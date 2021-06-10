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В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"

В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины:

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпионат".

"Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Я поздравляю РФС, письмо Дюкова и оргкомитета дошло. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались по время Великой Отечественной войны. Но, подчеркну ещё раз, своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся - не особо понятно. Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера", - отметил Свищев.

Он надеется, что в УЕФА "не полезут в политику".

"Вчера ФИФА высказалась, что нужно заниматься спортом, а не политикой. Пусть МИД этим занимается, руководители государств и парламентарии. У нас огромное количество специализированных организаций, которые занимаются такими вопросами профессионально. А спортсмены должны играть в футбол, хоккей, прыгать, бегать и плавать - всё. Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем", - добавили в Госдуме.

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Автор: 

Госдума (1261) россия (95413) сборная по футболу (296) сборная Украины (272) УЕФА (342) футбол (3586)


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Топ комментарии
+41
встречное предложение москалям . можем послать на ху..
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10.06.2021 13:43
+34
Якщо в РФії так багато грошей, то хай збудують теплі туалети в російських школах.
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10.06.2021 13:44
+32
ПТН-ПНХ!
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10.06.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Вони вже звідтам. І хочуть ще раз, або й два. 😁
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10.06.2021 13:49 Ответить
Мозги пусть себе купят, долбоебы набутылочные
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10.06.2021 14:11 Ответить
флаг пусть себе купят, не белый ....
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10.06.2021 14:45 Ответить
росія як агресор має бути позбавлена права участі в міжнародних спортивних змаганнях!
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10.06.2021 15:29 Ответить
боєвая кацпопса - на виход!..

https://mobile.twitter.com/Lugan4anin Луганчанин @Lugan4anin

Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern

Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...

там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))

каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
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10.06.2021 14:00 Ответить
встречное предложение москалям . можем послать на ху..
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10.06.2021 13:43 Ответить
ПТН-ПНХ!
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10.06.2021 13:43 Ответить
Якщо в РФії так багато грошей, то хай збудують теплі туалети в російських школах.
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10.06.2021 13:44 Ответить
пусть крысчанам денег дадут сначала
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10.06.2021 13:44 Ответить
Пішли ви кацапи на ЙУХ...ла-ла-ла-ла-ла....
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10.06.2021 13:44 Ответить
Оту с перевёрнутым аквафрешем?

В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную" - Цензор.НЕТ 2659
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10.06.2021 13:45 Ответить
но не для международных соревнований, а только для влажных мечтов...
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10.06.2021 14:46 Ответить
Не ну на швабру такую тряпку с аквафрешем и куркой-мутантом можно...
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10.06.2021 14:49 Ответить
Зачем нам ваши ласты?
В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную" - Цензор.НЕТ 2294
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10.06.2021 13:46 Ответить
Запаребрік ковбасить і далі. Ось що робить животворящий Бандера.
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10.06.2021 13:46 Ответить
А ху-ху не хо-хо. Вы учите нас, какая должна быть форма. Страна, чьи спортсмены не могут выступать на большинстве международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Выступайте под Лебединое озеро и не трындите!!!
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10.06.2021 13:46 Ответить
С таким президентом зе москали распоясались
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10.06.2021 13:47 Ответить
оце правда...
тільки в тебе помилка в слові "преЗЕдентом"
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10.06.2021 13:49 Ответить
Ага пнх , путин х*ло и тд. Но лозунг уберут
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10.06.2021 13:50 Ответить
Хих..... трусы с генномодифицированным петухом на сраке и сеточку для волос трехколерную себе пошейте.....
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10.06.2021 13:50 Ответить
мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем", - добавили в Госдуме.

Спасибо, дорогие. Шо вам корячиться с денежными переводами. Давайте сразу футболки. К последней версии пририсуйте Дальний Восток (там тоже наших на любой референдум хватит) и высылайте.
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10.06.2021 13:50 Ответить
На лапти себе скиньтесь, ублюдки безродные..
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10.06.2021 13:51 Ответить
Сейчас кокошники в тренде
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10.06.2021 14:12 Ответить
Чокнутая мордва с горящими сраками.
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10.06.2021 13:52 Ответить
Ну вот почему этим уеабнам есть ***** дело до всего, что у нас происходит! И ну йух уже их посылали, и прокляли - всеравно, твари, не успокаиваются. ***, 140 млн путиных, это точно кто-то сказал! Ну не один ли хер тебе, что там у кого на спине написано, если оно тебя ваще никаким боком ниразу ниипёт? Почему так? Что это за ген у них в крови, этих кацапоидов?
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10.06.2021 13:53 Ответить
Там не ген.Там лишняя хромосома
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10.06.2021 15:38 Ответить
Зверхність, хамство--це стиль життя кацапів. Вся історія московії--це війни з сусідами ( і не тільки),провокації, грабунки. Це нація варварів, яка не може побудувати в своїй країні заможне життя для свого народу,а завжди звинувачує інших,що їм заважають це робити. На совісті цього народу міліони жертв.
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10.06.2021 13:53 Ответить
А Ви щось іньшого хочете від потомків ординців, які все своє життя існували за рахунок пограбування інших народів?
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10.06.2021 13:57 Ответить
Так вони самі угандохали своїх людей більше, ніж усі їхні вороги разом узяті...
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10.06.2021 13:57 Ответить
собі на мозги нові скинтесь.
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10.06.2021 13:54 Ответить
не приживутся
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10.06.2021 14:04 Ответить
А питаня нормальна форма - це ще с Кубанью. Таган Рогом. Курском, та Білогородом?
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10.06.2021 13:55 Ответить
Кацапы все комлексують. Какая же убогая нация
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10.06.2021 13:56 Ответить
Вже стібаються
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10.06.2021 13:58 Ответить
цікаво що нашефсё простібає у відповідь...
ну мабуть воно ж має щось квакнути...стільки сценаристів-гумористів у помічниках має...
от я к треба від ньго чогось такого дотепного...так воно і морозиться )))))
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10.06.2021 14:09 Ответить
и это говорит страна "404"? без флага, гимна и в нейтральной форме?
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10.06.2021 13:58 Ответить
Путин убил столько людей только из за своей имперской хотелки.
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10.06.2021 13:59 Ответить
Это свистит недоносок ,чьи команды не имеют ни гимна ,ни флага ,ни герба на форме ну **** и дебил ...
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10.06.2021 14:02 Ответить
в реальности, ребят, все это фигня
Руски как обычно сели на бутылку, а вот Героям Слава вообще не видно на воротничке.
Главное карту видно
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10.06.2021 14:04 Ответить
Пишите правильно - "В ГосДуре РФ......"
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10.06.2021 14:05 Ответить
ой скинуться они там )))) себе на пирамидон скиньтесь, убогие...
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10.06.2021 14:05 Ответить
На мельдоній.
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10.06.2021 14:18 Ответить
то для членов госдуры рэфэ бесплатно (по предварительной заявке из ФСБ)))))
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10.06.2021 14:24 Ответить
На "фанфурики" стекломОя...
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10.06.2021 15:42 Ответить
********, ваш номер - 404!
у вас зараз ні прапора, ні славня, але понті лаптєногих як завжди, попереду усієї планети..
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10.06.2021 14:07 Ответить
надо госдуре предложить, чтобы на кацапском флаге сделали надпись - страна-агрессор...
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10.06.2021 14:07 Ответить
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 5297
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10.06.2021 14:10 Ответить
Ааленi, а бодай вже вас шляк ся трафив з вашими лапте-унто-мештами , та футболками...
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10.06.2021 14:08 Ответить
А це потрібно закріпити на мапі світу ..
..
..
..У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4656 ...
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10.06.2021 14:09 Ответить
те, кто отрывал шевроны на ихтамнетах и хоронил их как собак (собаки простите, ничего личного) по ночам безфамильных, кому из-за допинга запретили гимн и флаг, те вдруг решили что им позволено гафкать?
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10.06.2021 14:12 Ответить
взагалі-то касапську федерацію, як представника країни агресора/окупанта, давно потрібно було перевести як мінімум, в статус "тимчасово призупинене членство в ФІФА". І тоді - жодних питань не виникало б...
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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10.06.2021 14:15 Ответить
вы лучше игроков себе пришлите рукожопые емели пожиратели мельдония......
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10.06.2021 14:19 Ответить
В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"
===========
А сборная РФ в какой форме играть будет? 404 или белой? Госдума РФ не задумывалась над этим?
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10.06.2021 14:21 Ответить
А ведь нас поимели ,гусарье уже на коне ! В ответку Завалить сайт уюфа слоганом Слава Україні .
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10.06.2021 14:24 Ответить
Кого поимели? Крым Украина, и это увидит весь мир...
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10.06.2021 15:54 Ответить
Кацапи тепер осідлають вже упокореного коня ЄС(от нас же не убудет,чего денежного медведя злить зазря) і будуть встановлювати своє бачення -Что такое истина !
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10.06.2021 16:07 Ответить
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4163
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10.06.2021 14:25 Ответить
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1301
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10.06.2021 14:27 Ответить
Офигеть важность-надпись. Вы сыграйте достойно - вот что от вас нужно. Ото и будет настоящая "героям слава". Дебилизмом занимаетесь.
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10.06.2021 14:41 Ответить
Напиши об том-же в мин.ин.дел Раисии, им же б..ь НЕ какая разница !
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10.06.2021 16:13 Ответить
Ятоже так думаю. Ну написали и написали. **** там тех делов. Так нет вам свинособакам подгорело. От сыграйте лучше нормально... А то дибилизмом занимаетесь.
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10.06.2021 17:48 Ответить
Странная позиция появилась у этих уефистов. Никак газпром подсуетился и засевал ночью в их кабинетах? Иначе, б послали, этих лишенцев, снова за Можайский лес. Мало ли кому? и что? не понравится на форме у других, от этого что? надо все переиначивать и переделывать за 2 дня до турнира? Они бы, россиянцы, так в ногомяч играли, как в политику. Вообще спорт, это не скрепное дело для россиян. То мельдоний, то моча, то - опять же - настучали на соседей. УЭФА, тоже хороши, энкаведисты сранные, ведутся на доносы ватников. Это же сколько надо было занести, чтоб совесть начисто вынести из кабинетов? Сколько, интересно, стоит нынче два украинских слова? Не побит ли рекорд для книги Гиннесса?
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10.06.2021 14:42 Ответить
А Россия? Об России могу отвечать только пословицей: «Чужую беду по воде разведу, а к своей ума не приложу».М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Сами-то выступают под белым флагом, а кого-то поучить - так это хлебом не корми!
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10.06.2021 14:44 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»

П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.

«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 14:55 Ответить
*І тут Остапа ..ПРонесло ..*
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10.06.2021 15:13 Ответить
Тебя всегда несет от Пороха. Годами
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10.06.2021 15:48 Ответить
НУЖНО СОГЛАШАТЬСЯ НА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ-НАДПИСЬ НА ФОРМЕ ПУТИН ***** НАМ НРАВИТСЯ
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10.06.2021 15:09 Ответить
Тачняк! На лицевой части формы: Путин - ху...ло! А на спине: Воистину ху...ло!
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10.06.2021 15:15 Ответить
О. Лишнехромосомных понесло. Запрыгали от восторга, удмурторылые. Во-превых решение УЕФА не окончательное. Во-вторых, карта с Крымом и Слава Украине остаются. И в-третьих, скиньтесь лучше на нормальные, человеческие туалеты для своих жэ мокшанских школ! Половина детей в сельских школах в туалет на улицу ходят
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10.06.2021 15:14 Ответить
Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем" Источник: https://censor.net/ru/n3270595

Дебіл кремлядський - організуй краще життя твоїм виборцям расіянам - московитам
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1665
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4297
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 3142
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10.06.2021 15:23 Ответить
Примем бесплатно ту, на которой напишете "путин-*****"(с)
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10.06.2021 15:25 Ответить
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 8158
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1064
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10.06.2021 15:26 Ответить
Треба однозначно погодитись на нову форму з картою України включно з Кримом. Це просто подарунок якийсь! 😉
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10.06.2021 15:51 Ответить
Рашка питорашка
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10.06.2021 15:52 Ответить
Украинцы предложили скинуться на новую верёвку и мыло для всей Рашки "Если нет денег, то пришлем всё новое"
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10.06.2021 16:34 Ответить
Скиньтесь сами себе на гандоны, чтобы ваши самки не плодили дебилов.
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10.06.2021 16:41 Ответить
рашка в своём духе. Да идите вы все наХ, что есть де юре никому не надо и доказывать.
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10.06.2021 16:57 Ответить
дураков видно из далека
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10.06.2021 17:09 Ответить
Москали пошли на хрен вместе со своим убийцей Пуйлом-******!!
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10.06.2021 17:15 Ответить
Зберіть на похорон путіну і щоб з баяном
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10.06.2021 17:34 Ответить
А чё империалистическую мутантную курицу рассискай ымперии на форме можжа.
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10.06.2021 20:28 Ответить
Треба вимагати переносу змагань з росії - як з країни, що підтримує тероризм
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10.06.2021 21:18 Ответить
Нехай на дрова бабцям зкинуться.
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10.06.2021 22:14 Ответить
Скотина
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10.06.2021 23:01 Ответить
в мордорії наступила криза жанру дутого велічєя.....це минеться коли карлик піде на сповідь
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11.06.2021 00:55 Ответить
Краще собі на поховання в білих капцях збирайте, орки кляті.
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11.06.2021 08:28 Ответить
 
 