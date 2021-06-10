РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8794 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 608 9

Почти в половине регионов не открывают Центры вакцинации, для этого не нужен стадион, - "слуга народа" Радуцкий

Почти в половине регионов не открывают Центры вакцинации, для этого не нужен стадион, -

В Украине за неделю количество центров массовой вакцинации от COVID-19 увеличилось в два раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа", глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

"Все больше областей Украины открывают Центры вакцинации. Если в прошлые выходные работало 14 таких центров, то в ближайшую субботу и воскресенье их будет значительно больше. По последней информации, 37. Окончательные цифры Минздрав обнародует завтра", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Радуцкого, почти в половине регионов открытие Центров вакцинации вообще не происходит.

"Возможно, кто-то из местных руководителей не знает, но для открытия Центра вакцинации не обязательно нужен стадион или выставочный комплекс. Минздрав предусмотрел 5 типов таких форматов вакцинации "выходного дня": начиная от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тысяч человек в сутки, и к пунктам с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек. Алгоритмы открытия Центров есть в региональных департаментах здравоохранения. Вакцинами Минздрав обеспечил. Министерство продолжает проводить тренинги для обучения работников мобильных бригад. Также планируется привлечь к проведению вакцинации студентов с медицинским образованием", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Кабмина есть основания для ослабления карантина, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
є.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:11 Ответить
За статистикою десь 50% (мізками обділених) готові прийняти в себе експериментальні бовтанки, які навіть на тваринах не перевірялись.
Хоча ні... астра зенека перевірялась на макаках, але усі вони чомусь здохли, тому перша фаза швиденько була завершена, і розпочалась друга.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:35 Ответить
Пацюк ты и есть пацюк.... Мозгов грамма два... Заболеешь - не проси, что бы дали кислород.
показать весь комментарий
10.06.2021 23:10 Ответить
Я не хворію вже років зо 20. Тобі з твоїм способом життя, маргінале, про це тільки мріяти
показать весь комментарий
10.06.2021 23:36 Ответить
Ну так сказать это же не мешки ворочать. Дебил - это ты, сходи, придурок, в больницу и посмотри, и с витамином и без, и молодые и пожилые.
показать весь комментарий
11.06.2021 22:58 Ответить
И вообще - верующие в плоскую землю переобуваются когда залетают по ковиду.
показать весь комментарий
11.06.2021 23:00 Ответить
І навіть серед захворівших менше 0,5% потребують госпіталізації і ще менше - кисню.
Але тим, у кого вітамін Д в крові в нормі (від 55 нг/мл і вище), це аж ніяк не загрожує.
показать весь комментарий
10.06.2021 23:38 Ответить
Как не нужен стадион??? Сам говорил стадион, стадион.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:30 Ответить
 
 