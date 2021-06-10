Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки террориста Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич. ВИДЕО

В суде по делу катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 прозвучали записи прослушки обвиняемого Пулатова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"В своих многочасовых видеопоказаниях своим адвокатам подсудимый Олег Пулатов утверждал, что он ничего не знал и даже не слышал о "Буке". Однако вчера вечером и в ходе сегодняшнего заседаний в суде прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых совершенно очевидно, что Олег Пулатов врет суду, спасая свою шкуру", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.