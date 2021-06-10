Шмыгаль о возможности отказа РФ от транзита газа через Украину: Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать

Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

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