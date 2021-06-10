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Ряд СМИ и "слуг народа" синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - "ЕС"

Ряд СМИ и

Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами "Слуги народа" синхронно с российскими медиа разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении на странице "Европейской Солидарности" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня машина по зомбированию населения, центр которой находится на улице Банковой, распространила очередной фейк против пятого Президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами из "слуг народа" синхронно с российскими медиа-помойками разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера украинской оппозиции Порошенко", - рассказали в политсиле.

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"Эта информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ. В частности, информацию опубликовали телеграмм-канал депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука, информационное агентство "УНН", издание "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а также кремлевское агентство "ТАСС". Партия "Европейская Солидарность" призывает недавно образованный Зеленским с большой помпой Центр противодействия фейкам (Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины) провести расследование, наконец-то показать свою эффективность и принять необходимые меры для предотвращения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем", - резюмировали в "ЕС".

Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 01
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 02
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 03
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 04
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 05
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 06
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 07
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 08
Ряд СМИ и слуг народа синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - ЕС 09

Автор: 

допрос (1373) Порошенко Петр (19594) СМИ (3833) фейк (678)


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Топ комментарии
+42
Ряд СМИ и "слуг народа" синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2604
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10.06.2021 14:14
+35
В стране столько вопросов которые нужно решать и отстаивать позиции. а у ватных зе Порошенко не дает покоя
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10.06.2021 14:12
+33
"УНН", "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", ТАСС, раша тудей.
мдя... букетик фиалок....
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10.06.2021 14:13
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а ще добав до цих друзів зеленского крім " Мертвяк, ахмет, новинській, бойко,фірташ" - коломойского, шмігаля, татарова, портнова та іншу прокацапську наволочь - та отримаєш повний список ниньошного кабінету міністрів та "смотрящих"))
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10.06.2021 15:17 Ответить
З цього переліку лише бєня є вагомим гравцев, а інші - пішаки.
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10.06.2021 15:22 Ответить
так-так.. й саме Шмигаль - людина Порошенко, а не ахметова?)) Та й інші - то "пішаки" (якщо друзі зеленського) у зебілів, або "гіганти" - якщо з***** повторють фейки зомбоящика про Пороха
от ви д******, мля))
Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7159
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10.06.2021 15:24 Ответить
Ще раз. Які фейки?
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10.06.2021 15:26 Ответить
ще раз - давай докази проти Порошенко, неси їх у ГПУ.. до "100% свого прокурора".. чі ти тільки повторювати фейки зомбоящика здатний?
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10.06.2021 15:30 Ответить
Зрозуміло. Клацаєм по клаві шо заманеться.
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10.06.2021 15:32 Ответить
браво! Нарешті ти визнало свою мету на Цензорі))
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10.06.2021 15:33 Ответить
Дедалі тупіші і невтемніші відповіді.
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10.06.2021 15:39 Ответить
Ще повторю для особливо тупих: від тебе сенсу й не чекають, зебіл
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10.06.2021 15:40 Ответить
То чому його згадуєш ,, мустьє ? .
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10.06.2021 14:45 Ответить
Хвантомні болі.
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10.06.2021 14:46 Ответить
воно й видно.. що то фантомні болі в тебе за мозоком
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10.06.2021 15:56 Ответить
Шарікови на вибори ходять тей маемо результат.
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10.06.2021 14:19 Ответить
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Минуло майже 30 років і жодних змін ,"мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!)))
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10.06.2021 14:24 Ответить
А може за фейки вже треба брати за " яйки" ? Або скарати "на горло" єдного-двох... Може то трохи "розвиднеться" ?!!!
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10.06.2021 14:30 Ответить
😁😁😁 Зебіли, вам самим не гидко? Бліііін! Скільки ще треба обісратся, щоб зрозуміти, що у ваших проблемах винуватий не Порошенко, а ваші позеленілі від зеленого лайна мізки і любов до халяви. 😊
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10.06.2021 14:32 Ответить
Поливают грязью кристальной души человека , патриота своей страны , глубоковерующего украинца ! Фашисты .
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10.06.2021 14:34 Ответить
глубоковерующего украинца. Ну тут конечно перебор.
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10.06.2021 16:25 Ответить
..Петра так примушували йти на допит , так шукали , що він вже не витримав і сам прийшов - без повістки . Допит продовжувався аж - 8 хв . ..
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10.06.2021 14:34 Ответить
*На злодію шапка горить * ..
.
.
..
.Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 725...
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10.06.2021 14:37 Ответить
Що з моцкви їм показали те й вони поширюють
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10.06.2021 14:40 Ответить
Дійство відбувається згідно кремлівського сценарія та кремлівською режисурою !!!)))
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10.06.2021 14:46 Ответить
Зеленые только и могут что вызывать,хотя при следующем президенте и их вызовут...
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10.06.2021 14:46 Ответить
Цікаво, який зашквар зелена мерзота прикриває цим скандалом? Вже сталось чи ще чекаємо?
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10.06.2021 14:58 Ответить
Результат "шашликів" незабарився....))
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10.06.2021 15:00 Ответить
Посадити Порошенка і умєрєть.)))
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10.06.2021 15:01 Ответить
Так цензор. Вы и будкевича сюда впишите , аж сыться за зелю бигуса и пена на ПОП и ЕС
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10.06.2021 15:02 Ответить
*Сегодня ...Весті ..та Го.дон * *Гарні видання * .
Так хто там спонсорує цю медіамерзоту !?
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10.06.2021 15:04 Ответить
Порошенко має знати що ;Центр протидії дезінформації;- це насправді просто перейменована ботоферма ;ЗЕ!диджитал;. Тепер ботам платиться напряму з держбюджету, а не з кишені постраждалих від Порошенка Медведчука та Коломойського.
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10.06.2021 15:24 Ответить
а что , мертвячук разве пострадал от твоего работодателя?они же братьянавек но не адиннарот как с каломойским.
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10.06.2021 15:36 Ответить
Дурнику, Медведчук- давній бізнес-партнер Коломойського. І зараз у нього епоха розквіту. Завдяки дебілам на кшталт тебе.
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10.06.2021 15:59 Ответить
понятно дурнык. оказывается твой хозяин не при чем. это ему мертвячука зинка подкинула.
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10.06.2021 16:23 Ответить
Я українець, у мене не може бути ні царя ні хазяїна.
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10.06.2021 16:33 Ответить
Ой!
Вспомнили как Порошенко в Приднестровье убил Леонардо да Винчи, украл все его картины передал Путину через Липецкую Фабрику....
Аж слеза навернулась!
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10.06.2021 17:05 Ответить
фейки не припиняються. https://euroin.org.ua/putin-vidverto-breshe-pro-poroshenka/ Наприклад, до оббріхування Порошенка вв'язався й ***** :

9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
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10.06.2021 18:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pEUWW7AWyr4 Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі .
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:32 Ответить
Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7147
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10.06.2021 20:43 Ответить
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .

Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
Государственный секретар США Блинкен пообещал назначить посла США в Украине в "ближайшем будущем". Симптоматично, что он не упомянул когда же США примет верительные грамоты нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой назначенной еще в феврале (указ № 75/2021 )
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10.06.2021 20:45 Ответить
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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10.06.2021 20:45 Ответить
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