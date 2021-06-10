Ряд СМИ и "слуг народа" синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - "ЕС"
Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами "Слуги народа" синхронно с российскими медиа разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.
Об этом говорится в заявлении на странице "Европейской Солидарности" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня машина по зомбированию населения, центр которой находится на улице Банковой, распространила очередной фейк против пятого Президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Отдельные СМИ вместе с отдельными народными депутатами из "слуг народа" синхронно с российскими медиа-помойками разместили информацию о якобы принудительном вызове на допрос лидера украинской оппозиции Порошенко", - рассказали в политсиле.
"Эта информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ. В частности, информацию опубликовали телеграмм-канал депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука, информационное агентство "УНН", издание "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а также кремлевское агентство "ТАСС". Партия "Европейская Солидарность" призывает недавно образованный Зеленским с большой помпой Центр противодействия фейкам (Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины) провести расследование, наконец-то показать свою эффективность и принять необходимые меры для предотвращения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем", - резюмировали в "ЕС".
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от ви д******, мля))
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Так хто там спонсорує цю медіамерзоту !?
Вспомнили как Порошенко в Приднестровье убил Леонардо да Винчи, украл все его картины передал Путину через Липецкую Фабрику....
Аж слеза навернулась!
9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?
Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
Государственный секретар США Блинкен пообещал назначить посла США в Украине в "ближайшем будущем". Симптоматично, что он не упомянул когда же США примет верительные грамоты нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой назначенной еще в феврале (указ № 75/2021 )