В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпионат".
"Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Я поздравляю РФС, письмо Дюкова и оргкомитета дошло. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались по время Великой Отечественной войны. Но, подчеркну ещё раз, своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся - не особо понятно. Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера", - отметил Свищев.
Он надеется, что в УЕФА "не полезут в политику".
"Вчера ФИФА высказалась, что нужно заниматься спортом, а не политикой. Пусть МИД этим занимается, руководители государств и парламентарии. У нас огромное количество специализированных организаций, которые занимаются такими вопросами профессионально. А спортсмены должны играть в футбол, хоккей, прыгать, бегать и плавать - всё. Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем", - добавили в Госдуме.
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Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern
Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...
там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))
каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
тільки в тебе помилка в слові "преЗЕдентом"
Спасибо, дорогие. Шо вам корячиться с денежными переводами. Давайте сразу футболки. К последней версии пририсуйте Дальний Восток (там тоже наших на любой референдум хватит) и высылайте.
ну мабуть воно ж має щось квакнути...стільки сценаристів-гумористів у помічниках має...
от я к треба від ньго чогось такого дотепного...так воно і морозиться )))))
Руски как обычно сели на бутылку, а вот Героям Слава вообще не видно на воротничке.
Главное карту видно
у вас зараз ні прапора, ні славня, але понті лаптєногих як завжди, попереду усієї планети..
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Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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А сборная РФ в какой форме играть будет? 404 или белой? Госдума РФ не задумывалась над этим?
Сами-то выступают под белым флагом, а кого-то поучить - так это хлебом не корми!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
Дебіл кремлядський - організуй краще життя твоїм виборцям расіянам - московитам