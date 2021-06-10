Почти в половине регионов не открывают Центры вакцинации, для этого не нужен стадион, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине за неделю количество центров массовой вакцинации от COVID-19 увеличилось в два раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа", глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

"Все больше областей Украины открывают Центры вакцинации. Если в прошлые выходные работало 14 таких центров, то в ближайшую субботу и воскресенье их будет значительно больше. По последней информации, 37. Окончательные цифры Минздрав обнародует завтра", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Радуцкого, почти в половине регионов открытие Центров вакцинации вообще не происходит.

"Возможно, кто-то из местных руководителей не знает, но для открытия Центра вакцинации не обязательно нужен стадион или выставочный комплекс. Минздрав предусмотрел 5 типов таких форматов вакцинации "выходного дня": начиная от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тысяч человек в сутки, и к пунктам с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек. Алгоритмы открытия Центров есть в региональных департаментах здравоохранения. Вакцинами Минздрав обеспечил. Министерство продолжает проводить тренинги для обучения работников мобильных бригад. Также планируется привлечь к проведению вакцинации студентов с медицинским образованием", - отметил нардеп.

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