Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отклонить законопроект о территориальной обороне

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде отклонить проект Закона о территориальной обороне Украины (реестр. № 4504).

Такое решение комитет принял на заседании 9 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

Также комитет рекомендует Раде принять за основу президентские законопроекты об основах национального сопротивления (рег. № 5557) и увеличение численности Вооруженных Сил Украины (реестр. № 5558).

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Рекомендацию отклонить законопроект № 4504 прокомментировал один из его авторов бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос: "Наконец сегодня расставлены точки. Восемь из десяти членов Комитета нацбезопасности обороны и разведки, четко определили свою позицию против создания мощной системы территориальной обороны. Если позиция "слуг народа" была понятна еще до начала заседания, хотя председатель Комитета по крайней мере пытался "найти государственное компромиссное решение", то представитель оппозиции в лице депутата Забродского (ЕС), четко определил свою позицию, которая противоречит здравому смыслу, опыту войны и защите государства. И получается - политическая целесообразность, выше государственной позиции. Удивил. Хотя все произошло именно так, как и с законопроектами об оружии, которые были "дружески" провалены зимой. Ну что же - зал так зал. Ждем когда вынесут! Голосование в зале - это момент истины!".

Напомним, 25 мая был зарегистрирован президентский законопроект № 5557 "Об основах национального сопротивления", который предусматривает создание отдельного рода сил - сил территориальной обороны и сопротивления. Одновременно Президент подал законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 000, которые необходимы для формирования Сил теробороны и сопротивления.