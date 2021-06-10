Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо

Италия продолжает поддерживать "Нормандский формат" и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против незаконной оккупации Крыма со стороны России, а также поддерживает введенные против РФ санкции.

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