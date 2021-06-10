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Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности объявил повторный конкурсный отбор представителя Верховной Рады в конкурсную комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно законодательству, кандидатуры в конкурсную комиссию от Верховной Рады избирают из представителей общественных объединений, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей, негосударственных средств массовой информации и тех, которые прошли обсуждение на специальном открытом заседании парламентского комитета, занимающегося вопросами налогообложения или организации и деятельности правоохранительных органов.

Документы для участия в отборе в конкурсную комиссию принимаются до 16:45 25 июня 2021 года.

Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривает конкурсный порядок назначения директора БЭБ. Руководителя БЭБ назначает Кабинет министров по представлению премьер-министра, исходя из предложения комиссии по проведению конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности

Автор: Ірина Дашківська
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Какой-то сюр. Зеленые ******** повторно выбирают зеленых ********* чтобы выбрать зеленого ********. У вас же там монобольшинство Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ - Цензор.НЕТ 7739
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10.06.2021 10:44 Ответить
Ніякого сюру. Вони хочуть протягти ватно- пліснявого, свого, керованого, контрольованого, а Америка з Європою, не дають. Ось моносвора і мається.
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10.06.2021 11:00 Ответить
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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10.06.2021 11:29 Ответить
Зелёные стоят насмерть за своё!
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10.06.2021 11:31 Ответить
 
 