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Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин

Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

Согласно утвержденному распоряжением КМУ 586-р от 9 июня 2021 года плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов, ответственными за накопление запасов назначены ООО "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики, а также НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" – по согласию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оперативным данным "Укртрансгаза", на 9 июня 2021 года в ПХГ Украины накоплено 15,79 млрд куб. м природного газа, а среднесуточная закачка в июне составляет около 16,5 млн куб. м при отсутствии импорта, за счет внутренней добычи.

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Таким образом, даже текущая июньская среднесуточная закачка на протяжении оставшихся до 15 октября 127 дней позволит выполнить поставленную правительством задачу по наполнению ПХГ Украины. Такая планка от КМУ не потребует от ОГТСУ и НАК осуществления значительных вложений для импорта газа.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 гг. – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 гг. – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 гг. – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 гг. – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 гг. – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
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Топ комментарии
+2
Это всего лишь в 17 раз больше чем обещал посадить деревьев зебоб Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2073
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10.06.2021 11:16
+1
В нас у місті вимкнули гарячу воду. І не обіцяють відновити постачання.
Такого чуда ще не було.
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10.06.2021 11:16
+1
а вот в Нью-Йорке нет горячего водоснабжения,и как то живут люди....и кротов не обогревают за свой счёт.
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10.06.2021 11:23
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В нас у місті вимкнули гарячу воду. І не обіцяють відновити постачання.
Такого чуда ще не було.
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10.06.2021 11:16 Ответить
а вот в Нью-Йорке нет горячего водоснабжения,и как то живут люди....и кротов не обогревают за свой счёт.
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10.06.2021 11:23 Ответить
В них все індивідуальне . А в нас немає такої можливості.
І не сперечайтесь.
Це зе-покращення, яке оте чмо зробило українцям.
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10.06.2021 11:28 Ответить
Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8202 ?

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5739
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10.06.2021 11:24 Ответить
Все не так запущене, але не зручно.
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10.06.2021 11:29 Ответить
Это всего лишь в 17 раз больше чем обещал посадить деревьев зебоб Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2073
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10.06.2021 11:16 Ответить
І вийде з такими самими запасами , бо такій ціні ніхто його не буде брати, а воюють за сев поток 2, мудрі рульові
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10.06.2021 11:18 Ответить
тобі теж п'ятій презідент в кацапські щі насрав?
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10.06.2021 11:44 Ответить
Нас більше ціна на оплату хвилює
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10.06.2021 11:26 Ответить
Новость не о чем. От того сколько кто-то закачал газа в Украинские подземные хранилища украинцам этот газ дешевле не будет.
У нас не работают законы рынка . Очередной премьер найдет как объяснить очередное повышение цен.
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10.06.2021 11:33 Ответить
Мудрый нарид в большей степени интересует цена, а не количество.
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10.06.2021 11:44 Ответить
когда отключат, будет интересовать количество, по любой цене.
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10.06.2021 12:11 Ответить
А с какими тарифами вы туда зайти планируете? Кстати, вы их уже их на два поделили? Если да, предлагаю остаток поделить на троих: беня, зеля, фирташ
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10.06.2021 11:49 Ответить
А почему не больше? ВЫ СУКИ коннчайте это!!!!!!!
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10.06.2021 12:42 Ответить
 
 