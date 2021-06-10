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Новости Агрессия России против Украины
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Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо

Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо

Италия продолжает поддерживать "Нормандский формат" и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против незаконной оккупации Крыма со стороны России, а также поддерживает введенные против РФ санкции.

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Автор: 

Италия (1640) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Луиджи Ди Майо (24)


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Йо Майо, не буде там миру.
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10.06.2021 13:37 Ответить
Рим метит на место Минска Но у Омана шансов больше...
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10.06.2021 13:37 Ответить
Шось мая розійшовся не на шутку, хтось йому пошептав мабуть, чи у Вови хоче заробити пару рублів.
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10.06.2021 13:39 Ответить
О чем же договорились зелёные шлюхи в Европе?
Хроника одного президента

‎10.‎06.‎2021

Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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10.06.2021 13:49 Ответить
Т.е. это прямая капитуляция и признание оккупации Крыма Россией ватными европетухами
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10.06.2021 13:50 Ответить
Страна которая представлена в спорте без флага, гимна и отдельных запрещенных атрибутов на форме ( идентифицирующих страну) вообще должна " молчать в тряпочку и не отсвечивать".
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10.06.2021 13:58 Ответить
Он приезжал сюда пророссийские предложения озвучивать?
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10.06.2021 14:25 Ответить
 
 