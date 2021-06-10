ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня

Подготовка встречи лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России, но согласование ее повестки и организация чрезвычайно сложны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с заявлением президента РФ о том, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций. Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны. Очевидно, что подобного уровня встречи чрезвычайно сложны по согласованию повестки и организации", - подчеркнул он.

Тем не менее, как отметил советник руководителя ОП, подготовка встречи продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России.

"Должны быть согласованы все детали, прежде чем может быть озвучена конкретика по ее организации", - заявил он.

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