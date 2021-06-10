Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-служба МИД Швейцарии.
"16 июня на легендарной вилле Ла Гранж будет проходить встреча президента США Байдена и президента России Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при ее выборе", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.
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