Усик опубликовал фото на рельсах. "Укрзализныця" попросила больше так не делать: "Забыл о правилах поведения"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украинский боксер Александр Усик опубликовал фото на железнодорожных путях. "Укрзализныця" просит боксера соблюдать правила безопасности и не делать подобные фотографии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Укрзализныци в который раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" - говорится в сообщении.
Боксера призывают больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.
"И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - подытожили в компании.
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А в православие какого патриархата веришь?
Православные скрепы тоже мозг выедают.
Так что хорошо еще что, что сел, а не лег поперек!
главное образ, реклама, тотализатор.....
Що за хамство по відношенню до поважної країни?
Зачухана в нас тільки раша-паРаша, азіопська обісРашка. ))
Хай вони горять у пеклі !
А ти -зразу в рай !
УЕФА просят сборную Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи......
-- Подвинься, Василий Иванович.
(с) старый анекдот
Пусть себе сидит.