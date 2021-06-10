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Новости За рубежом
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В Польше арестовали экс-деятеля пророссийской партии по подозрению в шпионаже на РФ: "Пытался наладить контакт с работающими в Европарламенте политиками"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше арестовали экс-деятеля пророссийской партии по подозрению в шпионаже на РФ:

Польское Агентство внутренней безопасности задержало бывшего деятеля пророссийской партии "Смена" Януша Н. по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил, что подозреваемого задержали в Белостоке 31 мая.

Ему предъявлены обвинения в шпионаже в пользу спецслужб РФ вопреки интересам Польши.

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Задержанный не признает своей вины, но 2 июня районный суд Варшавы постановил арестовать его на три месяца.

Участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша наказывается лишением свободы от одного до 10 лет.

Во время операции по задержанию Агентство внутренней безопасности провели обыски мест проживания Януша Н. и мест проживания, связанных с ним лиц. "В ходе операции были изъяты деньги в сумме более 300 000 злотых и большое количество носителей данных", – сообщила прокуратура. Жарин отметил, что часть средств, найденных во время обысков, была в евро.

Следователи установили, что Януш Н. активно действовал в интересах Российской Федерации и усилил свою активность после того, как его соратник ранее был арестован по подозрению в шпионаже.

"Януш Н. по просьбе людей, которые работают на российскую разведку, пытался наладить контакт с польскими и иностранными политиками, включая тех, кто работает в Европарламенте", – сообщили в прокуратуре.

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"Его деятельность была частью российских проектов пропаганды и дезинформации, направленных на ослабление позиций Польши в ЕС и на международной арене", – оценили они.

По данным польских СМИ, много лет Януш Н. был связан с партией "Смена", известной своей пророссийской деятельностью. Он также был одним из соратников Матеуша Пискорского, которого в 2018 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая. Пискорский получал за это щедрое вознаграждение и уже провел три года за решеткой.
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Топ комментарии
+2
Путін порахував, що якщо Україна вступить у НАТО, то ракети з Харкова до Москви долітатимуть за 10 хвилин - газета "Украинский Крым"
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10.06.2021 11:40
+1
В Украине прокацапских шпионов хоть пруд пруди: зеленский, дерьмак, татаров, бенедиктова, бужанский, шевченко, разумков, стефанчук и тд.
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10.06.2021 12:11
+1
Чудова новина. Тварюка своє отримає... В Польщі російських шпигунів ну дуже "*******".
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10.06.2021 12:16
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Повесить, и делов то... Да и пес с ним!
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10.06.2021 12:04 Ответить
Зачем? Выслать в Россию... В Барнауле лучше жить, чем в Кракове....
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10.06.2021 16:59 Ответить
Шкода, такого керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського арештували...
А дерьмак, вже і в Україні засвітився, треба змінювати негайно!
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10.06.2021 12:09 Ответить
В Украине прокацапских шпионов хоть пруд пруди: зеленский, дерьмак, татаров, бенедиктова, бужанский, шевченко, разумков, стефанчук и тд.
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10.06.2021 12:11 Ответить
Тобто ти настільки фатально тупе, що вважаєш, що Президент США запросив в Білий Дім "прокацапскава шпійона Зілєнскова"?
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10.06.2021 12:25 Ответить
Фатальный дурачек, пока ты там моешь польские сортиры, пропускаешь все новости. зелупу никто никуда не приглашал.
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10.06.2021 17:05 Ответить
Ти піднялося на беушних польських унітазах, шо так завищило свою самоНацінку?
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10.06.2021 17:36 Ответить
Чудова новина. Тварюка своє отримає... В Польщі російських шпигунів ну дуже "*******".
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10.06.2021 12:16 Ответить
А з якого чуда полякам любити руцьких свиней?
В 1939 сралін уже окуповував Польшу. Вони памятають.
Нехай проросійські найманці радуються, що поляки їм пожиттєве не ліплять
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10.06.2021 12:27 Ответить
НЕХАЙ ГАРНА НОВИНА НЕ ХОДИТЬ ОДНА.

Сейм Латвии одобрил утром в четверг, 10 июня, просьбу прокуратуры республики о выдаче депутата «Согласия» Яниса Адамсонса для обысков и заключения под стражу. Его подозревают в шпионаже в пользу России, пишет delfi.lv.

Агентство LETA передает, что прокуратура подозревает Адамсонса в шпионаже в пользу России. Правоохранительные органы попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонсу меры пресечения в виде лишения свободы.

LTV передает, что в документах Службы государственной безопасности (СГБ) идет речь о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

За выдачу проголосовали 69 депутатов, против - пятеро, воздержались четверо политиков.

Адамсонс работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне.
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10.06.2021 12:35 Ответить
Ну и к чему ты это написал ? Предлагаешь вернуть "оккупированные" территории Польше ?
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10.06.2021 13:00 Ответить
откуда в Польше прокацапские партии ?!
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10.06.2021 12:59 Ответить
 
 