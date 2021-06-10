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Шмыгаль о возможности отказа РФ от транзита газа через Украину: Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль о возможности отказа РФ от транзита газа через Украину: Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать

Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Читайте также: Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
А коли ви в арбітраж ходили і кого ви там перемогли? До цього арбітражу, який виграла минула влада, ви маєте лише одну дотичність - про*бали виграні гроші. Мовчав би краще.
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10.06.2021 10:19
+6
Ви ще нікого не побіждалі, крім здорового глузду і економіки України.
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10.06.2021 10:20
+3
Ми, це хто? Шмигаль і трактор, чи юрист Бубочка, чи портнов, чи хто?
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10.06.2021 10:20
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А коли ви в арбітраж ходили і кого ви там перемогли? До цього арбітражу, який виграла минула влада, ви маєте лише одну дотичність - про*бали виграні гроші. Мовчав би краще.
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10.06.2021 10:19 Ответить
а если тебе трубу взорвут ?
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10.06.2021 10:19 Ответить
Ви ще нікого не побіждалі, крім здорового глузду і економіки України.
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10.06.2021 10:20 Ответить
НеДЕШЕВИЙ ХЛОПЕЦЬ

Як на мене, одна з найбільших наших проблем, щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники. А водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад на каналі «Прямий» є такий проект «Watchdogs. Розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний.

Що там у нас кажуть про Зеленського? «Він не краде?» «Він простий хлопець з народу?» Ну от реальність така, що цей «простий хлопець» уже обходиться державі дорожче ніж будь-хто з попередників.

По-перше, цей «хлопець з народу» весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що офіс президента спеціально організує йому нові й нові мандри, з банальною метою - на цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Дивіться самі.

Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для йолопів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського уже возять кортежами яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходу на охорону президента це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників УДО на рік купує на 800 тис. грн. Ще - на 200 тис. грн. краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за два роки державі обійшлися у 982 тис. грн. При чому 17 тисяч були витрачені (видихніть) на черевики для собак.

Від вересня до кінця 2020 р. УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів грн. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але й це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів грн. на пайові внески, при чому всі ці гроші отримала ТОВ «ДБК ПАРТНЕР», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни?

І нарешті пункт який мене порвав - УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тис. грн., тобто біля 5-25 вантажівок, залежно від ціни. Лихо в тому, що всі резиденції де відпочивав Зеленський забезпечені централізованим опаленням, тобто дрова там не потрібні як таке. Далі зрозуміло?

До речі про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з «випадковими лижниками»? Так от на той відпочинок «офіційну делегацію на чолі з президентом України» возила Державіакомпанія «Україна» за скромну цифру - 1,5 мільйони грн. Я ще тоді писав що «випадкові лижники» приїхали в Буковель разом з Зеленським.

Перельоти Зеленського - окрема тема. За два роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів грн. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленських ходить у відпустку? Ну от.

І ще. Пригадуєте з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся - ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року, обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть: «Головне прокукурікати, а там хоч не розквітай».

Взагалі якщо брати статті розходів ДУС - голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тис грн. за букет, за 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тис. грн. А ще серед витрат ДУС - запонки з бурштином за 50 тис. грн., рушники по 7500 грн, парасольки по 11 тис. грн., комплект намисто і сережки за 15 тис. грн., брошка за 2000 грн., жіноча хустка за 26 000 грн… Я сильно переймаюся за Першу Леді - вона стверджує що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?

Вам не здається що Порошенко з Мальдивами за власний кошт, платникам податків обходився у рази дешевше?

До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет в 900 мільйонів грн.. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів - рекорд в історії України. Розвернися душа!

Про це треба говорити. А не про гидотні наклепи у вигляді версій від Бігуса.

https://youtu.be/u6GZjzvMDeQ
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10.06.2021 11:57 Ответить
Ми, це хто? Шмигаль і трактор, чи юрист Бубочка, чи портнов, чи хто?
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10.06.2021 10:20 Ответить
Мені наші подобаються красавци, наростіть видобуток свого газу, і собі і в європу, не на шарка привикли.
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10.06.2021 10:21 Ответить
расея тебе устроит диверсии на газопроводах и в суд будут подавать на нас......
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10.06.2021 10:23 Ответить
Зачем что то взрывать если через три года закончится действие контракта?? Нет контракта...нет транзита...и ни какой арбитраж тут не поможет...
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10.06.2021 10:25 Ответить
может и так, но я думаю гэбня не удержится будет пакостить уже с августа......
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10.06.2021 10:30 Ответить
.
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10.06.2021 10:24 Ответить
Все договорённости и меморандумы по СП-2 будут иметь такую же историю, как и Будапештский Меморандум.
Наобещают с три короба и кинут.
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10.06.2021 10:24 Ответить
Ага,победитель.Россияне придумают,как ты нарушил контракт и ты еще им доплатишь за о ключение газа.Напомню,что стокгольмская победа была одержана международной группой адвокатов,которые по просьбе Пороха выступили на волонтерских условиях - ради имиджа.Это потом Коболев стал присваивать все себе.
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10.06.2021 10:24 Ответить
Дожились.
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10.06.2021 10:24 Ответить
да ничего они никому не обязаны! а ваш поход в суд, предрекаю, закончиться фиаско, рашка немцам скидку на газ сделает и решение судьи будет принято в пользе рашки...и вообще определитесь или агрессор или партнер!?
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10.06.2021 10:24 Ответить
За это время полностью запустят СП-2
Кому качать не будет спроса
Думать надо не на выборы
А об Украине и хоть немножко о ''хозяевах,,
Кто вас нанимает
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10.06.2021 10:25 Ответить
Нефтегаз ежесекундно должен быть подготовлен к прекращению транзита.Заранее должны быть готовы сети и поставщики для экстренного реверса.Повышать защищенность сетей .СБУ должно иметь агентов во всевозможной коллаборационистской среде внутри и за поребриком.Открытого ЛГБТ -коллаборанта Шария внутри Украины сделать нищим изгоем.
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10.06.2021 10:28 Ответить
И где ты уже победило?))))
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10.06.2021 10:45 Ответить
У своїх фантазіях...
Воно вже почало дерева саджати ?
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10.06.2021 11:02 Ответить
Ну да..Ви і переможете !
Кловани, блін..
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10.06.2021 11:02 Ответить
"По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу.". --Шмыгаль,когда идёт война, агрессор никому ничего не обязан! Понятное дело,денег не хватает,жажда, и "воду" хочется собирать даже из луж--но факт фактом...Премьер обязан делать экономику,а не сетовать и просить милостыню..хотя о чём это я--глянешь на такого "экономиста" и об этом понятии можно просто забыть.
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10.06.2021 11:19 Ответить
Такая риторика только до конца подписанного договора с рашкой по транзиту,пять лет вроде . а после параша просто откажетса заключать новый. И что вы им сделаете?
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10.06.2021 11:24 Ответить
Так ЗЕленые только позакрывали все выигранные и почти выиграные при Порохе арбитражи. Все слили в угоду рашке. И не стыдно им такое пи..ть. народ же быдло- всему верит
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10.06.2021 11:28 Ответить
Победить в арбитраже можно, но это не значит, что Раша вновь выплатит 3 млрд.
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10.06.2021 12:12 Ответить
Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать))))))))) кто МЫ? чмошники ВЫ тупорылые! стадо зеленых баранов будет побеждать....
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10.06.2021 12:14 Ответить
А коли це Шмигаль і Вальдемар перемагали Газпром в арбітражі? Щось не пам'ятаю. Порошенка, Яценюка і Гройсмана пам'ятаю, а "зелених" ні. А, памєятаю, вони пробачили 12 млрд. доларів, які кацапи мали заплатити, бо дуже бажали подивитися в око.
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10.06.2021 13:04 Ответить
 
 