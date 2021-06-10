Ряд СМИ и "слуг народа" синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - "ЕС"

Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами "Слуги народа" синхронно с российскими медиа разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении на странице "Европейской Солидарности" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня машина по зомбированию населения, центр которой находится на улице Банковой, распространила очередной фейк против пятого Президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами из "слуг народа" синхронно с российскими медиа-помойками разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера украинской оппозиции Порошенко", - рассказали в политсиле.

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"Эта информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ. В частности, информацию опубликовали телеграмм-канал депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука, информационное агентство "УНН", издание "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а также кремлевское агентство "ТАСС". Партия "Европейская Солидарность" призывает недавно образованный Зеленским с большой помпой Центр противодействия фейкам (Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины) провести расследование, наконец-то показать свою эффективность и принять необходимые меры для предотвращения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем", - резюмировали в "ЕС".

















