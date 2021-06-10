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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде отклонить проект Закона о территориальной обороне Украины (реестр. № 4504).

Такое решение комитет принял на заседании 9 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

Также комитет рекомендует Раде принять за основу президентские законопроекты об основах национального сопротивления (рег. № 5557) и увеличение численности Вооруженных Сил Украины (реестр. № 5558).

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Рекомендацию отклонить законопроект № 4504 прокомментировал один из его авторов бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос: "Наконец сегодня расставлены точки. Восемь из десяти членов Комитета нацбезопасности обороны и разведки, четко определили свою позицию против создания мощной системы территориальной обороны. Если позиция "слуг народа" была понятна еще до начала заседания, хотя председатель Комитета по крайней мере пытался "найти государственное компромиссное решение", то представитель оппозиции в лице депутата Забродского (ЕС), четко определил свою позицию, которая противоречит здравому смыслу, опыту войны и защите государства. И получается - политическая целесообразность, выше государственной позиции. Удивил. Хотя все произошло именно так, как и с законопроектами об оружии, которые были "дружески" провалены зимой. Ну что же - зал так зал. Ждем когда вынесут! Голосование в зале - это момент истины!".

Напомним, 25 мая был зарегистрирован президентский законопроект № 5557 "Об основах национального сопротивления", который предусматривает создание отдельного рода сил - сил территориальной обороны и сопротивления. Одновременно Президент подал законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 000, которые необходимы для формирования Сил теробороны и сопротивления.

Автор: 

ВР (29233) Забродский Михаил (65) Кривонос Сергей (97) Завитневич Александр (54) тероборона (338)


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Топ комментарии
+6
Они дураки или предатели? Хотя не понятно, что хуже?
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10.06.2021 13:33
+3
Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне - Цензор.НЕТ 6418
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10.06.2021 13:31
+2
Удачное сочетание.
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10.06.2021 13:36
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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне - Цензор.НЕТ 6418
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10.06.2021 13:31 Ответить
слуги народа
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10.06.2021 13:32 Ответить
СЛУГИ ІЗ СИВОЛОБИМ ВИКОНУЮТЬ НАКАЗ ГОСПОДАРЯ.
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10.06.2021 14:54 Ответить
Теперь Гитлер точно обосрецца...черырежды уклонист знает шо делае
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10.06.2021 13:32 Ответить
Они дураки или предатели? Хотя не понятно, что хуже?
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10.06.2021 13:33 Ответить
Удачное сочетание.
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10.06.2021 13:36 Ответить
Больше предатели всё-таки
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10.06.2021 14:30 Ответить
ДВА В ОДНОМУ.
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10.06.2021 14:55 Ответить
Звыняйте,Путлер))) Нафиг Украина какой то Омерике или Германии с Британиией...вместе с блоком НАТО...Своего дерьма хъватает в Мавзолее
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10.06.2021 13:34 Ответить
Це страх перед народом ! Бо може все обернутися проти влади і організована і навчена тероборона може не допустити свавілля від влади ! От і хочуть зробити як завжди : щоб і вовки були ситі і вівці "цілі" !!!
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10.06.2021 16:34 Ответить
 
 