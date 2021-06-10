Кулеба о заявлениях РФ по законопроекту о коренных народах: Инициатива Зеленского полностью соответствует Декларации ООН

Законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины, и не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", - сказал Кулеба.

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Ранее в Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти".

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.