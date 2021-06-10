6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

Шесть судей Конституционного суда Украины 10 июня в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили источники в КСУ.

По данным источников, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - сказал источник.

При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку произошедшее могло иметь место на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

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