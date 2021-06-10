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Таможенник Щуцкий инициировал свое отстранение от должности на время расследования коррупции на Волынской таможне

Таможенник Щуцкий инициировал свое отстранение от должности на время расследования коррупции на Волынской таможне

Директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий отстранен от должности на время проведения служебного расследования по факту коррупции на Волынской таможне и заявлениям в СМИ о его возможной причастности к данному делу.

Об этом Шуцкий заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Коррупция есть везде. Этого никто не отрицает. Но ее нужно искоренять не только на украинской таможне. Поэтому "вешать" всех собак на таможенников – не решение проблемы...Но тех таможенников, кто в рамках своей работе может вести коррупционную деятельность – это 5, максимум 10% от всего количества сотрудников. Большая часть из них работает в административных зданиях и не имеет никакого контакта с грузами и, тем более, с контрабандистами", - отметил он.

По его словам, пример с Волынской таможней на прошлой неделе – наглядное тому подтверждение, все сотрудники автоматически получили клеймо "коррупционеров".

Щуцкий при этом утверждает, что инциденту с задержанием коррупционера на Волынской таможне он не имеет никакого отношения. 

"На сегодня ни ГБР, ни другие правоохранительные органы ничего, кроме факта досмотра автомобиля этого начальника таможенного поста и изъятия крупной суммы денег – не сообщали. Поэтому новости или заявления кого-то о том, что я там каким-то образом фигурирую – просто выдумки", - утверждает он.

"Я работал на Волынской таможне в 2016 году. С того времени не имею никакого отношения к этому региону. Почему вдруг меня решили связать с этой историей – можно только догадываться. По всей видимости, работа нашего аналитическая департамента мешает жить определенным "делкам", которые привыкли нечестным путем "зарабатывать" на украинской таможне...То есть определенные структуры, связанные с контрабандными схемами, которым мы "наступили на горло", пытаются таким образом сделать нас более сговорчивыми", - добавил он.

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Более того, Щуцкий считает, что ситуацию с задержанием сотрудника Волынской таможни могли подстроить специально.

"Воспользовались ситуацией. Видимо, в их понимании тот факт, что я когда-то работал на Волыне, должен был стать неким аргументом в моем якобы участии в коррупционной схеме...То есть, совершенно очевидно, что это бред и конкретных подтверждений этому нет и быть не может. Но я понимаю, почему это подхватывает пресса – никто не читает позитивные истории, всех интересует только негатив. Людям нужен Джокер, никому не нужны супергерои", - заявил он.

"Я понимаю, какие группы к этому могут быть причастны", - добавил он.

Отвечая на вопрос, был ли он лично знаком с Михаилом Бурдейным, которого подозревают в участии в схеме на Волынской таможни, Шуцкий отметил: "Я знаю почти всю Волынскую таможню, особенно на уровне руководства, начальников таможенных постов, старших смены. Точно так же, как и в Шегенях, Краковце, Раве-Русской, в других областях. Это моя работа".

"Поэтому я принял решение, чтобы не было никаких спекуляций вокруг этой истории с Волынской таможней, написать письмо на руководителя таможенной службы Павла Рябикина с просьбой провести служебное расследование по данному факту по мне и на время, пока будет идти разбирательство, освободить меня от должности директора департамента. Рябикин мою просьбу поддержал и с 9 июня я временно отстранен. Я считаю, что в сложившейся ситуации — это единственный способ остановить распространение абсолютно надуманных спекуляций", - добавил он.

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Автор: 

контрабанда (2409) коррупция (8558) таможня (1958) Щуцкий Александр (5) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+1
Ну правильно - надо кубышки успеть по соседям распихать, а не на работе сидеть.
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10.06.2021 12:56
+1
на госслужбе, на время "отстранения", зарплату "отстраненному" платят?
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10.06.2021 13:02
+1
честный парень - это ж очевидно..., трудно в нашей стране поверить не только в справедливость, а вообще понять где правда, а где ложь - взяточники таможенники продолжают жить на воле и работать, взяточники судьи продолжают судить по справедливости и жить спокойно..., предатели родины восстанавливаются в должности и требуют вернуть им честно заработанное за годы, когда они продавали родину нашим врагам... и вообще коррупционеры и взяточники всех мастей и рангов чувствуют себя в нашей стране уверенно и под защитой..., хочется проснуться...
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10.06.2021 13:05
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Ну правильно - надо кубышки успеть по соседям распихать, а не на работе сидеть.
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10.06.2021 12:56 Ответить
Свого пхнуть , і плювали всі на ту корупцію
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10.06.2021 12:59 Ответить
на госслужбе, на время "отстранения", зарплату "отстраненному" платят?
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10.06.2021 13:02 Ответить
Наверное человек И. Палицы (тот что правая рука Коломойского) На Волыни Палица всю власть подомял под себя, и кстати Палица много траслировал на своём ТВ канале "Аверс" Шария.
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10.06.2021 13:04 Ответить
Палица близок к Коломойскому, а значит и близок к партии "Слуга народа", скорее всего от туда и растут ноги.
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10.06.2021 13:05 Ответить
честный парень - это ж очевидно..., трудно в нашей стране поверить не только в справедливость, а вообще понять где правда, а где ложь - взяточники таможенники продолжают жить на воле и работать, взяточники судьи продолжают судить по справедливости и жить спокойно..., предатели родины восстанавливаются в должности и требуют вернуть им честно заработанное за годы, когда они продавали родину нашим врагам... и вообще коррупционеры и взяточники всех мастей и рангов чувствуют себя в нашей стране уверенно и под защитой..., хочется проснуться...
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10.06.2021 13:05 Ответить
Думаю что при Зеленском коррупция в стране выросла.
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10.06.2021 13:07 Ответить
Т.е. может ещё вернуться на должность!?
Ну, да ..... Проблемы с зе-кадрами......
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10.06.2021 13:16 Ответить
Хай пустить сльозу і скаже "Я не винен, це наклеп", чи візьме одіяло в клітинку. Авось проканає
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10.06.2021 13:45 Ответить
На поліграф цього Щуцького, а заодно і город перекопать у нього на дачі і у всіх родичів. Може десь щось і знайдеться.
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10.06.2021 16:55 Ответить
 
 