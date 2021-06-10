РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12093 посетителя онлайн
Новости ОбществоСпорт
6 460 42
сборная по футболу (284) сборная Украины (268) УЕФА (337)

УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры по поводу того, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который сегодня запретил УЕФА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту Tribuna.com сообщил источник из Ассоциации футбола Украины.

Ранее стало известно, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Придется закрыть эту надпись нашивкой "Путин - *****" Она точно не несет никакого политического подтекста.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:14
+12
При Порохе такого бы не было.
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:16
+12
Считаю что тут нужно делать упор на то что УЕФА утвердило изначальный вариант формы. т.е. решение вступила в силу. И менять его за день до начала чемпионата как то странно и то по заявлению одной страны с темным прошлым и настоящим , и не только в политике но и погрязшей в допинговых скандалах лишенный права на флаг, гимн, форму с определенной символикой и т.д. Чудо просто какое то.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та всё просто! Заявить, что всё уже напечатано и теперь надпись застегать нитками точно по буквам, в цвет фона... Толстым слоем, чтоб уж наверняка. УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ - Цензор.НЕТ 7252
показать весь комментарий
10.06.2021 13:08 Ответить
УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ - Цензор.НЕТ 9343
показать весь комментарий
10.06.2021 13:09 Ответить
Так все просто заявити шо не будемо виступати і всьо тут , квітка
показать весь комментарий
10.06.2021 13:09 Ответить
Ну так, назло запоребрику відморозити собі вуха.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:12 Ответить
Ненене. Просто надпись нитками задекорировать и всё.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:12 Ответить
може "крапка"?
показать весь комментарий
10.06.2021 13:22 Ответить
Ні квітка , поставити їх шо вони собі думають,
показать весь комментарий
10.06.2021 13:25 Ответить
не проканает
показать весь комментарий
10.06.2021 13:20 Ответить
Пробовать надо.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:20 Ответить
Дисквалифицируют и мы кацапам на потеху, вообще пролетим мимо ЧМ. И что дальше?
показать весь комментарий
10.06.2021 13:22 Ответить
С его вдруг дисквалифицируют? На это нужны основания.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:26 Ответить
шо там пробувати діяти потрібно
показать весь комментарий
10.06.2021 13:28 Ответить
Попытка - это вообще-то и есть действие в процессе, до момента завершения.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:29 Ответить
Тупо дисквалифицируют и все! Это по сути коммерческая организация, а не суд с его римским правом
показать весь комментарий
10.06.2021 13:21 Ответить
Кому потрібен міждународний конфлікт
показать весь комментарий
10.06.2021 13:11 Ответить
кацапам.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:12 Ответить
Отказаться от участия и на СНБО ввести санкции против УЕФА.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:13 Ответить
Придется закрыть эту надпись нашивкой "Путин - *****" Она точно не несет никакого политического подтекста.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:14 Ответить
И вмемсто гимна включить на стадионе.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:16 Ответить
Это не пройдёт , а вот просто Пуйло написать ... Нехай потом ********* мосфутбола доказывает в УЕФА , шо Пуйло это ***** , а ***** это карлик Пу .
Море удовольствия мы получим слушая как оне сами будут признавать ся в УЕФА , шо мол ***** это карлик ПУ !
показать весь комментарий
10.06.2021 13:20 Ответить
вариант, ПТН_ПНХ
показать весь комментарий
10.06.2021 14:28 Ответить
При Порохе такого бы не было.
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:16 Ответить
УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ - Цензор.НЕТ 4369

Т.е. ваш вариант заменить надпись "Героям слава" на "целую обнимаю" ?
показать весь комментарий
10.06.2021 13:23 Ответить
не. на "отращиваю уши для лапши".
кстати, неплохой вариант для татухи на лбу. тебе будет к лицу.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:27 Ответить
Мой вариант,- оставить все, как есть, а разного рода парашников и подпарашников послать на обрезанный ..., ну вы поняли куда.
показать весь комментарий
10.06.2021 15:31 Ответить
При нем такого на форме сборной действительно не было.
показать весь комментарий
10.06.2021 15:27 Ответить
И это все на, что у вас хватило вашего скудного интелекта? 😏
показать весь комментарий
10.06.2021 15:33 Ответить
Считаю что тут нужно делать упор на то что УЕФА утвердило изначальный вариант формы. т.е. решение вступила в силу. И менять его за день до начала чемпионата как то странно и то по заявлению одной страны с темным прошлым и настоящим , и не только в политике но и погрязшей в допинговых скандалах лишенный права на флаг, гимн, форму с определенной символикой и т.д. Чудо просто какое то.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:17 Ответить
УФФ потребовать от УЕФА запрета использовать на чемпионате Парашей флага пособников нацистов русских дивизий Ваффен СС и пособника гитлеровской Германии Власова
показать весь комментарий
10.06.2021 13:19 Ответить
кому не нравиться пусть не смотрят. Не понятно как надпись влияет на результаты матча? Может выразить недовольство по поводу их футболок, пусть докажут что там все правильно написано.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:36 Ответить
Как вариант, разрешить кацапам на своей форме написать - "путин не ху*ло"
показать весь комментарий
10.06.2021 13:50 Ответить
взагалі-то касапську федерацію, як представника країни агресора/окупанта, давно потрібно було перевести як мінімум, в статус "тимчасово призупинене членство в ФІФА". І тоді - жодних питань не виникало б...
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:15 Ответить
Надпись Героям слава! была на внутренней стороне воротника где цепляют бирку с размером и которая никому не была видна - ни самим героям, ни кацапам, ни посторонним зрителям. Фоновый шум на пустом месте, чтобы чем- то заполнить ожидание начала Евро.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:23 Ответить
хто підкаже на яких офіційних сторінках УЄФА буде найефективніше розгорнути аргументовану полеміку англійською про підозри в корумпованості?
показать весь комментарий
10.06.2021 14:39 Ответить
Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:56 Ответить
А слово "Україна" ще не заборонили? Бо для Московії саме звучання цього слова
якесь не дуже політкоректне.
показать весь комментарий
11.06.2021 05:14 Ответить

Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів які з 18 ст. замаскувалися навіть під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під липових але чумусь нібито як слов'ян росіян -русичів. А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство московія - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-
показать весь комментарий
11.06.2021 06:54 Ответить
Хай скажуть спасибі, що не "Смерть ворогам!"
показать весь комментарий
11.06.2021 07:36 Ответить
ЕСЛИ ЗАПРЕТЯТ ЗНАЧИТ В УЕФА ЗАСЕЛИ РОССОФАШИСТЫ !!!
показать весь комментарий
11.06.2021 19:20 Ответить
 
 