Суд в Нидерландах приобщил к делу МН17 интервью террориста Гиркина Гордону

Интервью экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, приобщено к материалам дела о крушении MH17, которое рассматривает Окружной суд Гааги.

Об этом говорили на заседании суда 9 июня, сообщил в Twitter представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который вел текстовую трансляцию заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Новое интервью Гиркина (имеется в виду интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону) приложено к делу вместе с его переводом", – написал Михайлов.

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Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

В знак протеста против интервью с террористом несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Перед этим Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, бывшим оккупационным прокурором Крыма Натальей Поклонской.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.