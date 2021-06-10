Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье"

Мэр Ривного Александр Третяк грозит ромам принудительным выселением их города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в эфире "Радіо трек".

"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная варта, которую мы вот-вот запускаем", - отметил Третяк.

Отмечается, что привлечь к ответственности ромов непросто. Поскольку, как правило, это бездомные, не имеющие паспортов, регистрации, постоянного места жительства.

Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк.

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