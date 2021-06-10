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Повышение налогов не сделает воздух чище, эти деньги нужно вкладывать в экомодернизацию, - эколог

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение налогов не сделает воздух чище, эти деньги нужно вкладывать в экомодернизацию, - эколог

Повышение экологических налогов никак не повлияет на состояние окружающей среды, если эти деньги будут направляться просто в бюджет.

 Привлеченные средства нужно вкладывать в модернизацию промышленности. Такое мнение высказал гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов, комментируя изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают рост ряда экологических налогов и сборов.

"Если собираются налоги за воздействие на окружающую среду, то они должны направляться на решение проблем окружающей среды. Мы не должны заниматься лечением последствий, а устранять причину. Для этого нужно проводить экологическую модернизацию нашей промышленности и каким-то образом стимулировать этот процесс, стимулировать инвестиции в экологические проекты и программы", - подчеркнул эксперт. По его словам, ситуация, в которой эконалог нужен лишь для наполнения бюджета, а не решения экологических проблем, свидетельствует о том, что власть не способна эффективно распоряжаться средствами.

"Если налоги повышаются просто для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете, то это не совсем вопрос экологии. Это вопрос государственного управления финансами. Видимо, никто не хочет искать эффективность внутри себя - бороться с коррупцией, неэффективным использованием государственных средств и воровством. А хочет просто поднимать налоги и зачислять деньги даже не в спецфонд, а в общий фонд бюджета", - уверен Антипов.

Напомним, в Раду подали проект изменений в Налоговый кодекс, который предполагает существенное повышение налогов и сборов практически со всех отраслей. Ряд ассоциаций и международных организаций уже выступили с критикой проекта: по их мнению, принятие подобных документов возможно только после широкой общественной дискуссии с привлечением отраслевых экспертов и представителей бизнеса, в противном случае экономическая ситуация в Украине значительно ухудшится.
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Воздух мгновенно станет чище, когда Украины вычистит всю ЗЕленую плесень.
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10.06.2021 12:06 Ответить
Повышение налогов не сделает воздух чище, эти деньги нужно вкладывать в экомодернизацию, - эколог - Цензор.НЕТ 9303
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10.06.2021 12:14 Ответить
Как же не повлияет?! Увеличится доходная масса, для распила, это и без Трусковца понятно!
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10.06.2021 12:23 Ответить
Антіпов людина Ахметова... Що він ще може сказати, дякую Цензору за чергову замовну статтю
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10.06.2021 12:31 Ответить
Экологическая ситуация в Украине очень критична, и мало того, что удар от Чернобыля пережили, теперь ежедневная травка выбросами с заводов
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10.06.2021 12:40 Ответить
Тобто нам на карман
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10.06.2021 12:55 Ответить
Идея этого Антипова не нова: этот налог платят все, а пользуется средствами один Ахметов
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10.06.2021 13:27 Ответить
Дада. Налог на дороги потерялся в бензине, а строить их берём из ковидного фонда. Возьмём налоги "на трубу" и сможем оплатить проценты по кредитам МВФ, к примеру. Смешная зелёная суета
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11.06.2021 17:27 Ответить
 
 