська? Чи вони дійсно із Закарпаття таки приїхали? Ну і ще питання: татари хіба теж заробляли на життя грабунком чи може все-таки вони обробляли свою землю і не кочували??
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10.06.2021 10:12 Ответить
Прописка и была придумана совком для учета рабов) Вы вообще вкурсе, что жителям села ПАСПОРТА были выданы с 75-го по 80-й год?) О какой прописке в 44-м идет речь?) Так какая ПРОПИСКА была у кр. татар в 44-м?) Где совок им обозначил(в Крыму, а потом в средней азии), там она и была... Ваши стандарты ничем не отличаются.... В чем виновен весь народ, вы всегда обоснуете))) Я уже не раз здесь говорил... У меня друзья и бывшие одноклассники цыгане... У них есть постоянное место жительства и они работают, в том числе и на полях... Их вы тоже выселять будете???
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10.06.2021 17:49 Ответить
Звичайно, ні... Якщо в них є реєстрація і постійна робота - які питання? А у злодіїв і бомжів національності НЕМАЄ! Я не думаю, що якого-небудь Петю Чорного хтось чіпає через те, що він ром!
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10.06.2021 18:19 Ответить
Прочтите коменты выше... Там четко расставлен акцент: своя, чужая земля.... И четко расставлен акцент именно по национальному признаку... И заявление мэра Ривного конкретно указывает конкретную нацию...
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11.06.2021 20:12 Ответить
Ворюжки, мошенники, наркоторговцы, сутенеры, грабители, насильники, убийцы. вот ТОП-7 профессий цыган. Хороший был фильм "Табор уходит в небо" с скрытым смыслом в названии.
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10.06.2021 10:11 Ответить
ментов, на территории которых (работают) цигане, увольнять по статье. вместе с начальством. и будет порядок. будут думать не за пдд, чтоб бабла стригануть а следить за реальным порядком
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10.06.2021 10:12 Ответить
Жартуєте? Хто ж тоді забезпечуватиме достойне життя одному гражданіну А-ффак-оффу?
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10.06.2021 11:54 Ответить
Яка чуйна і толерантна людина цей мер.Замість буцегарні і злиденного існування на милостиню безкоштовні автобуси в рідний табір...Обов'язково дайте канапки й чай на дорогу,щоб стати прикладом для міжнароднмх захисних організацій
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10.06.2021 10:12 Ответить
у нас больше зла не от цеган, а от еврейской власти, может их лучше выселить на историческую родину?
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10.06.2021 10:15 Ответить
Никто не запрещает украинцам управлять своим государством, но вначале организуйтесь через общины в громады ,выбирайте людей во власть с украинских общин, а устав можете взять у еврейской общины и доработать его, ПРОШУ К РОЯЛЮ! Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9135
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10.06.2021 10:25 Ответить
Так они назад вернутся. С этими точно уже ничего не сделаешь. Как и с украинскими выбарцами, галасавать будут до полного обнищания, а все равно за любимый персонаж из сериала.
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10.06.2021 10:18 Ответить
Я уже говорил, что против таких общин, которые не желают жить по законам громады и законам государства, нужно украинцам выступать тоже общиной, а не громадой , отношения равных общин не могут приравнять к национализму если малые народы в Украине не желают жить по законам государства Украина и на них реагирует коренная община
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10.06.2021 10:20 Ответить
В своем хитрожопом шпагате, Саша Третьяк начинает нести пургу. Когда это "бездомность, отсутствие паспорта, регистрации и ПМЖ, освобождали от криминальной ответственности? Саша Третьяк просто боится сказать что полиция никуя не работает, а зачастую сидит на прикормке у тех же ромов. И вместо того чтобы наехать на прогнивших и никуя не делающих полицаев, Саша решил заняться геноцидом. Наши "европейские друзья" безусловно оценят такой поступок. А путинская пропаганда, вообще должна Сашу Третьяка выдвинуть на премию "самый полезный идиот".
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10.06.2021 10:22 Ответить
в чем ты усмотрел "геноцид"? в очистке города от антисанитарии и преступности?...демагогия - это твое, тут ты силен, а вот в конкурсе дураков выше второго места не подымешься, патамушта...
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10.06.2021 11:18 Ответить
Читать научись, для начала. Геноцид усмотрю не я, а Европа и РФ. Если ты в этом сомневаешься, то на конкурсе дураков, все призовые места твои.
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10.06.2021 11:21 Ответить
В топку тварей черножопых
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10.06.2021 10:30 Ответить
Во, а вот и раша нацисты подтянулись...
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10.06.2021 17:54 Ответить
принудительно создайте из них 1 цыганскую конную бригаду... дальше посмотрим....
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10.06.2021 10:31 Ответить
А как же толерантность? Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 4879
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10.06.2021 11:07 Ответить
Газенвагены еще выпускают?
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10.06.2021 11:13 Ответить
эдак, вы и до маланцев доберетесь)))
не позволим)))
свободу цыганскому табору в центре Ровно))
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10.06.2021 11:39 Ответить
Тогда сразу на прародину в Индию.
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10.06.2021 11:52 Ответить
Всего навсего СТЕРИАЛИЗОВАТЬ самок. Самцов бросившим своих детей - кастрацию. Проблема пойдет на спад. А так цыгане плодятся, получают бабло. Дети же голодны, холодны, неубуты и неумыты.
А еще вопрос откуда у богатых цыган бабло?
И давно за наркоту пора давать вышку. Зачем эти биоотходы содержать? Расстреливать.
Аналогично кражи - вторая кража - вышка.
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10.06.2021 14:40 Ответить
Я смотрю тут все нацисты уже отметились)
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10.06.2021 18:03 Ответить
считаю что в данной ситуации германиия и франция должны не только озаботится, но и жестко возбудиться...и немедленно вывезти ромов в берлин и париж с предоставлением статуса политических беженцев, а затем и гражданства
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10.06.2021 18:07 Ответить
Вы в своём уме?
Каких ромов депортировать?
Хотите международного скандала с обвинением в геноциде?
Учишь вас, учишь...
Если грубо - то "группу лиц, нарушающих общественный порядок"!
А если тонко "К городской администрации обратилась группа лиц с просьбой помочь им вернутся в места проживания (что затруднено из-за карантина), и администарция решила пойти им на встречу!"
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10.06.2021 18:25 Ответить
Ну так же не заработаешь балов среди идиотов))) Да и когда есть крайние, то никто не обращает внимание как ты дерьбанишь бюджет)
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11.06.2021 20:16 Ответить
 
 