Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат

В сравнении с маем прошлого года цены производителей промышленной продукции выросли на 33,1%. В пределах Украины цены выросли на 25,4%, а за пределами - на 65,9%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

Так, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, а в пределах Украины - на 21%, и на 61,7% за пределами Украины.

Отмечается, что больше всего выросли цены в производстве сахара - на 61,6%, внутри Украины на 68%.

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