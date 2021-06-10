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В день саммита Байдена и Путина жителей Женевы призывают работать из дома и ограничить передвижение по городу, - местные СМИ

В день саммита Байдена и Путина жителей Женевы призывают работать из дома и ограничить передвижение по городу, - местные СМИ

16 июня, в день саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина местные власти просят жителей Женевы работать из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание The Local.

Власти призвали жителей города работать из дома, а также по возможности воздержаться от поездок.

"Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога", - следует из заявления государственного совета Женевы.

Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

Читайте также: Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224) саммит (1170) Женева (80)


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Топ комментарии
+10
ооо, бункєрноє цабе привезуть - всєм по хатам сідєть, бояться..!
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10.06.2021 15:51
+9
Сцарь приезжает, все по баракам
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10.06.2021 15:52
+8
Вован сифілітик вільно ходив по Женеві свого часу,на відміну від педофіла.
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10.06.2021 15:56
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ооо, бункєрноє цабе привезуть - всєм по хатам сідєть, бояться..!
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10.06.2021 15:51 Ответить
И шо - снайперам в телевизор стрелять, раз выходить нельзя? Это ж их работа... Нельзя так.
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10.06.2021 16:07 Ответить
Та не-е... То шоб його не злякать видом вільних людей на вільній землі... А то забіжить, дурне, у Альпи, а це міжнародний е-скандаль...
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10.06.2021 16:28 Ответить
Сцарь приезжает, все по баракам
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10.06.2021 15:52 Ответить
Там и до Гааги недалеко - может его сразу туда везти.
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10.06.2021 16:13 Ответить
И главное - детей, детей прячьте! А то приснится этот "херой" ночью, дитя ж заикаться может...
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10.06.2021 16:31 Ответить
Я так понимаю в Жиневе там одна интилигенцЫя живет, шо могут дома работать?
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10.06.2021 15:54 Ответить
В принципі так, не кожен міліардер з Рублевки зможе там купити одкнокімнатну халупу, і справа не в інтелегенції, там не люблть сморіду.
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10.06.2021 15:58 Ответить
Ну Байден понятно ,лидер великой державы а при чём здесь мелкий чмошник путин-***** непонятно ...
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10.06.2021 15:55 Ответить
Тем более шо там летит не настоящий путне, а двойник или тройник. А ***** в бункере схоронился - который настоящий
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10.06.2021 15:59 Ответить
Войско-то взбунтовалось...говорят, что царь не настоящий
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10.06.2021 16:10 Ответить
Вован сифілітик вільно ходив по Женеві свого часу,на відміну від педофіла.
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10.06.2021 15:56 Ответить
Ну да, вообще-то швейцарцы вооружённая по самую макушку нация и быть быдлом там, мягко говоря, не привыкли, тем более на фоне всяких заезжих псевдо-Ымпэраторов всея сруси
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10.06.2021 15:56 Ответить
Самая вооруженная, только вот никто этого в реальных условиях не проверял, так что далеко не факт есть как говорят и это возможно просто миф и не более)
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10.06.2021 16:00 Ответить
Мастерство швейцарцев заключается в том, что после эпохи великих наёмников, по большому счёту их вообще никто не проверял в военном плане и эксперименты по войнам с дикими разрушениями и гибелью миллионов , они у себя дома не проводили. Как говориться, зацените мастерство игры под названием "Никакой войны у меня в хате"
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10.06.2021 16:06 Ответить
У них там просто собрано все бабло мира, какой смысл на них нападать. Даже фошизды во вторую мирову их не трогали)
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10.06.2021 16:12 Ответить
Вот именно, бабло отбирают при любой войне и грабят нещадно, а швейцарцы живы-здоровы-упитаны и при деньгах. Совпадение, не думаю
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10.06.2021 16:15 Ответить
Там банковская система надежная. И там все хранят свои деньги. По этому на Швейцарию не нападут никогда. Даже фошизды хранили там деньги. Напасть на них, то не известно что станет с мировой финансовой системой и бабло превратится в обычную бумагу. Вот и не трогали их только по этой причине
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10.06.2021 16:25 Ответить
вот здесь Вы не совсем правы, нацисты пытались туда рога вмочить, но дали заднюю, думаю Вы не глупый человек, погуглите, почитайте...
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10.06.2021 17:05 Ответить
Арестовать Пукина и быстро повесить. А потом -А кто этого сделал?
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10.06.2021 15:57 Ответить
Жопой на женевский фонтан посадить
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10.06.2021 15:58 Ответить
В туалете не смывать, а то вдруг шпиены путенский биоматериал похитят
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10.06.2021 15:58 Ответить
Жителям Женевы сказали, что приедет какое-то Куйло, оно так воняет падалью от годового сиденья в подземном бункере, что вызываят блевотную реакцию, и что-бы не загаживать улицы, их попросили пару дней пересидеть дома.
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10.06.2021 16:01 Ответить
а они знают, кто это такие? им по большому счету и так по цымбалам...
только временные неудобства
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10.06.2021 16:14 Ответить
Це шоб пуйла хтось не прибив?!
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10.06.2021 16:01 Ответить
Оптимістична версія - щоб під час ліквідації ***** не постраждали цивільні, і щоб їхні дрони не заважали задіяним в операції бойовим дронам
(мрії, солодкі мрії...)
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10.06.2021 16:24 Ответить
От же ж сцикло...
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10.06.2021 16:04 Ответить
Це не демократично і порушення прав людей.Нехай би в пустелі зустрічалися.
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10.06.2021 16:06 Ответить
Ох, якби відповідні структури західного світу прокрутили в Женеві https://youtu.be/gjHOL47-Vnc приблизно таку спецоперацію .
І так само, як у фіналі, якийсь боєць героїчно розкурив би сигару, дивлячись на труп *****...
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10.06.2021 16:07 Ответить
Мавзолейный ******* вырвался из Берлоги... Бедная Европа...
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10.06.2021 16:07 Ответить
У день саміту Байдена і Путіна жителів Женеви закликають працювати з дому й обмежити пересування містом, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8931 интересно кто именно прилетит в Швейцарию из этих хмырей...У день саміту Байдена і Путіна жителів Женеви закликають працювати з дому й обмежити пересування містом, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 298
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10.06.2021 16:10 Ответить
***** с непредсказуемой политической траекторией ушной раковиной.
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10.06.2021 16:15 Ответить
Північний потік відбувся,ціна нафти на сьогодні понад 70 доларів.Де ж ті,хто кричав що Байден введе ембарго? А ще казали,що нафта дорога,бо в Техасі все замерзло.І що до сьогодні замерзло?

Це все повна геополітична перемога москалів.Гидко дивитися і читати наших політологів лизосраків.
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10.06.2021 16:12 Ответить
Ибо если ботоксное ***** чихнет с наветренной стороны - то там все от ботокса завянет и скукожится, как ***** на морозе.
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10.06.2021 16:13 Ответить
Известный российский аналитик по энергетике Михаил Иванович Крутихин недавно иронично заметил,бабло вдложенное в Северное дерьмо не окупится НИКОГДА,от словаа СОВСЕМ И я верю дяде Мише,он не ошибается...
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10.06.2021 16:20 Ответить
В июне 1963 весь Берлин рукоплескал Джону Кеннеди, отчего же сегодня Европа так пуглива?
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10.06.2021 16:44 Ответить
якоюсь Совдепією повіяло,від такої новини)))
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10.06.2021 17:02 Ответить
Что пуйло-*****!! трясёшься над своей ничтожной жизнью!!??
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10.06.2021 17:12 Ответить
...Россия готовится к войне. Причем не в том смысле, что в случае агрессии должна быть готова обороняться и защищаться. Россия готовится "выбить зубы" неугодному ей Западу первой - когда решит, что для этого есть повод и причина. Причем решать, реальный это повод или надуманный, Россия будет сама и только сама. И создавать этот повод тоже будет первой. И тогда мало мировому сообществу не покажется.
В стратегии ракетно-ядерной войны есть такие понятия, как "ответный удар", "ответно-встречный удар" и "упреждающий удар". Что такое "ответный", я думаю, всем понятно. "Ответно-встречный" - это когда противник по вам запустил ракеты, вы это обнаружили и успели запустить в ответ свои до того, как их пусковые установки уничтожил удар противника. А вот "упреждающий удар" - это особая история, его наносят, когда решено: война неизбежна, противник обязательно нападет, но ещё не напал, и мы бьём первыми. Есть множество заявлений российских руководителей на тему о том, что Кремль не применит ядерное оружие первым. Смею заверить: они имеют в виду совсем другое. Они все имеют в виду, что Россия не ударит безо всякой причины, а вот "упреждающий удар" - это же совсем другое, мы же по сути обороняемся! Ведь если бы мы не ударили, они бы напали на нас точно и нанесли бы нам огромный ущерб!
В некоторых кругах, к которым, как говорят, были в юности близки некоторые нынешние руководители России, жил и живет принцип: если видишь, что драка неизбежна, бей первым!
А если вы вдруг говорите: "Ну а если ты ошибся, и драки бы не было, а ты человеку зубы выбил ни за что?! Или драку ты первый затеваешь?!" Ответ на это прост и бесхитростен: зубы выбивают вам. Чтобы не приставали с идиотскими вопросами. - https://www.svoboda.org/a/uprezhdayuschiy-udar-vladimir-bekish-o-gotovnosti-voevatj/31288776.html
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10.06.2021 17:53 Ответить
Лучше бы на необитаемом острове всречались, и не мутили бы народ.
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10.06.2021 21:29 Ответить
***** ще навіть не на танках припреться а швейцарцям вже комендантську годину влаштовують
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10.06.2021 21:38 Ответить
Такие меры безопасности, а замочат его в Москве.
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10.06.2021 22:54 Ответить
 
 