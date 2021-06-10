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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки террориста Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич. ВИДЕО

В суде по делу катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 прозвучали записи прослушки обвиняемого Пулатова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"В своих многочасовых видеопоказаниях своим адвокатам подсудимый Олег Пулатов утверждал, что он ничего не знал и даже не слышал о "Буке". Однако вчера вечером и в ходе сегодняшнего заседаний в суде прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых совершенно очевидно, что Олег Пулатов врет суду, спасая свою шкуру", - говорится в сообщении.

Читайте: Суд в Нидерландах приобщил к делу МН17 интервью Гиркина Гордону

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

Гаага (298) суд (25085) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Лукашевич Вадим (39) Пулатов Олег (23)


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Топ комментарии
+28
Вот интересно, - что должно быть в головах у людей, которые фотографируются на обломках гражданского самолета, в котором погибло 60 детей... Вот что в этих черепных коробках?!
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10.06.2021 15:52
+23
Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6981Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7293
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10.06.2021 15:09
+19
Голландцы поступили хитрО - у них был шильдик с номером, датой и т.п. Они сделали запрос Отмаз-Антею на документы девайса, указав серийный номер. Те присылают формуляр, из которого выходит, что ракету сваяли еще в совке и отправили в УССР. Все типа ОК, только лажа в том, что дата производства на шильдике оказалась другая. Тогда голландцы отправляют этот формуляр на экспертизу, которая устанавливает, что этот формуляр подвергся ретушированию, причем весьма криворукожопо. Дальше уже дело техники, как получить настоящий формуляр.
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10.06.2021 15:54
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Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6981Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7293
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10.06.2021 15:09 Ответить
Вот интересно, - что должно быть в головах у людей, которые фотографируются на обломках гражданского самолета, в котором погибло 60 детей... Вот что в этих черепных коробках?!
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10.06.2021 15:52 Ответить
Лишняя хромосома же.
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10.06.2021 16:18 Ответить
ничего там нет
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10.06.2021 16:24 Ответить
Так усі уламки МН17 зібрали ще влітку 2014 року, а на фото ніяк не літо. То напевно уламки іншого літака.
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10.06.2021 17:12 Ответить
дебил... кацапотеррористі еще в 2015 барижили остатками МН17. А в 2014 - ВЗАГАЛІ НЕ ДОЗВОЛЯЛИ щось там збирати без їх нагляду, та дозволу - що можна а що неможна
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10.06.2021 20:46 Ответить


Так усі уламки МН17 зібрали ще влітку 2014 року,
____________________


Це неправда. Органи слідства (члени JIT) отримали доступ на місце катастрофи лише в листопаді 2014 року. Евакуація уламків почалася лише в середині листопада. А перша партія уламків прибула на військову базу Хілзе Ряйєн 9 грудня 2014 року.

Ви навмисне брешете, чи добросовісно помиляєтесь?
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06.10.2021 22:02 Ответить
алкоголь і наркота
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10.06.2021 17:22 Ответить
80 дiтей

Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1114
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10.06.2021 17:35 Ответить
вбивцi

Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2940
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10.06.2021 17:36 Ответить
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1781
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10.06.2021 17:37 Ответить
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9169
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10.06.2021 17:39 Ответить
Это нелюди..
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10.06.2021 19:13 Ответить
Це нЕлюди. Так їх і треба трактувати. Бо хіба людина буде відрізати руку, навіть ворогу, тільки за татУ з тризубом?!
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10.06.2021 19:20 Ответить
РуSSкій мір.
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10.06.2021 23:26 Ответить
Так ведь не только не скрывали, а даже гордились "подвигом":
https://pbs.twimg.com/media/BswWOXlCcAEZa9o.png:large
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10.06.2021 18:21 Ответить
Для истории и криминалистики необходимо деанонимизировать сволочей с фотографии.
Имя, Фамилия, Место Рождения, Школа, Родители, Первая учительница, Дети...
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10.06.2021 20:15 Ответить
и кремировать, на видео.
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10.06.2021 20:48 Ответить
надо бы сделать так, чтоб воевать никто не хотел. Потому взять топор и зарубить всех ястребов войны. иначе никак.
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10.06.2021 15:12 Ответить
Якщо це стосується України, то українських голубів ***** просто пожарить на мангалі під веселу пісеньку "Every night the evening comes suddenly. If you do nothing for you, my friend...
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10.06.2021 15:17 Ответить
А коммунизм построить в отдельно взятой стране?
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10.06.2021 16:05 Ответить
"Убийцы сначала убили войну и всех, кто носил мундир,
И впервые в постель ложились одну: солдат и его командир!
И затем они устремились на тех, кто ковал смертельный металл,
На тех кто сеял солдатский хлеб и на тех, кто его собирал."
"Наутилус Помпилиус"

И клнцовка песни хороша, почитайте.

Читать на сайте: https://www.gl5.ru/nautilus-pompilius-krasnie-listya.html
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10.06.2021 16:11 Ответить
ВВ, ИМХО, более актуальны: (с)
Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.
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10.06.2021 17:22 Ответить
Голландцы нашли хвостовик ракеты сбившей "Боинг" (https://static.dw.com/image/43914942_303.jpg ссылка ), там номер, неужели тяжело установить движение боеприпаса? И все будет ясно
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10.06.2021 15:16 Ответить
Все уже давно установлено, включая то, что Отмаз-Антей, производитель ракеты, подделал документы.
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10.06.2021 15:26 Ответить
Но номер подделать не возможно, его показали голландцы. Что за ракета? Требовать надо.
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10.06.2021 15:32 Ответить
а голандці точно заявили, шо це та сама ракета, а не ракета із слідчого есперименту, наприклад. як ви збираєтесь відрізнити ракету, що збила літак, від ракети, що була відстріляна пізніше і привезена на місце катастрофи - воно ж то не підконтрольне? як саме і у кого ви збираєтесь вимагати документацію, що становить державну таємницю? як ви збираєтесь встановити повноту цієї документації і виявити можливу підробку?
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10.06.2021 15:43 Ответить
Хімічний склад уламків ракети із трупів це все одно що відбитки пальців.
У москалів кожна плавка сталі не співпадає за хімічним складом навіть на 90% із рештою плавок.
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10.06.2021 17:20 Ответить
Голландцы поступили хитрО - у них был шильдик с номером, датой и т.п. Они сделали запрос Отмаз-Антею на документы девайса, указав серийный номер. Те присылают формуляр, из которого выходит, что ракету сваяли еще в совке и отправили в УССР. Все типа ОК, только лажа в том, что дата производства на шильдике оказалась другая. Тогда голландцы отправляют этот формуляр на экспертизу, которая устанавливает, что этот формуляр подвергся ретушированию, причем весьма криворукожопо. Дальше уже дело техники, как получить настоящий формуляр.
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10.06.2021 15:54 Ответить
Все уже и так давно ясно. Вопрос в том, чтобы доказать ЭТО в суде. В Голландии соревновательное право, в отличии от россиюшки и, к сожалению, Украины.
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10.06.2021 15:53 Ответить
Лукашевич в своих интервью подробно рассказывал о том, что JIT все эти 7 лет куем груши не околачивала. Все делалось ну очень основательно, что очень даже впечатляет.
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10.06.2021 15:59 Ответить
А коли бункерного допитають?
А то йому, як Каддафічу в трубі ботокс пустять.
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10.06.2021 15:35 Ответить
Вони все бачили на висоті 11000 м. Дебіли.
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10.06.2021 15:37 Ответить
Это не расстояние. В ясный день я на растоянии 90 км по вершине вулкана Этны местоположение парусника Средиземном море в 1967 году определял.
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10.06.2021 15:42 Ответить
Ага, все прям в одно и тоже время следили за Боингом.
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10.06.2021 16:08 Ответить
От этого суда по факту мало будет толку.Ну признают виновными пару рядовых,а куйла ж никто не осудит как главного организатора.Это ж европа,они ссутся перед кацапами.И даже если бы теоретически даже осудили куйла,кто его посадит?Куйло скорее нанесет ядерный удар и отправит на тот свет пару сотен миллионов жизней,чем подчинится решению суда.Так что не особо питайте надежду на справедливость.
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10.06.2021 15:48 Ответить
А вы, товарищ, пессимист. Можешь сколько угодно истекать своей безнадегой, но JIT все эти годы работала не покладая рук и весьма эффективно. И в настоящее время никак нельзя спрогнозировать, что всплывет в процессе слушаний. Тем более, это только только ПЕРВЫЕ начавшиеся слушания по МН-17, начавшиеся в ОКРУЖНОМ суде Гааги. Следом будет еще уголовный суд, который уже завел дело и будет как бы вторым эшелоном. Но по любому - финал немного предсказуем(с)Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 738
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10.06.2021 17:41 Ответить
Коли причетність )(.йла буде доведена у Гаазі по МН17 навіть дотично, усі решта збитих ним літаків, міжнародні суди за позовами України автоматично почеплять на нього.
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10.06.2021 17:49 Ответить
так ведь касапня все хрюкала что сбили самолет пришельцы. как с этим быть?
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10.06.2021 16:15 Ответить
Не так давно общался с белорусами. Те мне с огненным разрывом пердака доказывали, что Боинг сбила Украина. Один говорил, да т хоть понимаешь какая в России военная мощь, там ошибки невозможны.
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10.06.2021 17:00 Ответить
Беларусів, допоки вони не запам'ятають усі совкові оксюморони, не приймають у піонєри. Майте жаль до братів наших. )))
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10.06.2021 17:31 Ответить
До речі, там було помилитися дуже складно. У радіусі виявлення БУКа знаходився лише один МН17. Тож коли гіркінс оголосив про "птічку", усі москалі миттєво прониклися пролетарською ненавистю до того що було видно на реліктовому моніторі радянського протиповітряного виробу.
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10.06.2021 17:38 Ответить
Не существует никаких беларусов. Такова горькая правда. Нет ни приверженнности к национальной традиции, ни к языку, ни к идеям. Убрать плохого боярина-наместника, дать им хорошего и прислать побольше денег - вот всё, что они хотят. Типичное поведение, свойственное московитам.
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10.06.2021 17:35 Ответить
Телеканал БЄЛСАТ мовить виключно бєларуською мовою. Так цікаво, слухати мову яку не вчив і усе розуміти на 99%. До речі з московською мовою у бєларуської спільного не багато.
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10.06.2021 17:43 Ответить
Вся біда в тому, що білоруською в Білорусі вже майже ніхто не розмовляє. Навіть на Донбасі україномовних більше, ніж білоруськомовних десь на Гомельщині.
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06.10.2021 22:44 Ответить
болотным рабам простительно. они как дикие болотные зверюшки такие потешные но и такие тупые.
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10.06.2021 18:26 Ответить
Расчет установки Бука где? Вот самый интересный и насущный вопрос.
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10.06.2021 17:07 Ответить
Где, где? В КАРАГАНДЕ.
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10.06.2021 17:23 Ответить
Вони виконавці. Наказ виконували, тіпа.
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10.06.2021 17:26 Ответить
А вам неинтересно кто приказывал? Координаты, цель, время, весь приказ? Квалификация расчета или как их там?
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10.06.2021 21:40 Ответить
Все тайное становится явным, глупые, глупые, кацапские бабуины...
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10.06.2021 17:38 Ответить
А что может быть в голове у тех кто зафиксировал себя на месте преступления?,по моему там в головах только или опилки или вата.
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10.06.2021 18:00 Ответить
Це -- виконавці. Прикро буде, якщо головний винуватець -- вепський виродок уникне покарання.
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10.06.2021 19:24 Ответить
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3708
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10.06.2021 19:40 Ответить
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6306
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10.06.2021 21:05 Ответить
перших "хєроєв саколіков" Г А А Г А запрошує на виход.....початок
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11.06.2021 00:27 Ответить
Мене вже кілька років бентежить кілька питаннь. Чому ОЦЕЙ БУК, який збив "сушку укрів" одразу сховали у підвалах московії, а героїв операторів не носили по вулицям Луганську та Донецьку, як визволителів ?? І ..йло у Кремлі не дав зірки Хероїв цим апалчьєнцям? А Гіркіна не призначили главком авіації та космічних військ? Нє пАрядочєк.
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12.06.2021 09:44 Ответить
 
 