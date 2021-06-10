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Новости
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Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии

Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-служба МИД Швейцарии.

"16 июня на легендарной вилле Ла Гранж будет проходить встреча президента США Байдена и президента России Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при ее выборе", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+1
Правильный вид на }{уйло со стороны Женевского озера:
Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 7150
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10.06.2021 13:28
+1
Ла Гранж в переводе с французкого - САРАЙ. Символично, что моли самое место именно в сарае.
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10.06.2021 13:39
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La Grange - Сарай.
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10.06.2021 13:28 Ответить
Правильный вид на }{уйло со стороны Женевского озера:
Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 7150
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10.06.2021 13:28 Ответить
х-йла на виллы!!!

Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 2739
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10.06.2021 13:35 Ответить
Наши снайперы уже готовы?
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10.06.2021 13:39 Ответить
Ла Гранж в переводе с французкого - САРАЙ. Символично, что моли самое место именно в сарае.
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10.06.2021 13:39 Ответить
Но моль же будет там не одна?
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10.06.2021 14:26 Ответить
Вбросы идут, что с Унылой Лошадкой в паре, что вполне аутентичненько.
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10.06.2021 14:50 Ответить
Понятно. Байден не приезжает, моль будет вести переговоры с унылой лошадью.
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10.06.2021 15:16 Ответить
А сарай на тюркском означает дворец
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10.06.2021 20:03 Ответить
По паркам вдоль всего побережья Женевского озера можно гулять. Парк в распоряжении народа с 09.00 до 17.00 а потом служащие просят выйти гуляющих, так как это частная собственность. Я гулял в пятницу так кажется в 16.00 надо было освободить парк. В субботу и воскресенье частные парки закрыты для посетителей.
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10.06.2021 14:36 Ответить
 
 