В день саммита Байдена и Путина жителей Женевы призывают работать из дома и ограничить передвижение по городу, - местные СМИ
16 июня, в день саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина местные власти просят жителей Женевы работать из дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание The Local.
Власти призвали жителей города работать из дома, а также по возможности воздержаться от поездок.
"Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога", - следует из заявления государственного совета Женевы.
Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.
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І так само, як у фіналі, якийсь боєць героїчно розкурив би сигару, дивлячись на труп *****...
политической траекториейушной раковиной.
Це все повна геополітична перемога москалів.Гидко дивитися і читати наших політологів лизосраків.
В стратегии ракетно-ядерной войны есть такие понятия, как "ответный удар", "ответно-встречный удар" и "упреждающий удар". Что такое "ответный", я думаю, всем понятно. "Ответно-встречный" - это когда противник по вам запустил ракеты, вы это обнаружили и успели запустить в ответ свои до того, как их пусковые установки уничтожил удар противника. А вот "упреждающий удар" - это особая история, его наносят, когда решено: война неизбежна, противник обязательно нападет, но ещё не напал, и мы бьём первыми. Есть множество заявлений российских руководителей на тему о том, что Кремль не применит ядерное оружие первым. Смею заверить: они имеют в виду совсем другое. Они все имеют в виду, что Россия не ударит безо всякой причины, а вот "упреждающий удар" - это же совсем другое, мы же по сути обороняемся! Ведь если бы мы не ударили, они бы напали на нас точно и нанесли бы нам огромный ущерб!
В некоторых кругах, к которым, как говорят, были в юности близки некоторые нынешние руководители России, жил и живет принцип: если видишь, что драка неизбежна, бей первым!
А если вы вдруг говорите: "Ну а если ты ошибся, и драки бы не было, а ты человеку зубы выбил ни за что?! Или драку ты первый затеваешь?!" Ответ на это прост и бесхитростен: зубы выбивают вам. Чтобы не приставали с идиотскими вопросами. - https://www.svoboda.org/a/uprezhdayuschiy-udar-vladimir-bekish-o-gotovnosti-voevatj/31288776.html