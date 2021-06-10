Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты Европы от новой вспышки COVID-19, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что уровень вакцинации против COVID-19 в Европе еще недостаточен для предотвращения повторного распространения коронавируса в регионе.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты региона от новой вспышки", - заявил Клюге.

Он отметил, что в регионе снижается общее число инфицированных коронавирусом, госпитализированных и умерших, но властям не стоит преждевременно снимать ограничительные меры как это было сделано летом 2020 года.

"В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой", - добавил Клюге.

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