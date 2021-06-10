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УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова

УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Трибуна".

УАФ подтвердила, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболки сборной Украины.

Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган - "Героям слава" - должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он "несет явный политический смысл".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+102
Русня опять бабла подкинула еврошлюхам.
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10.06.2021 12:17
+77
Вопрос в том, что форма изначально официально уже была утверждена УЕФА, решение об этом УЕФА вступило в силу. Все. Но тут Раша подала протест. И УЕФА где много осело прикормышей Кремля поменяло свое решение. И заставляет Украину убрать слоган " Героям слава", значит раньше было можно, а теперь вдруг нельзя. И все потому что Раше агрессору, оккупанту и стране спонсирующей терроризм по всему свету это не понравилось. Как по мне это все таки воспринимается как унижение для Украины. ( и именно потому что изначально уже было принято решение о разрешении, ( форма была прорекламирована в Украине и мире) если бы это сразу запретили было бы совсем другое дело)
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10.06.2021 12:33
+71
Маша Захарова сегодня на радостях выжрет ведро водяры
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10.06.2021 12:17
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шлюхи европейские
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10.06.2021 20:23 Ответить
Гарний приклад для пояснення змісту поняття ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ...
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10.06.2021 20:37 Ответить
Єдино правильне рішення для клубів у цій ситуації - послати подалі УЕФА та увійти в Суперлігу!
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10.06.2021 20:40 Ответить
Не прогинатись у такому принциповому питанні!!!
Насправді , це важливіший матч на чемпіонаті - відстояти свою гідність!
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10.06.2021 20:39 Ответить
Згоден! Брати участь в чемпіонаті з розтоптаною гідністю - це не поважати свій народ та свою країну!
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10.06.2021 20:44 Ответить
Бельгия заказала новую форму с надписью "Героем слава!"
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10.06.2021 20:44 Ответить
Давайте вместе заставим УЕФА изменить своё мнение, размещая лозунг "Слава Украине! Героям слава!" под сообщениями УЕФА в социальных сетях.
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10.06.2021 20:56 Ответить
если честно я думал шо евротолерасты первым делом уберут карту...прям аж удивился что карту оставили
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10.06.2021 21:03 Ответить
УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 9217
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10.06.2021 21:14 Ответить
ФУ !!! КРЫСЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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10.06.2021 21:46 Ответить
А "...йло - капут!" - це також має політичний підтекст?
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10.06.2021 21:57 Ответить
А давайте уберем букру "р", а букву "л" заменим на "г" , некоторым так сложно их произносить.
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10.06.2021 21:57 Ответить
По идее - эту надпись не видели бы даже те кто пришли б на матчи сб УКраины. (надпись же - на внутренней стороне футболки) А теперь, благодаря правильному пиару заинтерсованной в раскрутке украинских героев стороны : опубликованным жалобам рашфедерации... заявлениям первых х***вых лиц... ...постановлениям УЕФА, растиражированным всеми спортивными изданиями Европы, все будут знать, что украинским героям слава
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10.06.2021 22:49 Ответить
Продажная дерьмо-организация. Байкотировать и никуда не ехать
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10.06.2021 23:07 Ответить
УЕФА идиоты .
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10.06.2021 23:23 Ответить
Пускай тогда москали, уберут название россия а назовутся московией, кем они и являются мрази !
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10.06.2021 23:35 Ответить
Ну рашисты подали протест. Это понятно.
УЕФА рассмотрело протест самостоятельно, не пригласив украинскую сторону, или все таки Украину кто то защищал и аргументировал, что то? Хотелось бы знать подробнее про этот момент. Что мешает Украине подать протест на протест и аргументированно отстоять свою точку зрения?
Выглядит, будто УЕФА просто подкупили. Сначала нет нарушений, затем резко появились и причем без объяснений со стороны УЕФА.
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10.06.2021 23:39 Ответить
Без нас. Тому Павелко вилетів з ними поговорити.
Виття на болотах не стихає ...
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11.06.2021 05:37 Ответить
А если футболисты себе набъют татухи со Степаном Андреевичем - им тоже скажут что "нельзя"..?
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11.06.2021 01:01 Ответить
УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 5278
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11.06.2021 02:53 Ответить
Ставати на коліно перед матчами на підтримку політичного руху BLM це не політика. Слава герою наркоману Джорджу Флойду! А от вшанування реальних героїв то політика, мілітаризм і хвошизм. Дивіться не переплутайте.
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11.06.2021 03:22 Ответить
Скільки ми вигукували ці гасла на наших заходах з 2014 ... Місцеві питали, що це означає. Перекладали їм і англійською, і французькою. Ніхто ніколи не сказав, що щось не так. У кожної країни, кожного народу є свої герої. Тому нормальні люди сприймають це нормально.
До речі, досить об*єктивна (хоча б нейтральна, правда, я відчуваю, що - за нас) стаття від одного з французьких ресурсів
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/euro-2021-quand-lukraine-politise-son-maillot_4636797.html?fbclid=IwAR2DrYXVof4uPqyU2tX86OvayUBuVDYZUTkTzmts0BziWPamdv8lqRtPf5s

Ось посилання на Ґардіан:
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/ukraine-new-football-kit-russia-national-team-shirt-annexed-crimea
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11.06.2021 05:35 Ответить
Уєфани суперечать самі собі.Національні гімни,що виконуються,є найбільшим політично -історичним чинником.Самі ж не спромоглися замовити нівелюючий політичний вплив гімн УЄФА.
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11.06.2021 07:12 Ответить
Vitalii Chepynoga

1 hStSsgmporlnsoreed ·

Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
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11.06.2021 07:51 Ответить
Крым наш, кричало мавзолейное быдло,это и есть нацистский лозунг ГУЛАГовских МУДАКОВ...,собиратели дерьма типа Рюсскаго мира...Паскуды позорные...
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11.06.2021 08:21 Ответить
На Евро-2012 проходившем в Украине и Польше,Крым был на карте Украины....КРЫСЫ позорные...Смерть вам быдлосам... УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 6734
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11.06.2021 08:23 Ответить
Слава Героям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смерть быдлу мавзолейному.... УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 2277 УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 2277
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11.06.2021 08:24 Ответить
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