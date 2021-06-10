В день саммита Байдена и Путина жителей Женевы призывают работать из дома и ограничить передвижение по городу, - местные СМИ

16 июня, в день саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина местные власти просят жителей Женевы работать из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание The Local.

Власти призвали жителей города работать из дома, а также по возможности воздержаться от поездок.

"Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога", - следует из заявления государственного совета Женевы.

Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

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