Проект "Робимо українське": украинский летчик рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа

Чтобы поддерживать организм в тонусе, он постоянно тренируется на аэродроме под Киевом.

Мастер спорта международного класса по самолетному спорту Тимур Фаткуллин в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию, рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа.

Он отметил, что подобные экстремальные полеты являются серьезным стрессом для организма, потому пилот должен быть физически закаленным.

Во время выполнения трюков уровень нагрузки на организм и кровеносную систему возрастает в восемь раз, мозг испытывает недостаток кислорода и даже слышно, как похрустывают позвонки.

"В этот момент в глазах начинаются мушки, звук замирает потихоньку, ты плохо видишь уже, вертикаль может быть не такой чистой в этот момент. Если ты просчитался по линии скорости, то перегрузка будет затяжной и большой, и в итоге ты можешь отключиться. Поэтому, наверное, называется высший пилотаж", - сказал он.

Читайте также"Очень бы хотел пролететь над бабушкиным домом": чемпион мира по высшему пилотажу о мечте вернуться в КрымПомогает поддерживать организм в тонусе постоянная практика – Тимур четыре дня в неделю тренируется на аэродроме под Киевом. При этом, он тщательно готовится к каждому вылету и обдумывает каждую фигуру, которую будет отрабатывать.

"Мы не выдумываем их сами, есть каталог Арести международный, в котором тысячи фигур и их комбинаций. Они разбиты по семьям. У судей есть этот комплекс. Вот все, как нарисовано здесь, точь-в-точь они должны увидеть вживую. То есть, это твои ноты. Ты их и помнишь наизусть, но и подсматриваешь, чтобы не забыть что-то", - отметил он.

Такой подход к делу объясняет, почему видео команды Фаткуллина сегодня безумно популярны во всем мире, а его шоу стало брендом. Более того, в 2019 году в Чехии на Чемпионате мира по высшему пилотажу украинская сборная впервые в истории завоевала все золото соревнований. Среди чемпионов был также герой сюжета.







Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвященный Тимуру, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.







