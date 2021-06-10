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Интеграция энергосистемы Украины в ЕС невозможна из-за долгов и политики НКРЭКУ, – Энергосообщество ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Интеграция энергосистемы Украины в ЕС невозможна из-за долгов и политики НКРЭКУ, – Энергосообщество ЕС

Энергетическое сообщество Европейского Союза не сможет подтвердить сертификацию оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" из-за критического финансового положения самой компании и отрасли в целом.

 Об этом заявил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач во время выступления в Киеве.

"Укрэнерго" в процессе сертификации, регулятор (НКРЭКУ - прим.) на прошлой неделе направил нам промежуточное решение. Одна из пунктов, который мы должны проверить – это финансовое состояние оператора системы передачи. Как мы можем принять положительное заключение сертификации самой убыточной компании –это невозможно, это так не работает. Поэтому не ожидаете этого", - сообщил глава Энергосообщества. Он подчеркнул, что сертификация "Укрэнерго" - это одно из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E. Отдельное внимание глава Энергосообщества уделил схемам и манипуляциям на оптовом рынке электроэнергии, которые угрожают стабильности функционирования системы и роли в этих схемах НКРЭКУ. "Регулятор на прошлой неделе закрыл некоторые пробелы в махинациях на рынке, внеся изменения в "ковидное" постановление. То есть была реальная возможность для кого-то манипулировать. Кроме того, есть проблема не надлежащего регулирования балансирующего рынка. В Украине он работает некорректно", - отметил Копач.

Отметим, что именно из-за сомнительных решений НКРЭКУ в отношении работы балансирующего рынка, возникли схемы "торговли воздухом", которые привели к рекордному обвалу цен и миллиардным убыткам государственных компаний в мае 2021 года. НКРЭКУ признала махинации лишь 2 июня, дав возможность трейдерам в течение мая беспрепятственно заниматься махинациями.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен. Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями. НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго. 
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Топ комментарии
+19
"победа за победой" у коземанды......
хорошо бы после саммита в Женеве в крепостные не записали......
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10.06.2021 12:44
+15
ну вот...что ни день то...ЗЕдостижения...ну просто оглушительный успех на мировой арене (не цирка)))
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10.06.2021 12:48
+11
УРОДЫ,,,,,,
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10.06.2021 12:44
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"победа за победой" у коземанды......
хорошо бы после саммита в Женеве в крепостные не записали......
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10.06.2021 12:44 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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10.06.2021 12:55 Ответить
Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС - Цензор.НЕТ 6857
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10.06.2021 12:59 Ответить
Ты очень странный... Ты думаешь их поставили рулить для побед Украины, что ли?
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10.06.2021 13:01 Ответить
Правила энергорынка, по которым сейчас торгуют воздухом, вводились при Пете в январе 2019г., как и развод населения оплатить "зеленую энергетику"
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10.06.2021 13:47 Ответить
Не бреши. набагато раніше. Інша справа, що ніхто відрегулювати не береться.
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10.06.2021 14:06 Ответить
платежка за электричество вам в руки, учите мат.часть перед тем как писать что-то.
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10.06.2021 14:39 Ответить
Тада.
При ЗЕ только за последний год эта патежка выросла на 56%.

Учи матчасть перед тем, как писать.
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10.06.2021 21:33 Ответить
яж пишу тебе, учи мат часть, не при ком выросла платежка, а на основании чего выросла, открываешь законы и смотришь даты при ком, что принималось на основании чего тебе сейчас начисляют в платежке.
с твоей логикой самы лучший президент был Янукович, т.к. после него, уже при Пете - платежка выросла в 400%
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14.06.2021 20:14 Ответить
значит повысят цены)
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10.06.2021 12:44 Ответить
УРОДЫ,,,,,,
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10.06.2021 12:44 Ответить
" Без ілюзій про Зеленського "
https://www.youtube.com/watch?v=WGz91U8LuDw
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10.06.2021 12:46 Ответить
ну вот...что ни день то...ЗЕдостижения...ну просто оглушительный успех на мировой арене (не цирка)))
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10.06.2021 12:48 Ответить
И на фоне всей этой жопы, по мнению зебобиков, Украине просто жизненно необходимо построить новый ************** университете! Когда они уже деньгами удавятся!
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10.06.2021 17:27 Ответить
Интеграция энергосистемы Украины в ЕС невозможна из-за долгов и политики НКРЭКУ, – Энергосообщество ЕС - Цензор.НЕТ 3268 шо ви ми вже там , а через 3 роки ше далі будемо
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10.06.2021 12:53 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!))
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10.06.2021 12:54 Ответить
Не хотят дружить с бедными.
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10.06.2021 12:55 Ответить
Просто локшина в Європі та США не прокатує !!!)))
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10.06.2021 12:58 Ответить
Не хочуть маратися об лайно.
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10.06.2021 13:00 Ответить
для аборигенов зажали, даже, стеклянные бусы
виртуальный бисер мечут (вступление в НАТЫ, ЕСЫ потом, когда то, если вы захотите)
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10.06.2021 13:28 Ответить
а простите за нескромный вопрос... а зачем "интегрироваться" в электросистему ес?
цены на электрику и так как в европпе. кому эта интегрилка спать не дает?
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10.06.2021 12:55 Ответить
Хочешь в таежный саюс?
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10.06.2021 12:56 Ответить
У України є два шляхи розвитку-євроінтеграційний чи повернення в "родную говєнь" Московію !!!)))
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10.06.2021 12:57 Ответить
Почему нужно обязательно во что-то вступать? Может своим умом пора жить, не надеясь на доброго дядю?
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10.06.2021 12:59 Ответить
Вектор розвитку та вступ до будь-чого це різні речі !!!)))
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10.06.2021 13:00 Ответить
Конкретно в энергорынок ЕС нам зачем? Там вектор в пользу дико дорогой зелёной энергетики. Оно нам надо сейчас?
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10.06.2021 13:09 Ответить
Є інший шлях,повернення в родную говєнь Московію!!! Кучма вже впроваджував багатовекторну політику ,отримали олігархію !!!)))
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10.06.2021 13:26 Ответить
А овоч "внеблоковість". Отримали війну з кацапами.
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10.06.2021 13:30 Ответить
Неможливо весь час бовтатись, як лайно в ополонці,тре гребти до якогось берега !!!)))
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10.06.2021 13:32 Ответить
С коррупционерами никто не хочет иметь дело, если на западе репутация дороже денег, то у нас репутация - кто искусней ограбил государство и не сел - тот "профессионал в своем деле". НКРЭКУ - должна в полном составе для начала пойти в отставку, а потом сесть с полной конфискацией имущества.
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10.06.2021 12:57 Ответить
Даёшь интеграцию в мордор, узеленскага это хорошо получается!
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10.06.2021 13:02 Ответить
А где и кто видел дурака, который в серьёзное дело берёт того, у кого миллиардные долги за много лет?
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10.06.2021 13:04 Ответить
За яких "много лет"?
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10.06.2021 13:31 Ответить
Долги ведь за три месяца не возникают. Год указать не смогу точно. И никто не сможет. И причина долгов конечна разная, начиная от коммунальных, которым запросто 25 лет. И взаимо-расчёты между юр-лицами всех мастей и форм собственности. По красивому и умному это называется финансово-правовой нигилизм или беспредел (поКуизм по народному). Но вот пришло время собирать камни. С такими дело не имеют---и правильно. Мнение моё субъетивно конечно. Не для дисскусий в смысле.
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10.06.2021 17:07 Ответить
Два роки тому, енергетика була прибуткова.
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10.06.2021 17:31 Ответить
Спасибо за инфу. Но и монополистом тоже тогда абсолютным была. А это уже иная прибыльность. Особо когда многие отрасли в долгах. Классика жанра олигархической системы в стране любой.
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10.06.2021 17:35 Ответить
Вальдемар спалює всі містки в Європу і пхає нас до московії, при цьому чеше, що він за ЄС і НАТО. Слова і справи розійшлися, а що йому робити в Європі, як всі його фільми і програми "кварталу" виключно для московитів і малоросів.
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10.06.2021 13:08 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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10.06.2021 13:30 Ответить
нарид Украины озабочен проблемами местных хитрозадых мародеро-инвесторов
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10.06.2021 13:21 Ответить
в Украине правили, правят и в ближайшие лет 25, минимум, будут править олигархи. при таком феодально-олигархическом строе слова "рынок" и "прозрачный" никогда не будут присутствовать ни на микро- ни на макроэкономическом уровнях. а рынок электроэнергии - такое место, где воровать очень легко. нет ни килограммов, ни кубометров, воруй - не хочу.
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10.06.2021 14:29 Ответить
А шо такоє??? У нас по другому нельзя, где беня коломойский харчеваться будет???

Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн)
https://m.censor.net/ru/news/3203563/************************************************************************?fbclid=IwAR22LkdvcerES1zkL5U93uRPI9aUIW_V92a6X7iM29w3F8IEo_waQdPeCio
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10.06.2021 17:41 Ответить
Приехали...

Спасибо вам, зебилы.
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10.06.2021 21:31 Ответить
зеленый борется с олигархами, говорите? Ха-ха-ха... развод для зебилов и мародерство НА ВСЕМ!
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10.06.2021 21:37 Ответить
 
 