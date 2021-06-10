Детальный план территории по Пуща-Водице в Минском массиве нельзя принимать. Это развяжет руки недобросовестному застройщику, - Богатов

В случае принятия Детального плана территории по Пуща-Водице в Минском массиве у застройщика будут развязаны руки по осуществлению договоров, нарушающих интересы громады Киева.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал депутат Киевского городского совета Константин Богатов перед вынесением на голосование вопроса Детального плана территории по территории ГП "Пуща-Водица".

"Детальный план территории в "Пуща-Водице" основывается на незаконно подписанных инвестдоговорах, в которых интересы государственного предприятия и киевской громады очень сильно попраны. Для ГП в них очень нечестные условия. Открыты уголовные проихводства, Фонд госимущества с этим активно борется. Поэтому я считаю, что до полного решения вопроса между ГП " Агрокомбинат Пуща-Водица", Фодом Госимущества и потенциальным зствройщиком с точки зрния интереса громады, мы не имеем права голосовать за ДПТ. А самым правильным решением было бы расторгнуть эти инвестдоговора и выставление этого участка на честный аукцион, на котором громада и государство получили бы честную цену. Стандартная рыночная ставка по договорам совместной деятельности - 15%, в этих договорах - 4%. То есть. государство недопулачает порядка 10% площадей, которые должно было бы получить. Если есть свободная земля в городе, то она должна выставляться на аукцион, а не распределяться закрытыми инвестдогорами, доступ к которым мы даже не можем получить", - отметил он.

По его словам, если ДПТ будет сегодня принят, то это даст застройщику зеленый свет реализовывать договора, которые невыгодны городу и нарушают интересы громады.

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Богатов уточнил, что "ГП "Пуща-Водица" подписало с предприятиями столицы болпее 10 подобных договоров. На части участков успели что-то построить. Но сегодня идет речь только об одном - ДПТ "Пуща-Водица" на Минском массиве.

"Там голое поле и никаких частных инвесторов пока нет. То есть, речь идет о голом государственном участке земли, который нужно было бы выставить на аукцион и продать. Все, кто говорят,что там есть стройка, - манипулируют", - подытожил депутат.