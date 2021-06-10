"Дело Василия Стуса": Суд обязал Медведчука выплатить издательству "Виват" 300 тыс. грн

Апелляционный суд вынес дополнительное решение по иску кума Путина к историку Вахтангу Кипиани, который издал книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Так, 15 апреля в Киевский апелляционный суд поступило заявление ООО "Издательство "Виват" о принятии дополнительного решения. В частности, заявитель просил взыскать с Виктора Медведчука в его пользу судебные расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 271,77 тыс. Грн. и расходы, связанные с явкой представителей в суд в размере 56,8 тыс. грн., а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

19 мая Медведчук направил в суд заявление, в котором просил отказать издательству.

В то же время апелляционная инстанция пришла к выводу о частичном удовлетворении заявления ООО "Издательство" Виват ", поскольк " расходы на профессиональную юридическую помощь и расходы, связанные с явкой представителей общества в районный суд являются соразмерными со сложностью этого дела".

Так, Медведчук должен уплатить издательству 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

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Дополнительное постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение тридцати дней.

Напомним, в сентябре 2019 года Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

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19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.