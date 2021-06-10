УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ
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Украинская ассоциация футбола ведет переговоры по поводу того, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который сегодня запретил УЕФА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту Tribuna.com сообщил источник из Ассоциации футбола Украины.
Ранее стало известно, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Море удовольствия мы получим слушая как оне сами будут признавать ся в УЕФА , шо мол ***** это карлик ПУ !
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
Т.е. ваш вариант заменить надпись "Героям слава" на "целую обнимаю" ?
кстати, неплохой вариант для татухи на лбу. тебе будет к лицу.
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
якесь не дуже політкоректне.
Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів які з 18 ст. замаскувалися навіть під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під липових але чумусь нібито як слов'ян росіян -русичів. А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство московія - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-