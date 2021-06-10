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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Суд в Нидерландах приобщил к делу МН17 интервью террориста Гиркина Гордону

Суд в Нидерландах приобщил к делу МН17 интервью террориста Гиркина Гордону

Интервью экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, приобщено к материалам дела о крушении MH17, которое рассматривает Окружной суд Гааги.

Об этом говорили на заседании суда 9 июня, сообщил в Twitter представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который вел текстовую трансляцию заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Новое интервью Гиркина (имеется в виду интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону) приложено к делу вместе с его переводом", – написал Михайлов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

В знак протеста против интервью с террористом несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Перед этим Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, бывшим оккупационным прокурором Крыма Натальей Поклонской.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев. ФОТО

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

Гордон Дмитрий (119) Нидерланды (1573) суд (25084) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+8
Ну вот и Гордон на что-то сгодился.
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10.06.2021 14:29
+8
Толку с того интервью - ноль.
Гиркин там всё время врал и отбелял кремль, мол, я всё сам делал - это была моя инициатива.
Чтобы приобщить это всё, как доказательства, нужен детектор лжи по видеокартинке.
А таких, как я понимаю, наука ещё не придумала.
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10.06.2021 14:37
+4
Ну теперь Гордон вообще загордится ,он и так себе цены сложить не мог.
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10.06.2021 14:45
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Ну вот и Гордон на что-то сгодился.
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10.06.2021 14:29 Ответить
а к над ним ржали ізза цього інтерв"ю.
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10.06.2021 14:48 Ответить
Толку с того интервью - ноль.
Гиркин там всё время врал и отбелял кремль, мол, я всё сам делал - это была моя инициатива.
Чтобы приобщить это всё, как доказательства, нужен детектор лжи по видеокартинке.
А таких, как я понимаю, наука ещё не придумала.
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10.06.2021 14:37 Ответить
скоро ниточка до пуйла приведет... убийца буде отвечать?
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10.06.2021 14:37 Ответить
нууу...возможно на почетную грамоту уже и выслужился...
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10.06.2021 14:37 Ответить
Ну теперь Гордон вообще загордится ,он и так себе цены сложить не мог.
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10.06.2021 14:45 Ответить
а хто з них гордон?
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10.06.2021 14:50 Ответить
Тот, который рекламное лицо шампуней Head&Shoulders.
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10.06.2021 16:05 Ответить
по мені, так обидва
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10.06.2021 17:57 Ответить
****,і тут цей гандон попіаритися....
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10.06.2021 14:57 Ответить
Тепер може спокійно пірамідки продавати в Європі))
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10.06.2021 15:12 Ответить
Это ответ тем кто высказывал своё дурное мнение о целесообразности этого интервью. Теперь господа ваше дело идти в жопу и не оглядываться, когда нужно будет вас высерут.
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10.06.2021 16:51 Ответить
Чому тут так мало коментарів? Куди подівались всі хто валав про те що інтервью це була Велика Зрада? Залишилась якась маленька купка вічно не "довольных" дописувачів про Зраду. Ей диванні експерли, котрі при всіяких обставинах обсирають все і вся, не залежно від того на користь то Україні чи ні, де ви поділися? Не послідовно якось, написати що були не праві мабуть сили духу не вистачає.
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10.06.2021 19:14 Ответить
 
 