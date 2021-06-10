Усик опубликовал фото на рельсах. "Укрзализныця" попросила больше так не делать: "Забыл о правилах поведения"

Украинский боксер Александр Усик опубликовал фото на железнодорожных путях. "Укрзализныця" просит боксера соблюдать правила безопасности и не делать подобные фотографии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныци в который раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" - говорится в сообщении.

Боксера призывают больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.

"И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - подытожили в компании.

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