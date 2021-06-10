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Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат

В сравнении с маем прошлого года цены производителей промышленной продукции выросли на 33,1%. В пределах Украины цены выросли на 25,4%, а за пределами - на 65,9%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

Так, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, а в пределах Украины - на 21%, и на 61,7% за пределами Украины.

Отмечается, что больше всего выросли цены в производстве сахара - на 61,6%, внутри Украины на 68%.

Также читайте: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат 01

Автор: 

продукты (1532) цены (2290) Госстат (220)


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Топ комментарии
+14
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4802
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10.06.2021 13:26
+14
АМКУ сейчас под контролем у настоящего барыги.

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8647
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10.06.2021 13:29
+13
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9507
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10.06.2021 13:24
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Не може бути, жити стало краще веселіше.
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10.06.2021 13:21 Ответить
Когда дебилов предупреждали, что тупое повышение налогов, тарифов и минималки в период жесточайшего кризиса в экономике приведет именно к этому, они слушать не хотели.
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10.06.2021 13:34 Ответить
МИ на правильному шляху ше 3 рочки і Норвегія курить.
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10.06.2021 13:36 Ответить
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6422
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10.06.2021 13:22 Ответить
ЭТО СГОВОР И ГЕНОЦИД ,ВСЕ ВИНОВНЫХ НА НАРЫ НА ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
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10.06.2021 13:24 Ответить
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4802
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10.06.2021 13:26 Ответить
Это ДА ,помню при Барыге ,раза в три цены выросли на всё ,а тарифы раз в 8-10 ,поэтому 30% можно считает нехилым результатом ..
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10.06.2021 13:34 Ответить
Ага, только в какой реальности?

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5458
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10.06.2021 13:38 Ответить
И это данные только по февраль, можем пересчитать по июнь и еще больше "повеселиться". Так?
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10.06.2021 13:43 Ответить
Та эти данные можно только на стене в общественном сортире рисовать и в них не хватает самой малости ,тарифов на газ ,отопление ,воду ,квартплату ,телефон но их лучше в сортире не рисовать ,бо человек зайдёт пописать а увидев их заодно и покакает ..
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10.06.2021 14:09 Ответить
Ну, судя по твоему поносу, ты увидел новые тарифы от бубочки С облгченьицем !
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10.06.2021 14:22 Ответить
Сама найкраща оцінка діяльності зе-прахвесіоналов. Аграрна країна і шо?
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10.06.2021 13:49 Ответить
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9507
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10.06.2021 13:24 Ответить
Это прямо праздник какой-то. Вот так наголасовали недоумки

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1333
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10.06.2021 13:24 Ответить
На 30 відсотків ?!! В півтора раза - як мінімум! Квитки на електричку в два рази ! Тишком-нишком дожимають останні соки. Отримайте, зелені, повелись на брехунів-популістів...
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10.06.2021 13:24 Ответить
а что АМКУ ауууу?.......
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10.06.2021 13:24 Ответить
АМКУ сейчас под контролем у настоящего барыги.

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8647
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10.06.2021 13:29 Ответить
А куда им деваться--ведь печатание "пустых" купюр повысилось тоже...))
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10.06.2021 13:25 Ответить
Рефинанс через банки ради ОВГЗ. Точ-в-точ как и у Яныка в 2012-2013 годах. Полная калька.
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10.06.2021 13:31 Ответить
ну шо зебобики . это опять происки Пороха ?

ну да скупил всю клубнику . половину отвез военным а на остальную поднял цену
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10.06.2021 13:25 Ответить
По іншому до баранів не дійде
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10.06.2021 13:36 Ответить
Характерным признаком дебилизма есть то, что поциент не видит связи между причиной и следствием. Если поднять МРОТ и пенсии за счет увеличения поборов с производителей то ясен пень, цены поднимуться. Так можно делать неоднократно, запиливая в промежутках между первои второй фазами зачотные видосики. Так и жывем.
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10.06.2021 13:53 Ответить
А як таквиходить що ціни в Україні майже як у Британії на продукти а іноді й вищі а з/п на багато меньша, дуже на багато? Й постіно ниють що грошей "немає" ті хто з/п людям має плотить.
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10.06.2021 14:12 Ответить
Хуже не будет 🤣🤣🤣
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10.06.2021 14:17 Ответить
это мы и без госстата знаем... прочувствовали...
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10.06.2021 14:27 Ответить
Подсолнечное масло "Щедрий дар" вчера в АТБ стоит 61 гривна за 850 грам...
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10.06.2021 14:39 Ответить
Сахарные заводы контролирует ... Зе?
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10.06.2021 14:59 Ответить
Рост МРОТ и рост налогов контролирует Зе. Остальное уже следствие.
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10.06.2021 15:22 Ответить
Навіть цікаво, яким боком цукрові до олії?
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10.06.2021 15:50 Ответить
"больше всего выросли цены в производстве сахара" Источник: https://censor.net/ru/n3270585
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10.06.2021 17:13 Ответить
Он таких дебилов как ты контролирует!
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10.06.2021 22:00 Ответить
В магазинчике рафинированное подсолнечное масло из Польши - 50 грн за 1 л. Украинское по такой цене в супермаркетах еще найти нужно, и то это бутыль 0,85 или 0,78 л, то есть по факту - дороже. И это не правительство, это торгаши такие накрутки делают. Украина - в мировых лидерах по экспорту подсолнечного масла, значит продает за кордон гораздо дешевле, чем на нашем местном рынке.
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10.06.2021 15:25 Ответить
По олії трохи не так, там контракти підписані з фіксованою ціною, восени все буде рівномірно дорого, фермери перекинулись з соняшника на ріпак і сою.
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10.06.2021 15:47 Ответить
Я радий за "мудрий нАрід". Хай щастить!
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10.06.2021 15:39 Ответить
 
 