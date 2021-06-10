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Новости Политика Украины Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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госбюджет (1154) карантин (16725) МВД (9223) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

МВД о выделении 800 млн грн из "ковидного фонда": Это первое решение, в дальнейшем будут аналогичные. В прошлом году выделили 4,7 млрд. Все они использованы законно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МВД о выделении 800 млн грн из

9 июня Кабинет Министров Украины выделил Министерству внутренних дел Украины 800 млн грн из Госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут использованы для осуществления доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина. Также выплаты будут осуществлены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания COVID-19", - объяснили в МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции

"Это первое решение в 2021 году. В дальнейшем Правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины. Ежедневно ее подразделения находятся на передовой борьбы с короновирусом. Так, за весь период эпидемии в системе МВД заболели более 52 000, а умерли от последствий болезни 246 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших возросло на 78 человек", - добавили в министерстве.

"В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины были выделены 4 млрд 708 млн 500 тыс. гривен. С целью проверки правомерности, эффективности и полноты использования этих средств была проведена проверка Государственной аудиторской службой Украины. Она в целом подтвердила законность использования государственных финансов. Установленные аудиторами отдельные незначимые финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные выводы были признаны противоправными и отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы к учреждениям системы МВД Украины", - акцентировали в МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты МВД. На эти деньги все опорные больницы можно было бы обеспечить кислородными станциями, - нардеп "Голоса" Совсун

"Подразделения Министерства внутренних дел продолжают эффективно выполнять задачи, связанные с эпидемиологическими мероприятиями в стране, ежедневно контактируют и обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина", - резюмировали в ведомстве.
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Топ комментарии
+15
Так от чому в нас померло від ковіду 100 тисяч осіб.
Бо всі кошти пішли МВД,
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10.06.2021 12:35
+13
А тоді дивуємося чому мусора за Вовіка так дупу рвуть.
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10.06.2021 12:36
+11
Задихайтеся, помирайте, головне для Зеленського- кинути зайву кісточку беркутятам Авакова.
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10.06.2021 12:35
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Так от чому в нас померло від ковіду 100 тисяч осіб.
Бо всі кошти пішли МВД,
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10.06.2021 12:35 Ответить
А тоді дивуємося чому мусора за Вовіка так дупу рвуть.
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10.06.2021 12:36 Ответить
Бо він їх годує.
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10.06.2021 12:55 Ответить
Кормим их мы, платя надоги, а не это чмо Вава.
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10.06.2021 12:59 Ответить
Але він розпоряджається податками.
Комусь дасть, а комусь і ні, як армії на передовій.
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10.06.2021 13:01 Ответить
Задихайтеся, помирайте, головне для Зеленського- кинути зайву кісточку беркутятам Авакова.
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10.06.2021 12:35 Ответить
Новый тип воров в законе - МВД. Только вот вопрос: санкции снбо будут?
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10.06.2021 12:37 Ответить
Лучше эти деньги выделите на больных и несчастных, у которых не хватает средств не то что на лечение, а нормальное питание. Накрасть вы еще успеете без всякой Борьбы и прочей ахинеи.
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10.06.2021 12:37 Ответить
Мусара важніше з яких 90 % нічого не роблять , чуть баригують.
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10.06.2021 12:38 Ответить
Філія ФСБ в Україні відгодовує філію "Росгвардии" в Україні!
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10.06.2021 12:38 Ответить
"Установленные аудиторами отдельные незначимые финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6%" - мизерные 26 500 000 грн. Всего один миллион долларов - сущий пустяк для Рюкзакяна.
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10.06.2021 12:40 Ответить
А шо значит из КОВИДНОГО ФОНДА? ****** ...
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10.06.2021 12:40 Ответить
Виглядає так, що Вава діє за планом свого запоребрикового хазяїна, в намаганні узурпувати владу. Відбудовує совок.
Підгодовані силовики та преса.
Мда. Наобирали.
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10.06.2021 12:43 Ответить
мде... раньше мусорским был только Харьков, а теперь вся країна
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10.06.2021 12:44 Ответить
авакова абіжать ніззя і сцикотно! він занадто багато знає
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10.06.2021 12:45 Ответить
Очередное позорище в долгой 30-летней истории.Я бы сказал что все 30 лет стыд и позор,но особенно сильно последние годы.
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10.06.2021 12:50 Ответить
" Кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров`ям "
МВС про виділення 800 млн грн з "ковідного фонду": Це перше рішення, в подальшому будуть аналогічні. Торік виділили 4,7 млрд. Усі вони використані законно - Цензор.НЕТ 3251
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10.06.2021 12:51 Ответить
Итого более 5 миллиардов нецелевого использования бюджетных денег. Т е. чистой воды УГОЛОВКА.
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10.06.2021 12:56 Ответить
Конечно, "законно". Особенно компенсация 0,6 млн мужу венедиктовой - сами же скоты эти законы и писали, при поддержке быдлоизбирателей.
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10.06.2021 13:04 Ответить
"Мы вас имели,имеем,и в дальнейшем будем иметь"
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10.06.2021 13:06 Ответить
Ковидный фонд - это здоровская кормушка.
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10.06.2021 13:09 Ответить
90% населения страны лечатся от ковида за свой счет, потому что авакову мало бюджета МВД,оно ещё запустило свою лапу в ковидный фонд. Мразь.
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10.06.2021 16:08 Ответить
Иногда задаюсь вопросом - кто у нас президент, всенародно избранный Шмаркля или безсменный министр МВД Авакян?
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10.06.2021 19:40 Ответить
МВД выделено из Ковидного фонда 5,5 млрд грн, в Нацполиции средний размер доплаты на 1-го врача составил 31922 грн в месяц, средний медперсонал - 29244 грн, младший медперсонал - 20239 грн, другие медработники - 20239 грн. А сколько на те же цели выделено МОЗ и какие среднемесячные доплаты врачам и медсестрам? https://glavcom.ua/ru/news/audit-koronavirusnyh-rashodov-na-mvd-vyyavil-narusheniy-na-265-mln-grn-761372.html
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11.06.2021 13:38 Ответить
 
 