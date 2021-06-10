Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат
В сравнении с маем прошлого года цены производителей промышленной продукции выросли на 33,1%. В пределах Украины цены выросли на 25,4%, а за пределами - на 65,9%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.
Так, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, а в пределах Украины - на 21%, и на 61,7% за пределами Украины.
Отмечается, что больше всего выросли цены в производстве сахара - на 61,6%, внутри Украины на 68%.
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ну да скупил всю клубнику . половину отвез военным а на остальную поднял цену