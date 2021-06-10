Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом

Айна Тимчук "выделила" адвокату Кернеса восемь гектаров земли под Харьковом.

Об этом сегодня сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ХОГА, передает Newsroom.

Глава Харьковской ОГА Айна Тимчук 24 мая подписала распоряжение о предоставлении Юлии Плетневой разрешения на разработку документации по землеустройству и восстановлению границ участка площадью 8,14 гектара на территории Циркуновского сельского совета.

По информации общественников, этот участок относится к фонду для создания мест отдыха, проведения культурно-оздоровительных мероприятий и находится в аренде с осени 2003 года. В ХАЦ отмечают, что в прошлом Юлия Плетнева защищала в суде интересы Геннадия Кернеса, является адвокатом Михаила Добкина в деле о "корпоративной схеме", главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник и заммэра Харькова Семена Сироты.

Юлия Плетнева является дочкой действующего депутата Харьковского городского совета Владимира Плетнева — экс-судьи апелляционного суда Харьковской области. По данным ХАЦ, подготовка технической документации на земельный участок может свидетельствовать о дальнейшей продаже этой земли ее арендатору.

Напомним, ранее харьковские театралы обратились к президенту с просьбой уволить губернатора Айну Тимчук. Соответствующую петицию опубликовали на сайте президента Украины. Автор обращения Владимир Сорочинский заявил, что чиновница "дискредитирует театральную общественность Харькова, а также распространяет недостоверную информацию".