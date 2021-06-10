В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России прокомментировали решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Чемпионат".
Так, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков категорически не согласен с решением УЕФА: "Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти. ... Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса".
Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала решение УЕФА.
"Спорт - не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - заявила Захарова.
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев заявил: "Можно же изначально сделать форму без спорных территорий. Всю жизнь играли в форме без территорий, зачем им это понадобилось?".
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Україна -Слава Україні ! Героям Слава !
Бельгія - нід. Eendracht maakt macht, фр. L'union fait la force і нім. Einigkeit gibt Stärke
(Єдність дає силу)
Росія - нині нема !!!!!!
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Откуда обычный человек может догадываться о чем думает сумашедший ?
Крым и Донбасс это Украина. Точка!
И запоребриковский вой на болотах лишнее тому доказательство.
...чим я дуже задоволений!
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
Це говорять підараси, які окупували крим і почали війну в лугандоні?