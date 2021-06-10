Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье"
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Мэр Ривного Александр Третяк грозит ромам принудительным выселением их города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в эфире "Радіо трек".
"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная варта, которую мы вот-вот запускаем", - отметил Третяк.
Отмечается, что привлечь к ответственности ромов непросто. Поскольку, как правило, это бездомные, не имеющие паспортов, регистрации, постоянного места жительства.
Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:
"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк.
Пожалуйста, подождите...
Мэр Ривного Александр Третяк
керівник Руху Реформації в Рівненській області
Якщо немає паспорта , тобто і громадянства..
Хто вони такі ??
новостворену міську варту назвати "ціпаками" і носити ціпи щоб пиз.....и
Потрібно згадати забуте старе.
Так львівська поліція у ********* розумінні виникла 27 листопада 1785 року, коли цісарським декретом було призначено її першого директора - Даніеля Ґаламу фон Ґітхін. Цим же декретом встановлювався особовий склад поліції, який складався з власне директора, діловода, писаря і чотирьох дільничних наглядачів.
Таким чином, львівська поліція є однією з найстаріших поліцій світу. Наприклад, славнозвісна паризька Сюрте почала діяти у 1810, а всесвітньо-відомий Скотленд-Ярд - щойно у 1829 році. Та й очолювати ці служби не дворяни, як у Львові, а колишні кримінальні злочинці.До впровадження поліції порядок у Львові підтримувала міська сторожа у кількості п'ятнадцяти чоловік, котрих також називали ціпаками. Ними керував начальник міської сторожі, або нічний бургомістр. У нього знаходилися ключі від міських брам і хвірток. Начальника міської сторожі призначав виключно магістрат, і лише перед магістратом ціпаки та нічній бургомістр несли відповідальність за свої дії. З призначенням директора львівської поліції міську сторожу було скасовано, а озброєння - окуті залізом ціпи, здано до музею. Їх тепер можна бачити у музеї «Арсенал». Таким чином, австрійська влада ліквідувала одну з найважливіших ланок міського самоврядування - право самостійно призначати правоохоронців. Але були у такій реорганізації й свої позитиви. Часто міські райці використовували ціпаків у власних цілях. Були приклади самодурства з боку самих ціпаків. Окрім того, міська сторожа діяла виключно у межах міста та приміських сіл, які належали Львову. Таким чином, злочинці або аферисти з інших міст могли спокійно продовжувати свою діяльність у Львові, бо міська сторожа нічого не знала про їх попередні «подвиги». Інакше стало, коли централізована поліційна мережа охопила всю Австро-Угорщину. Циркуляри з описами злочинців (так звані гончі листи) одночасно надходили до всіх дирекцій поліції.
Цигани-наркота, крадіжки.
Грузини- грабіжництво, крадіжки в квартирах.
Азера- махінації і шахрацства
Армяни- афери з автівками і кидалово на бабки
Кавказці-рекет, віджим, рейдерство, бандитизм.
Ромы пожаловались, что не могут уехать из города, потому что не ходит транспорт.
Мэр хочет бедным, несчастным ромам помочь с транспортом.
"Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:
"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк."
Источник: https://censor.net/ru/n3270523
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-politsiya-odna-z-najdavnishyh-v-sviti/
тільки українців російські/радянські окупанти винищували на їхній рідній землі.
роми, перебуваючи на чужій землі, поводяться нахабно, агресивно та бикувато. як на мене різниця очевидна.
Давиде, а чия ж це земля - Україна?
ви хочете сказати, що українці, так само як і москалі, претендують на те, що їм не належить?
не позволим)))
свободу цыганскому табору в центре Ровно))
А еще вопрос откуда у богатых цыган бабло?
И давно за наркоту пора давать вышку. Зачем эти биоотходы содержать? Расстреливать.
Аналогично кражи - вторая кража - вышка.
Каких ромов депортировать?
Хотите международного скандала с обвинением в геноциде?
Учишь вас, учишь...
Если грубо - то "группу лиц, нарушающих общественный порядок"!
А если тонко "К городской администрации обратилась группа лиц с просьбой помочь им вернутся в места проживания (что затруднено из-за карантина), и администарция решила пойти им на встречу!"