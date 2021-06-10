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С 1 сентября все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Технологии

С 1 сентября все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде, - Минздрав

С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения электронных больничных - медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде", - говорится в сообщении.

Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился.

"Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом (квалифицированная электронная подпись. - Ред.). Вы получите об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный лист нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже из ПФУ", - обяснили в Минздраве.

Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен "больничных"

Автор: Богдан Гуньковський
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Вы долги по больничным верните, а потом будете сказки для лохов рассказывать. Задолженность уже более 3х месяцев и 3х млрд.грн.
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10.06.2021 11:57 Ответить
Как раньше шутили - "оплата по факсу".
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10.06.2021 12:01 Ответить
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
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10.06.2021 11:59 Ответить
 
 