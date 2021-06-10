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Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом

Глава Харьковской ОГА Тимчук

Айна Тимчук "выделила" адвокату Кернеса восемь гектаров земли под Харьковом.

Об этом сегодня сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ХОГА, передает Newsroom.

Глава Харьковской ОГА Айна Тимчук 24 мая подписала распоряжение о предоставлении Юлии Плетневой разрешения на разработку документации по землеустройству и восстановлению границ участка площадью 8,14 гектара на территории Циркуновского сельского совета.

По информации общественников, этот участок относится к фонду для создания мест отдыха, проведения культурно-оздоровительных мероприятий и находится в аренде с осени 2003 года. В ХАЦ отмечают, что в прошлом Юлия Плетнева защищала в суде интересы Геннадия Кернеса, является адвокатом Михаила Добкина в деле о "корпоративной схеме", главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник и заммэра Харькова Семена Сироты.

Юлия Плетнева является дочкой действующего депутата Харьковского городского совета Владимира Плетнева — экс-судьи апелляционного суда Харьковской области. По данным ХАЦ, подготовка технической документации на земельный участок может свидетельствовать о дальнейшей продаже этой земли ее арендатору.

Напомним, ранее харьковские театралы обратились к президенту с просьбой уволить губернатора Айну Тимчук. Соответствующую петицию опубликовали на сайте президента Украины. Автор обращения Владимир Сорочинский заявил, что чиновница "дискредитирует театральную общественность Харькова, а также распространяет недостоверную информацию".

Автор: 

земля (1946) Тимчук Айна (7)


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Топ комментарии
+12
Зеленая мерзота у корыта.
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10.06.2021 15:51
+10
Пока СБУ занимается майнерами, а прокуратура вообще непонятно чем, ОПГ кернесса продолжает орудовать в многострадальном Харькове. Так-так
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10.06.2021 15:53
+6
Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом - Цензор.НЕТ 1164.
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10.06.2021 16:08
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Зеленая мерзота у корыта.
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10.06.2021 15:51 Ответить
не хрюкай на партнеров
"Киевщина станет вотчиной Порошенко": эксперт рассказал о коалиции "Слуг" и "ЕС" в Киевоблсовете
пэцьо не наложит тебе чьоколядный батончик
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10.06.2021 15:57 Ответить
там сейчас - 25 ЕС и 22 Быдло Уроды. для большинства нужно 45. другой вариант - 22 Быдло Уроды + 14 За майбутне + 9 ОПЗЖ. тебе какой больше нравится?
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10.06.2021 16:40 Ответить
эта чурка - рыговка недобитая...(((
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11.06.2021 01:55 Ответить
Пока СБУ занимается майнерами, а прокуратура вообще непонятно чем, ОПГ кернесса продолжает орудовать в многострадальном Харькове. Так-так
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10.06.2021 15:53 Ответить
ОГА це пряме підпорядкування ОП. Так шо "ОПГ кернеса" якесь зашироке)
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10.06.2021 15:57 Ответить
"ОПГ кернесса" очень широкое, за пределы Харьковщины даже заходит и при ВСЕХ режимах. Вроде в Сети достаточно инфы, просто надо читать
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10.06.2021 16:02 Ответить
Зеленський теж туди входить, - він же ОГА призначав?
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10.06.2021 16:05 Ответить
с уходом Кернеса, на всех уровнях управления в Харькове, осталось только гламурное быдло дорвавшееся до денег. Добкин рвется в меры, но без Гепы, это голимый полупокер на понтах.
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10.06.2021 16:43 Ответить
Побажаємо цій суці відправитися вслід за її підзахисним в пекло.І нехай Айну прихватить.
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10.06.2021 15:54 Ответить
А хватило бы и 2 кв.м.
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10.06.2021 15:56 Ответить
Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом - Цензор.НЕТ 1164.
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10.06.2021 16:08 Ответить
Не мешайте работать команде ЗЕреформаторов!
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10.06.2021 16:09 Ответить
ну шо ватные херковчане , поставили вас на четыре кости - забывайте про Лесопарк "кернесовы дети"..
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10.06.2021 16:16 Ответить
А я почему то не удивлён подобному. Ведь на местах остались остатки этих сволочей которые закладывают имущество громады невесь под что. Харьков это единственная жопа в которой пенсионерам ограничили количество поездок в электротранспорте. А речныця Рубанша мерии ещё и высказала дурацкую идею, что мол кому не хватает, значит он активный и работает, пускай за свои кровные ездит. Такое впечатление, что их собирали в рашке и прислали на наши головы. Всю эту срань давно пора выдворить из мерии и разобрать вопрос с их внезапно возникнувшим имуществом. Если это не сделает власть придёт к тому что их просто начнуть бить.
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10.06.2021 16:36 Ответить
Пенсов ограничить в поездках это правильно. 95 процентов вкладываются в эти 50 поездок в месяц. Они половину поездок все равно не бьют в троллейбусах. Зато другим гораздо свободнее. Все без масок. Полные автобусы
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09.09.2021 04:25 Ответить
Да успокойтесь он же будет как лох всего с 8 гектарами когда у остальных там по 500 )
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10.06.2021 16:37 Ответить
Нікого не вчить приклад Кернеса,який все життя гріб під себе але нічого з собою не забрав.Невже не розуміють ті,які тепер безбожно крадуть що все оте майно і бабло приведе лишень до того,що на них звернуть увагу інші шакали,але більш молоді,голодні і нарвані...І підуть забирати,і не завжди то буде безболісно і мирно...
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10.06.2021 17:11 Ответить
Этот недобитый пророссийский жидяра Кернес даже с того света продолжает воровать на Харьковщине!!
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10.06.2021 17:13 Ответить
Вот же мразь!
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10.06.2021 17:22 Ответить
А почему не 8 лет, с конфискацией всего имущества??? Ведь, явно скрывал факты преступлений гепы!!!
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10.06.2021 17:32 Ответить
Крепкую команду посадил засеял гепуций! Верной дорогой идут ворюги закалённые---знают куда. знают как, и знают как закопать что бы не нашли тыреное с бюджета города! И в Киеве об это за этих все знают---и в МВД, и в Ген-прокуратуре и прочих конторах что придумали за эти годы боевые морей бескрайних трудовых!
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10.06.2021 17:51 Ответить
Звісно! Він, мабуть, учасник війни та волонтер! Герой України! Що тут казати - ЗАРОБИВ!
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10.06.2021 19:07 Ответить
агов - харьковчане ....- а вам лавочки поставят в парке и метро в 10 раз дороже их стоимости за ваши же деньги ....- лох он всегда лох....- но главное что бы "бандеровцы" не пришли ...
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10.06.2021 19:36 Ответить
ЧТО МУЖЕНЕК МРАЗЬ, ЧТО ЖЕНА.
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10.06.2021 20:36 Ответить
справа гепи живе .....мало йому землі.....щей приторговує чужим
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11.06.2021 00:03 Ответить
 
 