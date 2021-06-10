УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава"

УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Трибуна".

УАФ подтвердила, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболки сборной Украины.

Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган - "Героям слава" - должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он "несет явный политический смысл".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.