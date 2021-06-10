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ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня

ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня

Подготовка встречи лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России, но согласование ее повестки и организация чрезвычайно сложны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с заявлением президента РФ о том, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций. Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны. Очевидно, что подобного уровня встречи чрезвычайно сложны по согласованию повестки и организации", - подчеркнул он.

Тем не менее, как отметил советник руководителя ОП, подготовка встречи продолжается на уровне Офиса президента Украины и Администрации президента России.

"Должны быть согласованы все детали, прежде чем может быть озвучена конкретика по ее организации", - заявил он.

Читайте также: Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) путин владимир (31224) Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+11
Фуйло, неодноразово, повідомляв, що з ВАЗеленським буде розмовляти лише про те, що вигідне запоребрику.

Наприклад, про приєднання ордло до України. "Місцеві референдуми". Воду в крим. Якраз про те, чого прагне й пліснява.
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10.06.2021 14:35
+9
теперь все сообщения от ОП воспринимаю как анонс выездного КВН или 95-квартала...
а всю информацию делю пополам - половина брехни и половина выдуманного...
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10.06.2021 14:32
+8
Когда заглянул в глаз хутину:
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 8509
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10.06.2021 14:32
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Правила форума Совет форумчан
теперь все сообщения от ОП воспринимаю как анонс выездного КВН или 95-квартала...
а всю информацию делю пополам - половина брехни и половина выдуманного...
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10.06.2021 14:32 Ответить
Але з ремаркою... за заготовкою та режесулою Х...ла.
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10.06.2021 14:47 Ответить
та то вже так очевидно, що й підкреслювати ліньки )))
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10.06.2021 14:52 Ответить
Когда заглянул в глаз хутину:
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 8509
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10.06.2021 14:32 Ответить
да чего там сложного . повестка дня Зелькой уже дано озвучена . вот пожалуйста цитирую - «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?»
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10.06.2021 14:32 Ответить
ось і всі "переговори"
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 390
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10.06.2021 14:33 Ответить
Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны
а шо, - дерьмаку плохо слышно ЦУ по телефону?
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10.06.2021 14:34 Ответить
о чем ты будешь с ним говорить, он тебя презирает, а ты в дупу дуешь. Не такому блазню как ты вести переговоры с агрессором.
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10.06.2021 14:35 Ответить
Фуйло, неодноразово, повідомляв, що з ВАЗеленським буде розмовляти лише про те, що вигідне запоребрику.

Наприклад, про приєднання ордло до України. "Місцеві референдуми". Воду в крим. Якраз про те, чого прагне й пліснява.
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10.06.2021 14:35 Ответить
повестка должна быть одна - убирайтесь на хрен с украинского Крыма и Донбасса.....
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10.06.2021 14:35 Ответить
Да,уровень еще тот,встреча клоуна на уровне пояса ху..ла. Будет искать мир со всех сторон.
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10.06.2021 14:37 Ответить
Что тут согласовывать? Концерт № 23 для фортепиано с оркестром. И все будут довольны.
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10.06.2021 14:39 Ответить
давно зюзя ***** мінєтів не робив
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10.06.2021 14:40 Ответить
"Запускайте Берлагу!" (с)

ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 3736
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10.06.2021 14:41 Ответить
главноє поглубже залізнуть путіну в *глаза*
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10.06.2021 14:47 Ответить
Домовлятимуться про зустріч = 1 рік. А якщо домовляться то важлива лише одна інформація, де буде зустріч. Якщо в Європі то все залишиться як є зараз. Якщо в Москві чи Білорусі то це буде здачею Зе, Всього і Всіх. Офіс Конспіролога.
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10.06.2021 14:51 Ответить
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8379
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10.06.2021 14:54 Ответить
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8008
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10.06.2021 14:54 Ответить
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8984
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10.06.2021 15:05 Ответить
..йло Пороха боявся...про шо говорити не знав...плешивий чинарик навіть стояти поруч з Порошенко не міг нормально, очі на нього не підіймав , а оце чудо зелене , консерва кремлівська з дЄрмаком зі шкури лізуть ,щоб встигнути до імпічменту втюхати роз..аний Донбас, та воду дати до Криму ,це все шо буде ...
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10.06.2021 15:10 Ответить
То це ..йло, виявляється, з переляку підписав дві мінські капітуляції?
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11.06.2021 00:30 Ответить
Очередные разговоры "в пользу бедных". Формат этих переговоров определит только тупин, и это должно выглядеть как капитуляция Украины перед срабсеей. Но рашенфюрер еще не решил в какой позе ему принять капитуляцию.
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10.06.2021 15:22 Ответить
Путлера на гілляку!
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10.06.2021 16:42 Ответить
 
 