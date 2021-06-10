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железная дорога (1377) Укрзализныця (2635) Усик (64)

Усик опубликовал фото на рельсах. "Укрзализныця" попросила больше так не делать: "Забыл о правилах поведения"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинский боксер Александр Усик опубликовал фото на железнодорожных путях. "Укрзализныця" просит боксера соблюдать правила безопасности и не делать подобные фотографии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныци в который раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" - говорится в сообщении.

Боксера призывают больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.

"И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - подытожили в компании.

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Усик опубликовал фото на рельсах. Укрзализныця попросила больше так не делать: Забыл о правилах поведения 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Там ума что у усика,что у рельсы-одинаково.
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10.06.2021 11:43
+23
Православие мозг высушило.
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10.06.2021 11:40
+16
Збрив цапську борідку..
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10.06.2021 11:41
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Православие мозг высушило.
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10.06.2021 11:40 Ответить
а ты какой веры? не нужно так о религии, о вере, православная она или другая. хочешь сказать про Усика, говори про него, про его мозг.......
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10.06.2021 11:45 Ответить
Усик вступил в группу синий кит в контакте и тиктоке 🤣🤣🤣.
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10.06.2021 11:46 Ответить
решил Усик покончить с жизнью как Анна Каренина сел на рельсы час ждет два ждет день ждет сутки двое 5 суток ждет плюнул достал мобилу звонит в колл центр УЗХ алле я 5 сутки жду поезда а ему придурок с обоих концов тупик идет велике ремонта дороги через 3 года поезд пустят.. =хотите ждите а хотите ищите рельсы с поездами в ином месте... АНЕКДОТ....
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10.06.2021 11:58 Ответить
из вагонного туалета на рельсы выпадает говно,издалека и не отличишь что на фото Усик или овно?
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10.06.2021 13:22 Ответить
из вагонного туалета на рельсы выпадает говно,издалека и не отличишь что на фото Усик или овно?
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10.06.2021 13:22 Ответить
А сам, веришь в бога или в православие?!
А в православие какого патриархата веришь? Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3890
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10.06.2021 13:13 Ответить
крещен в упц мп а хожу в пцу, а к чему такие вопроси с подгобом?
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10.06.2021 16:07 Ответить
Збрив цапську борідку..
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10.06.2021 11:41 Ответить
Та хіба став розумніший? Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 1450
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10.06.2021 11:55 Ответить
Там ума что у усика,что у рельсы-одинаково.
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10.06.2021 11:43 Ответить
Не, ну если по голове бить каждый день!
Православные скрепы тоже мозг выедают.
Так что хорошо еще что, что сел, а не лег поперек!

Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3204
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10.06.2021 13:07 Ответить
Ще б на вагон заліз та проїхався, щоб дибілкуваті малолітні шанувальники повторили.
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10.06.2021 11:45 Ответить
проїхатись то херня, краще б узявся руками за струмоведучі частини Усик опубликовал фото на рельсах. "Укрзализныця" попросила больше так не делать: "Забыл о правилах поведения" - Цензор.НЕТ 5309
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10.06.2021 11:49 Ответить
оно такое сомодовольное и ему пох что малолетние подражатели могут жизни лишится......
главное образ, реклама, тотализатор.....
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10.06.2021 11:45 Ответить
Да чо они выпристали к мужику? Он просто на релсу присел посрать!!! Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 294
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10.06.2021 11:51 Ответить
Тому і хвамілія у нього всрУсік.
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10.06.2021 16:02 Ответить
В якійсь небудь зачуханій Швейцарії, цей Усік наступного дня в поштовій скриньці знайшов би нехілий штраф.
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10.06.2021 11:47 Ответить
А чому "зачуханій"?
Що за хамство по відношенню до поважної країни?

Зачухана в нас тільки раша-паРаша, азіопська обісРашка. ))
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10.06.2021 12:14 Ответить
Усика в президенти,чи міністри оборони!.
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10.06.2021 11:50 Ответить
В "колєктлри"
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10.06.2021 11:56 Ответить
Анн Каренин, ёпт Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3276
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10.06.2021 11:50 Ответить
Сидит Усик на рельсе. Подходит Ломаченко и говорит - подвинься, бро!!!
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10.06.2021 11:51 Ответить
кто-нибудь обьясните боксэру принцип работы туалетов 99% подвижного состава пассажирской железной дороги
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10.06.2021 11:51 Ответить
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 1421 Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 78 Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2021 11:57 Ответить
Не слухай нікого,Саша !
Хай вони горять у пеклі !
А ти -зразу в рай !
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10.06.2021 11:54 Ответить
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 4202
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10.06.2021 11:57 Ответить
🤣👍
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10.06.2021 12:01 Ответить
Постійні удари по голові можуть зруйнувати мозок, але "скрєпи" НІ!
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10.06.2021 11:55 Ответить
Мозг и скрепы - замещаемые вещи. Одновременно в голове находиться не могут.
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10.06.2021 11:59 Ответить
Не можу не погодитись.
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10.06.2021 12:02 Ответить
Два дебила-это сила Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8541 Продолжайте в том же духе.
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10.06.2021 12:04 Ответить
Ви в пошуку собі подібних?
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10.06.2021 12:08 Ответить
Обсыхай молча.
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10.06.2021 12:10 Ответить
сашОк! Перелогинся - у тебя усик отклеился Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 6873
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10.06.2021 12:11 Ответить
Вы здесь как опарыши на куче дерьма.
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10.06.2021 12:36 Ответить
Каждый видит то, что ожидает увидеть. Твои образы живо тебя характеризуют, сашОк Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3879

Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8455
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10.06.2021 12:46 Ответить
Та да...ты и усик...как раз и есть эти два дебила...😁
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10.06.2021 12:09 Ответить
Це, при умові, що мозок це розум, а не якась там "сіра речовина"
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10.06.2021 12:05 Ответить
Состояние головы кацапа ярко описывает старый советский армейский анекдот, где прапорщик заявляет, что голова болеть не может, потому, что это кость.
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10.06.2021 12:10 Ответить
Это нормальным людям нельзя переходить дорогу на красный свет...заплывать за буйки и сидеть на рельсах....а таким как усик...зебилам и кацапам можно...даже нужно...
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10.06.2021 11:57 Ответить
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8770
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10.06.2021 12:03 Ответить
переориентировали, походу, кацапы... или закодировали, через задний проход) и сказали, не будешь поддерживать нашу политику - мы всем расскажем)))))
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10.06.2021 17:18 Ответить
Отличная статья одна из не многих на местном ресурсе.Местные боты брызжут желчью.
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10.06.2021 12:03 Ответить
офф топ
УЕФА просят сборную Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи......
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10.06.2021 12:05 Ответить
А какие там надписи-политические?
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10.06.2021 12:12 Ответить
Де це Ви прочитали?
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10.06.2021 12:12 Ответить
Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА - беспочвенны. Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8997
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10.06.2021 12:13 Ответить
После тяжелых ударов по голове неадекватное поведение закономерно - удивлятся нечему.
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10.06.2021 12:10 Ответить
так і про Клічко казали, а в ітозі його ім"ям навіть спецоперації називають
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10.06.2021 12:19 Ответить
так чехи может прикололись)))
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10.06.2021 17:19 Ответить
Тут як раз той випадок коли Українці, ті що Українці а не 'какаяразніца' хахли, будуть вболівати за Джошуа.
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10.06.2021 12:11 Ответить
Забув чемодан на вакзалє?
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10.06.2021 12:15 Ответить
а чо не на рогах електрички, піджарений? це ж зараз тренд.
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10.06.2021 12:18 Ответить
Саша Каренин)))
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10.06.2021 12:24 Ответить
...И тут подходит Петька:
-- Подвинься, Василий Иванович.
(с) старый анекдот
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10.06.2021 12:29 Ответить
Ничего.Джошик вправит ему его ватные мозги
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10.06.2021 12:31 Ответить
Как ,это сделал Медведчук Порошенку?
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10.06.2021 20:24 Ответить
Он совсем забыл о правилах смывания туалета
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10.06.2021 12:38 Ответить
Наоборот--поддержим и попросим почаще выходить на рельсы слабоумного ватана усика. Задавившему этого ватана машинисту выставлю поляну
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10.06.2021 12:42 Ответить
какое оно убогое))) туфли под шорты да еще и без носков....кем оно воспитывалось?
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10.06.2021 12:53 Ответить
Ну, носки как раз и не надо, а вот джинсы - да, не в тему. Под мокасины шорты должны быть из другого материала и другого покроя.
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10.06.2021 14:04 Ответить
через полчасика ходьбы без носков в обуви на жаре будет такой запах что даже навозные мухи будут падать в обморок). Носки должны быть априори-другое дело что это может быть спорт с укороченным выходом на щиколотку. Но там именно на голу ногу)
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10.06.2021 15:09 Ответить
этому увальню самое оно переехать жить в Крым! прямо сейчас!!! в любой там город, кроме Севастополя! чтобы хлебнул водички из крана, которой нет.... и всего остального тоже! прокацапский урод! таких надо лишать гражданства Украины! раз и навсегда!!!!!!
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10.06.2021 17:22 Ответить
Ботюни негодуют
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10.06.2021 20:25 Ответить
Он же не в наушниках с пивом сидит.
Пусть себе сидит.
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11.06.2021 02:56 Ответить
Молодец Усик, настоящий чемпион и патриот Украины.
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11.06.2021 05:36 Ответить
Это потому, что у него вместо головы - жопа
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11.06.2021 17:19 Ответить
 
 