Уведомлен о подозрении экс-прокурор, предложивший за $70 тыс. взятки спасти обвиняемого в торговле наркотиками от тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО
ГБР уведомило о подозрении экс-прокурора, который предлагал обвиняемому за 70 тыс. долларов США помочь избежать заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Подчеркивается, что следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-прокурору одного из отделов Хмельницкой областной прокуратуры, который предлагал обвиняемому по делу о сбыте наркотиков помочь избежать заключения.
Установлено, что правоохранитель обещал "повлиять" на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для "влияния" ему нужно передать 70 тыс. долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои "услуги посредника".
Также сообщается, что требовавшему взятку экс-прокурору может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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