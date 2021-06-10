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6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

Шесть судей Конституционного суда Украины 10 июня в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили источники в КСУ.

По данным источников, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - сказал источник.

При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку произошедшее могло иметь место на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Читайте также: Тупицкого не пустили на заседание КС по "земельному" делу

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

Также читайте: Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Автор: 

КС (2248) ультиматум (62) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+36
может им заблокировать свет воду,зарплату и охрану?
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10.06.2021 15:18
+29
Зеленскому импичмент, а потом можно думать, что с КС делать. А пока КС единственное препятствие Зеле к дерибану земли. Собственно для этого его и застругал Беня.
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10.06.2021 15:25
+22
предлагаю компромис гнать в шею и "судей" и решалу - зеленского
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10.06.2021 15:23
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Страница 2 из 2
Шестеро суддів Конституційного Суду України 10 червня в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно-значущих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної)- це для Тебе не є інтересами українського народу,головне інтереси "тупіцких" в мантіях,котрі "принесли користь" Україні відмінивши е- декларування.
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10.06.2021 19:57 Ответить
Ні,не є. Це гребаний популізм який знищує мою країну 30 років. А от вчинення злочину президентом і незаконне втручання в діяльність КСУ залишати без реакції, оце диверсія проти народу.
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10.06.2021 20:44 Ответить
Пришли на работу и блокируют работу своей же организации, в которой получают з/п! Выгнать накуй таких работников! Попробовал бы работяга не работать на своем рабочем месте, вылетел бы с треском на следующий день.
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10.06.2021 16:33 Ответить
Навчись дотримуватись Закону, сраний люмпен, і змінювати Закон, якщо треба, в конституційний спосіб.
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10.06.2021 16:45 Ответить
Вот и повод избавиться от этой своры в мантиях. Всех семерых во главе с тупым наХ с пляжа за саботаж в высших органах власти. Нам такой футбол и наХ не нужен.
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10.06.2021 16:41 Ответить
Навчись дотримуватись Закону, сраний люмпен, і змінювати Закон, якщо треба, в конституційний спосіб.
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10.06.2021 16:44 Ответить
Поки ти будеш дотримуватись закону, обсерешся по самий комір. А робить по логіці і справедливо дає той самий результат, за менші грощі.
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10.06.2021 17:32 Ответить
Саботаж во время войны? РНБО просто должны решить эту проблему жестко
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10.06.2021 17:24 Ответить
в мешок их и с моста!
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10.06.2021 17:56 Ответить
Всю шестёрку расстрелять...
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10.06.2021 18:22 Ответить
или просто етих 6 судей выгнать в шею с Конституционного суда
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10.06.2021 20:34 Ответить
А не лучше бы было, чтоб этой шестёрке заблокировать вообще вход в суд, гнать их всех сраной метлой да подальше, вместе с тупорылым и с ихним ультиматум.
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10.06.2021 20:11 Ответить
ШАНОВНІ Українці .. з розумінням сприймайте "діяльність" ТРОЛІВ олігархічної СІОНІСТСЬКОЇ БАНДИ на цему НЕукраїнському ресурсі .. в ІГНОР їх ЗОМБО -.. готуємось до АКТИВНИХ дій .. ВСІХ посіпак БАНДИ на облік ...ці втекти НЕ встигнуть ..Наснаги
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10.06.2021 20:30 Ответить
Я думал Тупица один, а их там еще шесть. Выходит, что в КСУ большинство тупицы?! Кто же их туда выбирал?
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10.06.2021 20:50 Ответить
Почему эти "судьи" до сих пор не в тюрьме?
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11.06.2021 00:10 Ответить
"дєятєлі совковіє" засуєтілііся......ряди редєют.....тваринний страх бунтує......в шею це бидло
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11.06.2021 00:13 Ответить
тоді хто в Україні ,як не КС України ,має у законний спосіб доказувати незаконне втручання президента ,а чи будь-кого іншого не тільки в діяльність КС ,а й у все інше(гребаний популізм ,який знищує України в тому числі через діяльність КС ,котрий є одним із тих важелів ,які б не мали цього (гребаного популізму)допускати в Україні , тай порівняння (незаконне втручання в діяльність КСУ залишати без реакції, оце диверсія проти народу./- цілком можливо,що це є незаконне втручання "зе" .котре КС мав би вирішувати у законний спосіб, як один із органів виконнання законів в державі ,Ультимативна форма вирішення цього спірного питання ,вже вказує на популізм ,
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11.06.2021 08:18 Ответить
Вже є кандидатиру, які будуть садити дерева?
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11.06.2021 09:21 Ответить
Мафия .почуяли безнаказанность
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11.06.2021 09:23 Ответить
ГОРОДОВЕНКО призначений у 2017 році XIV з'їздом суддів.
ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.

КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.

ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.

САС призначений у 2014 році ВРУ.

ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.

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З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.

Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі.

За Конституцією України лише відбір кандидатур на таку посаду здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.

А особа, призначена на посаду відповідно до закону всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.

На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.

Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.

Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.

Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України.

Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначечно, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про
застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про
звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово
відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його
звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
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11.06.2021 09:52 Ответить
https://www.facebook.com/alex.golubkov.12/videos/2543494979234003/?__cft__[0]=AZVmtVLw4BbYx-RZwQ27SGnohl3WsQ98oiMB2o2RxYEC_sFBbLjyqZvbtjhzkWIH8DLBZCBtP0JSsz3RButQ2V45xz-5BM_6XNQsR_QztaQiS1CFZ6Us1hCBoCx6iynV-KKr5kcELOdawkJ3XKJfAy6G&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/alex.golubkov.12/videos/2543494979234003 ...ПРАВО Конституція Земля
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11.06.2021 10:39 Ответить
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