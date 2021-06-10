6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ
Шесть судей Конституционного суда Украины 10 июня в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили источники в КСУ.
По данным источников, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.
"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - сказал источник.
При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку произошедшее могло иметь место на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.
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ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.
КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.
ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.
САС призначений у 2014 році ВРУ.
ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.
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З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.
Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі.
За Конституцією України лише відбір кандидатур на таку посаду здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.
А особа, призначена на посаду відповідно до закону всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.
На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.
Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.
Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.
Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України.
Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначечно, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про
застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про
звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово
відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його
звільнення з посади Вищою радою правосуддя.