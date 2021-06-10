Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо
Италия продолжает поддерживать "Нормандский формат" и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на востоке Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.
Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против незаконной оккупации Крыма со стороны России, а также поддерживает введенные против РФ санкции.
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Хроника одного президента
10.06.2021
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.