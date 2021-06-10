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Новости За рубежом
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В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова

В России прокомментировали решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Чемпионат".

Так, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков категорически не согласен с решением УЕФА: "Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти. ... Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса".

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала решение УЕФА.

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - заявила Захарова.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев заявил: "Можно же изначально сделать форму без спорных территорий. Всю жизнь играли в форме без территорий, зачем им это понадобилось?".

Также читайте: Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
В Украине НЕТ спорных территорий.
Крым и Донбасс это Украина. Точка!
И запоребриковский вой на болотах лишнее тому доказательство.
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10.06.2021 13:15
+21
Бельгия - Россия 5-0
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10.06.2021 13:09
+16
Русские без Мельдония просто нули.
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10.06.2021 13:09
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Бельгия - Россия 5-0
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10.06.2021 13:09 Ответить
А ще й данці напхають лаптям повну кашолку...
В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 6699
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10.06.2021 13:25 Ответить
Список національних девізів:

Україна -Слава Україні ! Героям Слава !

Бельгія - нід. Eendracht maakt macht, фр. L'union fait la force і нім. Einigkeit gibt Stärke

(Єдність дає силу)

Росія - нині нема !!!!!! В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 1066 В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 355





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10.06.2021 14:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B2
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10.06.2021 14:34 Ответить
Русские без Мельдония просто нули.
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10.06.2021 13:09 Ответить
Нє, ну там є такий чудо-форвард - дзюба. Той і без мельдонію може нашу киву запхати за пояс (в усіх сенсах) В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 9580 .
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10.06.2021 13:27 Ответить
Гарно тіпає маскалоту бандерівське привітання. Бандери залили їм сала за шкіру. В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 7042
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10.06.2021 13:11 Ответить
Да конфликт - то только у вас и только в вашей голове ...
Откуда обычный человек может догадываться о чем думает сумашедший ? В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?" - Цензор.НЕТ 1800
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10.06.2021 13:14 Ответить
скрєпно. "а на лєвой груді профіль сраліна"...
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10.06.2021 13:14 Ответить
В Украине НЕТ спорных территорий.
Крым и Донбасс это Украина. Точка!
И запоребриковский вой на болотах лишнее тому доказательство.
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10.06.2021 13:15 Ответить
Надпись "Героям слава" придется скрыть аппликацией с не несущей политического подтекста надписью "Путин - *****".
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10.06.2021 13:20 Ответить
Колосков-***** мокрожопый,как и вся их мельдониевская шобла,еще пасть открывает.про машку-стакан вообще молчу
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10.06.2021 13:21 Ответить
І не стихає скрегіт зубовний на расії...
...чим я дуже задоволений!
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10.06.2021 13:23 Ответить
ну конечно, когда все оплачено агрессором и страной террористов.
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10.06.2021 13:38 Ответить
Параша йде на ......... і до ..еніної мами.!
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10.06.2021 13:40 Ответить
взагалі-то касапську федерацію, як представника країни агресора/окупанта, давно потрібно було перевести як мінімум, в статус "тимчасово призупинене членство в ФІФА". І тоді - жодних питань не виникало б...
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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10.06.2021 14:03 Ответить
Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 14:57 Ответить
Пусть лает руская собака - пока не лопнет её срака.
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10.06.2021 17:04 Ответить
"Зачем изначально идти на конфликт?"
Це говорять підараси, які окупували крим і почали війну в лугандоні?
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10.06.2021 19:31 Ответить
кацапи ви УБЛЮДКИ і ПІДАРАСИ.
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10.06.2021 23:55 Ответить
 
 