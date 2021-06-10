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Объяснение УЕФА о форме сборной Украины: "Сочетание слоганов "Слава Украине" и "Героям слава" - политическое, у него исторический и военный подтекст"

Объяснение УЕФА о форме сборной Украины:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил назвал причины, по которым слоган "Героям слава" должен быть убран с формы сборной Украины по футболу.

Как передает Цензор.НЕТ, причины названы в ответе на запрос журналистов Tribuna.com.

"После высказанной озабоченности со стороны РФС, УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины (карта Украины. – прим.) В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.

По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериями, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ

УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучила недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?"

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", – сообщили в УЕФА.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

сборная по футболу (296) сборная Украины (272) УЕФА (342)


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Топ комментарии
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Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.
Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли!
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10.06.2021 13:25
+33
Мы согласны заменить "Героям Слава" только на "Путин-}{уйло".
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10.06.2021 13:25
+27
Объяснение УЕФА о форме сборной Украины: "Сочетание слоганов "Слава Украине" и "Героям слава" - политическое, у него исторический и военный подтекст" - Цензор.НЕТ 4618

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10.06.2021 13:33
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Вообще то невидимая надпись Героям слава! с внутренней стороны воротника вместо бирки с размером напоминает дулю в кармане.
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10.06.2021 15:22 Ответить
Прикинь,а зацепило-то как ?!
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10.06.2021 22:00 Ответить
УЄФА знущаючись відверто каже, що в Україні немає героїв. Так що і славити нікого.
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10.06.2021 15:27 Ответить
УЕФА - *****!
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10.06.2021 15:31 Ответить
Продалось уефа, этим уродам деньги не пахнут. Мерзость!
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10.06.2021 15:46 Ответить
А власовский влаг тоже несет политический, милитаристский и фашистский подтекст....Никого это не смущает?,
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10.06.2021 15:50 Ответить
Заходим на фейсбук их станицу официальную,uefa euro 2020 которая с галочкой оставляем комменты,наших уже много
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10.06.2021 16:00 Ответить
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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10.06.2021 17:20 Ответить
Так в Украине по их мнению нет войны.
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10.06.2021 16:40 Ответить
Этот Чиферин ещё та подмосковная шлюха!! Такой же вор как знаметые воры Платини и Блатер!! За деньги меняет своё мнение и окраску каждый день!!
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10.06.2021 17:19 Ответить
УЕФА тоже казлы получается. Оккупанты диктуют ещё и что и кому носить?
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10.06.2021 17:53 Ответить
Короч. Мне УЕФА до..../ НЕ УВЕРЕН,ЧТО АДМИН ЭТОГО РЕСУРСА ПОДДЕРЖИТ,НО ВСЕ ЖЕ....................
Так что, могу сказать,- УЕФА идите НАХРЕН...................
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10.06.2021 18:41 Ответить
бабло побеждает добро!
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10.06.2021 20:27 Ответить
Админ,сори, ну накипело же. Они там соболезнуют по-тихому,а у нас тут пацанов хороним каждый день.
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10.06.2021 21:44 Ответить
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