В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпионат".

"Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Я поздравляю РФС, письмо Дюкова и оргкомитета дошло. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались по время Великой Отечественной войны. Но, подчеркну ещё раз, своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся - не особо понятно. Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера", - отметил Свищев.

Он надеется, что в УЕФА "не полезут в политику".

"Вчера ФИФА высказалась, что нужно заниматься спортом, а не политикой. Пусть МИД этим занимается, руководители государств и парламентарии. У нас огромное количество специализированных организаций, которые занимаются такими вопросами профессионально. А спортсмены должны играть в футбол, хоккей, прыгать, бегать и плавать - всё. Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем", - добавили в Госдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти"