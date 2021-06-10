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Глава УАВЭ о повышении акциза для зеленых электростанций: Очень непонятное действие со стороны Кабмина

Глава УАВЭ о повышении акциза для зеленых электростанций: Очень непонятное действие со стороны Кабмина

На сегодняшний день Меморандум, подписанный двумя ассоциациями в сфере возобновляемой энергетики, не выполняется со стороны правительства (особенно в части по погашения долгов перед энергопредприятиями), а главной его целью было то, что для производителей э/э из возобновляемых источников не будут ухудшаться условия для ведения бизнеса. Но происходит фактически обратное.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ) Александр Козакевич, комментируя внесение правительством в Верховную Раду Украины законопроекта, который предлагает отменить льготу в виде освобождения от акцизного сбора в размере 3,2% для производителей зеленой энергетики.

"Мало того, что почти сразу после подписания Меморандума поменялись условия на рынке в части ответственности за небалансы... Сейчас в разы больше платят производители ВИЭ за небалансы "Гарантированного покупателя", за которые они не могут нести ответственности... Это еще полбеды. А основной проблемой сейчас, и неким ударом молнией, стал законопроект №5600 касаемо изменений в Налоговый кодекс, а именно по введению акцизного налога для производителей из ВИЭ. Однако во всем мире, в Европе, в Америке, Канаде зеленой энергетике дают субсидию, чтобы она выстраивалась более быстрыми темпами и происходил переход на чистые возобновляемые источники. У нас же выходит так, что, с одной стороны, Кабмин, президент Украины, представители парламента от правящей партии говорят, что, да, нам нужна зеленая энергетика, надо ее развивать и мы будем ее развивать, всячески помогая... Но, мол, давайте вы еще акциз заплатите", - отметил Козакевич.

При этом, по его мнению, если сравнивать с некоторыми другими товарами, если государство повышает акциз, например, на табак или спиртные напитки, то это делается, чтобы не наносить ущерба здоровью граждан. То есть, если вводят акциз на спирт, значит он будет дороже, и его будут меньше употреблять. Тоже самое относится и к табачным изделиям.

"Так выходит, что, вводя акциз на ВИЭ, зеленую энергетику должны меньше потреблять?! Получается, что нам в стране не нужны ВИЭ? Не говоря уже о том, что все ожидают снижения тарифов и цен, чтобы повышалась наша конкурентоспособность и т.д... Очень непонятное действие со стороны Кабмина", - добавил руководитель УАВЭ.

Он также напомнил, что год назад УАВЭ, вероятно, понимая, к чему приведут договоренности производителей зеленой энергетики с Кабмином, возглавляемая им ассоциация публично поддержала Меморандум, однако не подписала его. Таким образом, самые пессимистические ожидания начали сбываться, и КМУ не выполняет своих обязательств.

Кроме того, Козакевич напомнил, что, поверив правительству и подписав Меморандум, пойдя на большие уступки, производители э/э из ВИЭ (среди которых есть зарубежные инвесторы) не судились с Украиной в международных арбитражах и украинских судах.

Сейчас же, как метафорически отметил глава УАВЭ, если год назад Кабмин был похож на лебедя из известной байки, который якобы готов был потянуть вверх зеленую генерацию в Украине, сегодня напоминает рака, который тянет назад всю отечественную сферу альтернативной энергетики.

Автор: 

акциз (385) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+3
3,2% так мало?? ну хотябы 32%... зеленую энергетику на общие правила покупки э\э, по тарифу угольной и газовой генерации... а не по космическим ценам в 19 евроцентов(6 гривен).... посчитайте сколько мы доплачиваем этим мошенникам из собственного кармана? из за них хотят поднять цены для населения в 2 раза. и нах. нам нужна такая зеленая энергетика вообще??? и с теми "инвесторами"...
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10.06.2021 13:36
+2
Более непонятное действие - закупать товар или услугу по разной цене в зависимости от способа их производства!
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10.06.2021 13:30
+1
Все там понятно , задушить.
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10.06.2021 13:24
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Все там понятно , задушить.
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10.06.2021 13:24 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває!!! Мета ,позбавити Україну інвесторів, ласкаво просимо в "родную говєнь" Московію !!!))
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10.06.2021 13:42 Ответить
Более непонятное действие - закупать товар или услугу по разной цене в зависимости от способа их производства!
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10.06.2021 13:30 Ответить
3,2% так мало?? ну хотябы 32%... зеленую энергетику на общие правила покупки э\э, по тарифу угольной и газовой генерации... а не по космическим ценам в 19 евроцентов(6 гривен).... посчитайте сколько мы доплачиваем этим мошенникам из собственного кармана? из за них хотят поднять цены для населения в 2 раза. и нах. нам нужна такая зеленая энергетика вообще??? и с теми "инвесторами"...
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10.06.2021 13:36 Ответить
ну и спрашивайте с тех с кем подписывали меморандум...
(может прежде чем подписывать на их морды и полномочия надо было посмотреть? )))
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10.06.2021 13:37 Ответить
Такие наивные люди! С кацапскими бандитами у власти хотят чесных условий.Легче найти единорога в природе,чем чесного человека среди имбицилов из Зе цирка,которые по своей природе обычные кацапы.
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10.06.2021 13:39 Ответить
Навпаки, дія дуже розумна і цілком зрозуміла. Коли Потрох протягнув законом ненормальний, шокуючий тариф на "зелену енергію" через Раду на користь себе і Ахмєта, найбільших власників катастрофічно збиткових "сонячних електростанцій", він законодавчо забезпечив грабунок бюджету на роки вперед. відмінити цей закон дуже важко, бо там ще й іноземні "інвестори"-спекулянти присмоктались. Але на кожну хитрість є своя протидія, якщо тариф змінити не можна, то можна знизити втрати бюджету за рахунок підвищення акцизів - ЗАКОННО!
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10.06.2021 13:55 Ответить
За однаковий товар однакова ціна. Рекомендую зеленим "інвесторам" об'явити страйк, щоб ми всі відчули як нам без них важко.
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10.06.2021 14:53 Ответить
А ничего что эту зеленую .... тулят где попало и как попало. Это ТУПО способ "отбить бабло за 3 года".
И нигде ТАКИХ цен как у нас нет.
Сравните минимальную зарплату и цену за 1 квт. Цена на квт в эвро. а разница зарпалт?
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10.06.2021 15:03 Ответить
нехай оці "производители э/э из ВИЭ" зі своїми цінами продають свій продукт за кордон. а в нашій країні для населення буде достатньо атомної енергетики...
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10.06.2021 15:31 Ответить
Тут всё как раз предельно просто и понятно, КМУ нечем отдавать долги "зелёным", вот и изобретают велосипед с квадратными колёсами.
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10.06.2021 15:59 Ответить
Зеленая энергетика первоначально планировалась
для собственного потребления - излишки в сеть
Получилось зеленую в сеть нам по 6 грн
А себе атомную 0,60 грн
Рынок /молча кушаем /
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10.06.2021 16:24 Ответить
 
 