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Кулеба о заявлениях РФ по законопроекту о коренных народах: Инициатива Зеленского полностью соответствует Декларации ООН

Кулеба о заявлениях РФ по законопроекту о коренных народах: Инициатива Зеленского полностью соответствует Декларации ООН

Законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины, и не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", - сказал Кулеба.

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Ранее в Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти".

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Автор: 

путин владимир (31224) россия (95413) нацменьшинства (231) Кулеба Дмитрий (2880)


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Кулеба жалок.... Ему милостыню охота дать....
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10.06.2021 15:10 Ответить
да нет, *********, ты все напутало, жалок это твое ботоксное пуйло-педофил

Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН - Цензор.НЕТ 8597
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10.06.2021 19:58 Ответить
У Кулебы талант,каждое его заявление вгоняет в ступор всех экспертов по международным отношениям.
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10.06.2021 15:30 Ответить
Х...йло випадає в осадок. В паРаші 99% корінні народи не руську.
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10.06.2021 15:43 Ответить
нарешті некоренні народи перестануть мучитись украінською мовою та культурою і розїдуться по своім домівкам. руський мір - під Нижній Тагіл а борці з антисемитізмом на рідний Сінай. Боляче дивитись, як вони сумують та страждають.
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10.06.2021 15:53 Ответить
Є закони війни, які написані ріками крові, тисячеліттями. Коли лише один іуда здатний привести до величезних втрат.- тому зрадників завжди карали жорсткіше ніж просто ворогів. В Україні ж цивільна влада веде постійне загравання з колаборантами, покидьками які підігрують ворогам держави.
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10.06.2021 16:07 Ответить
Тобто якісь караїми - це корінний народ, а українці в Україні - ні?
Вони там зовсім вже ?
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10.06.2021 21:31 Ответить
 
 