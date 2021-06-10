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"Дело Василия Стуса": Суд обязал Медведчука выплатить издательству "Виват" 300 тыс. грн

Апелляционный суд вынес дополнительное решение по иску кума Путина к историку Вахтангу Кипиани, который издал книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Так, 15 апреля в Киевский апелляционный суд поступило заявление ООО "Издательство "Виват" о принятии дополнительного решения. В частности, заявитель просил взыскать с Виктора Медведчука в его пользу судебные расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 271,77 тыс. Грн. и расходы, связанные с явкой представителей в суд в размере 56,8 тыс. грн., а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

19 мая Медведчук направил в суд заявление, в котором просил отказать издательству.

В то же время апелляционная инстанция пришла к выводу о частичном удовлетворении заявления ООО "Издательство" Виват ", поскольк " расходы на профессиональную юридическую помощь и расходы, связанные с явкой представителей общества в районный суд являются соразмерными со сложностью этого дела".

Так,  Медведчук должен уплатить издательству 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Также читайте: Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса", - Кипиани

Дополнительное постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение тридцати дней.

Напомним, в сентябре 2019 года Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25084)


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Топ комментарии
+8
Почти даром мертветчук назащищал Стуса. Теперь сам расплачивается. Сума подйомная для него но главное принцип. Любишь КГБ - плати спустя десятилетия.
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10.06.2021 15:32
+7
ЬІ-ы-ы)))) Вот так и наказывать фуфлометов. бигус следующий
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10.06.2021 15:31
+5
Я б еще расходы на такси приписал. И обеды)
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10.06.2021 15:33
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и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы

У нас же уже суд в смартфоне, какой нафиг еще сбор, если всего то и нужно что пару кнопок нажать
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10.06.2021 15:30 Ответить
Я б еще расходы на такси приписал. И обеды)
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10.06.2021 15:33 Ответить
а если кнопки надо нажимать в субботу? не кошерно получается. надо нанимать кнопкодава за 2,3 тыщи )))
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10.06.2021 15:37 Ответить
ЬІ-ы-ы)))) Вот так и наказывать фуфлометов. бигус следующий
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10.06.2021 15:31 Ответить
И хорошо. И даже не в сумме дело - многое в суммах компенсации не вычисляется
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10.06.2021 15:32 Ответить
А в мене питанням. Ось апеляційний суд відмінив постанову суда попередньої інстанції. Це означає, що (за умови відсутності нових доказів, а саме так і є), що попередній суддя або за хабар чи ще з якоїсь мотивації прийняв неправосудне рішення, або некомпетентний. В першому випадку, треба його самого судити у другому переатестувати. В будь-якому випадку треба проводити службове розслідування. Чому у нас судді досі можуть приймати будь-які рішення і не нести ніякої відповідальності за це?
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10.06.2021 16:25 Ответить
Мне кажется, что в судах всё не так просто и каждый судья имеет право на долю субъективности в выносе решения. Доказать заинтересованность судьи в выносе конкретного решения на основании самого решения или отмены этого решения другим судом - это юридический нонсенс. Это можно сделать только на основании конкретного обвинения с очень вескими доказательствами, что тоже почти невозможно. Такое по всему миру, думаю, не только в Украине.
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10.06.2021 17:09 Ответить
Можливо. Але "доля суб'єктивності" в суддівських рішеннях має бути мінімізована. Це впливає на долі людей. Один суддя суб'єктивно визнав невинним, а інший суб'єктивно дав 5 років людині. А правда десь посередині - людина заслуговувала на 3 умовно. В тому і задача судді - в усьому розібратися і винести правосудний вирок. А якщо щось не зрозуміло - вимагати додаткових доказів, експертиз тощо.
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10.06.2021 19:42 Ответить
Почти даром мертветчук назащищал Стуса. Теперь сам расплачивается. Сума подйомная для него но главное принцип. Любишь КГБ - плати спустя десятилетия.
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10.06.2021 15:32 Ответить
чудово, тільки ж не забудьте з удовою Стуса Валентиною Попелюх трохи поділитися
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10.06.2021 15:53 Ответить
Для этого нужно снять с него арест.
Ему, ведь, на работу ходить нужно, чтобы 300 000 заработать.
Он без работы сидит, впроголодь...
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10.06.2021 15:32 Ответить
Медведчук получает з/п народного депутата.
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10.06.2021 15:34 Ответить
Он на больничном?
Или арест не влияет на зарплату?
А премию получает?
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10.06.2021 15:38 Ответить
не красиво считать чужие деньги
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10.06.2021 15:43 Ответить
грошей лишилось півмішка
попереду - злидні
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10.06.2021 15:35 Ответить
скажет, шо денег нет, а у ***** одалживать ему невдобно )))
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10.06.2021 15:35 Ответить
Неподъёмная сумма для семьи медведчуков.
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10.06.2021 15:39 Ответить
Та-дам-та-дам...та-дам, там-та-дам-там-та-дам!!! Тара-та-дам-тара-та-дам...тар-тадам-там-дам-там-дам!!!!!!!!!!!!!!!!!! хоть клок шерсти со старого козла!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2021 15:39 Ответить
Ноги Медведя - в тазик, залить бетоном и в отстойник!
А 300 тысяч мы изданию за 5 минут насобираем....
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10.06.2021 15:43 Ответить
"Виват" теперь должен выпустить "Нарциса" Дмитра Чобита. Даёшь!
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10.06.2021 15:50 Ответить
карма наздогнала мертвечука
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11.06.2021 00:06 Ответить
 
 